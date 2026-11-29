יו"ר רשות ניירות ערך לשעבר, ענת גואטה, מצטרפת לדירקטוריון Adesco, חברת פינטק ישראלית שמתמחה בביצוע העברות כספים באותו היום מהעולם לישראל ומישראל לחו"ל - כלומר, בצורה מהירה וללא עיכובים במערכת הבנקאית.

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החברה שנוסדה בשנת 2013 על־ידי ג'ף בלסם מאפשרת להמיר מטבע (למשל, דולר אמריקאי, אירו, ליש"ט, דולר קנדי ועוד), ובכך לאפשר ליהודים מהעולם להעביר כסף לרכישת נדל"ן, עזרה למשפחה, לטובת עסקים, מלכ"רים או ניהול השקעות. סכום המינימום להעברה הוא 10 אלף דולר ומעלה. לדבריה, יש לה אלפי לקוחות והיא גם משלבת AI בתהליכי הציות וזיהוי הלקוחות, בהתאמת תשלומים ובהאצת אישורים.

גואטה ובלסם הכירו כשעבדו שניהם בבנק מזרחי טפחות בשנות ה-90. "המסע שלי עם ג'ף בלסם התחיל לפני שנים בבנק מסורתי, וזו זכות להתאחד איתו עכשיו בעולם הפינטק. אני מאמינה זה מכבר בערך העצום שמביאים פינטק ושירותי תשלום חוצי גבולות ללקוחות ולכלכלה", מספרת גואטה.

גואטה (58) כיהנה כיו"ר רשות ניירות ערך בשנים 2018-2023, ובאותם ימים קידמה את אסדרת תחום הפינטק (חברות שמשלבות טכנולוגיה ופיננסית) ואת הבנקאות הפתוחה (האפשרות לשתף את כל המידע הפיננסי בין גופים כדי להגביר את יכולת המיקוח של הלקוח ואת התחרות במערכת הפיננסית). כיום גואטה היא גם חברת ועדה מייעצת לרשות ניירות ערך של הודו (SEBI) בתחום רגולציה פיננסית וטכנולוגיה. במקביל, היא דירקטורית בחברת הביטוח מגדל וכן יו"ר ומייסדת שותפה בחברת CBS Tech שמסייעת לחברות ובנקים בביצוע בקרה, וכן מסייעת בתשלומים ומימון נדל"ן באמצעות חיבור בין גופים פיננסים, יזמי נדל"ן ורוכשי דירות.

גואטה היא בעלת תואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במימון, ממכללת נתניה. בתחילת דרכה עבדה כטלר בסניף נתניה של בנק מזרחי טפחות. בהמשך, ניהלה את חברת ההחזקות ארקו, שנסחרה בבורסה ועסקה בהשקעות ומימון יזמי נדל"ן בארה"ב וב-2008 עזבה אותה במהלך משבר הסאב-פריים. ב-2010, הייתה ממייסדי חברת הייעוץ אנטרופי וניהלה אותה עד שמונתה ליו"ר הרשות.

״אני מאמינה כבר שנים בערך הגדול ששירותי פינטק ותשלומים חוצי גבולות מביאים ללקוחות ולמשק״, אומרת גואטה. ״אני שמחה להצטרף לדירקטוריון Adesco ולתרום מהניסיון שלי בשוק ההון ובממשל תאגידי, כשהחברה ממשיכה לצמוח ולפתח שירותים המבוססים על אמון וחדשנות".

לדברי ג'ף בלסם, מייסד ומנכ״ל Adesco, "ענת בנתה חברות והובילה את המערכת הפיננסית בישראל. הניסיון שלה יהיה משמעותי עבורנו בשלב הבא של צמיחת החברה".