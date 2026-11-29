ועדת קידר שהוקמה ע"י משרד הבריאות להתאמת המענים הבריאותיים לילדים עם לקויות התפתחויות בהתאם לצרכיהם הגישה את המלצותיה למשרד לפני כשבועיים. כך נודע לגלובס. לידי גלובס הגיע דוח ההמלצות המלא שהוגש למנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב. עם זאת, הדוח טרם פורסם לציבור.

הוועדה, שקיבלה את כתב המינוי בספטמבר 2025, הייתה אמורה להגיש את המלצותיה כבר ב־31 בדצמבר 2025, אך המסקנות הוגשו רק ב־9 בנובמבר השנה עוד לפני שבר סימן טוב הודיע על פרישתו. בראשות הוועדה עמד ניר קידר, מנכ"ל מרכז טאוב בתפקידו, עם עבר עשיר של תפקידים כלכליים בכירים במשרד הבריאות וכן במשרד הרווחה.

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בתקופה האחרונה פורסמו שתי המלצות של הוועדה: הראשונה היא לבצע תקצוב דיפרנציאלי למענה לילדים עם מוגבלות בהתאם לרמת התפקוד. המשמעות היא, למשל, שילדים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה יקבלו מענה מופחת לעומת ילדים בתפקוד נמוך.

ההמלצה השנייה נוגעת לכך שכלל האבחונים יעברו לשירות הציבורי בלבד ובמילים אחרות, אבחונים שנעשים במגזר הפרטי לא יוכרו ולא יהיו קבילים מבחינת המענה שהמדינה נותנת לילדים. "המעבר לבלעדיות של אבחון ציבורי אינו יכול להישען על המשאבים הקיימים", נכתב בדוח הוועדה. עם זאת, לאורך כל דוח הוועדה, שכולל 46 עמודים, אין כלל התייחסות מספרית לסכומים שיידרשו כדי ליישם את ההמלצות המהפכניות ומרחיקות הלכת, שישנו את תחום האוטיזם והליקויים ההתפתחותיים בישראל מקצה לקצה.

זאת על אף שבוועדה ישבו הנציגים הכלכליים הרלוונטיים של משרד הבריאות וכן נציגי משרד האוצר. גורמים המעורים בנושא אמרו לגלובס כי כלל חברי הוועדה מודעים לעובדה שיהיה צורך בהקצאת משאבים רבים והדבר יבואו לידי ביטוי בדיונים על תקציב המדינה כינון הממשלה החדשה. אלה עיקרי הדוח שנחשפים לראשונה.

המהלך שיצריך שינוי חקיקה בכנסת

הוועדה ממליצה לבצע מהפכה בדרך האבחון באופן מדורג. כלי ההערכה יישארו זהים, אך כל ילד יחולק לשישה תחומי חיים, שלפיהם ייקבע מהם הצרכים של הילד שנמצא תחת אבחון. תחומי החיים ידורגו במספרים ולפי התוצאות ייקבע שיוך של הילד לכמה קבוצות צרכים, כשלכל קבוצה יוגדר סל זכאות מובחן ומוגדר. לשם ההשוואה, כיום, ילדים על הרצף האוטיסטי, למשל, זכאים לפי חוק בריאות ממלכתי לשלושה טיפולים בשבוע (בציבורי או בפרטי עם החזר מהקופה). המשמעות היא שאם ההמלצה תאומץ, יהיה צורך בשינוי חקיקה ראשית בכנסת.

שינוי מהפכני נוסף נוגע לילדים המאובחנים מתחת לגיל 6. ילדים על הרצף האוטיסטי למשל, שכיום עוברים מסלול רב־תחומי של 4 אנשי מקצוע כדי להגיע לאבחון, יעברו במסגרת ההמלצות "הערכת צרכים" המבוססת על שאלונים ושיח משותף בין קופת החולים, המסגרת החינוכית וההורים. מערכת הבריאות תשתמש באותם כלים ותבנה תוכנית אישית לילד, גם כאן בניגוד למצב הקיים במסגרת חוק בריאות ממלכתי. השינוי הוא שתוכנית הטיפול תוגבל בשווי תקציבי מוגדר לכל ילד, דבר שצפוי להוריד את העלויות באופן דרסטי.

שינוי בולט אחר נוגע להערכות המחודשות שמבוצעות לבדיקת צרכים של ילדים מיוחדים. אצל ילדים אוטיסטים, לאחר הערכה שמתבצעת בגיל 6, הזכאות מוארכת אוטומטית עד לגיל 18. כעת, הוועדה ממליצה להוסיף עוד שתי נקודות זמן כך שבכל אחת מהן יהיה ניתן להחליט האם להוריד טיפולים או להוסיף: בגיל 11־12 בעלייה לחטיבת ביניים ובגיל 15־16 בעלייה לתיכון. השינוי יחול גם עבור ילדים עם מוגבלות שכלית בינונית ומעלה או ילדים עם אוטיזם עמוק, שיעברו הערכת צרכים אחרונה בגיל 11־12 בניגוד למצב כיום.

מערכות טכנולוגיה לביצוע ופיקוח

הוועדה שמה גם את האצבע על פיתוח מערכות טכנולוגיות במסגרת הצלחת המהלך. בין ההמלצות נקבע כי יש צורך בבניית מערכת ממוחשבת ייעודית שתרכז את כלל תוצאות כלי ההערכה, הדוחות הקיימים והמידע הרפואי על הילדים.

בנוסף, כמו גם בתחומים אחרים, גם כאן ישנה המלצה על סנכרון בין הגופים הממשלתיים כדי להתייעל וקוראת להקים מערכת מידע טכנולוגית משותפת, שתהווה פלטפורמה בין־משרדית להעברת מידע בין גופים ממשלתיים.

משאבים רבים בלי תשובה כמה זה יעלה

ואז עולות השאלות בכמה כסף מדובר ומאיפה הוא יגיע. על השאלות הללו אין תשובה בדוח המקיף של ועדת קידר. הוועדה קוראת להגדיל את מבחני התמיכה בהתפתחות הילד לקופות החולים לאחר שכבר הוגדלו במסגרת הרפורמה בהתפתחות הילד ל־130 מיליון שקל, אך לא מצוין בכמה כסף יש להגדיל. בנוסף, הוועדה קוראת להקים גם תשתיות בדמות "מרכזי אבחון על־קופותיים" כדי להתמודד עם העומס האדיר באבחונים ותשתיות נוספות בקופות החולים ובבתי החולים כשלא ברורים ההיקפים והעלויות.

ועדת קידר מאירה זרקור על המחסור בכוח־האדם במערכת הציבורית במערך התפתחות הילד וקוראת להרחיב את כוח־האדם ולבנות תוכנית מסודרת לגיוס. יש לציין כי עד כה, הרפורמה בהתפתחות הילד לא מביאה תוצאות וזמני ההמתנה, על אף שלא פורסמו כבר 9 חודשים, עדיין ארוכים מאוד. כמו כן, ועדת קידר ממליצה לבחון מחדש את התעריפים בשירותי התפתחות הילד בבתי החולים.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "ההמלצות הוגשו לאחר עבודה מקצועית נרחבת שארכה כשנה ומקובלות על המשרד מבחינה מקצועית. עם זאת, נדרשת עבודה נוספת והחלטות מדיניות נוספות ליישום המלצות הוועדה הנוגעות למערכת הבריאות. עבודה זו תיעשה גם היא בשקיפות מלאה ובשיתוף הציבור ותובא לאישור הממשלה הבאה עם כינונה".