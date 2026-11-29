כפי שנחשף בגלובס, חברת קריסטלינו, יבואנית מוצרי דרימי, שנמצאת בשליטה משותפת של משפחת אלבז וקרן רקיע (50% כ"א), הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסה בתל אביב, לפי שווי של 783 מיליון שקל (לפני הכסף).

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במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום הפניקס, אי.בי.אי ובנק לאומי, צפויה קריסטלינו, לגייס סכום של כ-343 מיליון שקל. תמורת ההנפקה צפויה לזרום במלואה לקופת החברה ולשמש אותה לפרעון הלוואות, מימון פעילות השוטפת והתרחבותה באמצעות מיזוגים ורכישות.

ההנפקה המסתמנת מהווה הצפת ערך לקרן רקיע המנוהלת בידי רביד קימיה, יוסי בן שלום וליאור קדרון. בשנת 2025 רכשה רקיע 50% ממניות קריסטלינו תמורת 245 מיליון שקל, ולפי שווי של 490 מיליון שקל, במהלך שכלל גם את שילוב פעילות המזגנים פמילי בקבוצה. כחלק מעמידה באבני דרך, העסקה תכלול תשלום תמורה נוספת, הכוללת הזרמה של 60 מיליון שקל לקופת החברה לאחר השלמת ההנפקה.

לאחר השלמת ההנפקה תחזיק רקיע בנתח של כ-34% מהמניות בשווי של כ-386 מיליון שקל. לצידם יחזיקו בני משפחת אלבז: רן, המשמש כמנכ"ל החברה שיחזיק בנתח של 14% (בשווי 154 מיליון שקל), ואחיו גיא ודניאל שיחזיקו כל אחד בנתח של כ-10% (בשווי של 115 מיליון שקל).

תשקיף החברה חושף לראשונה את תוצאותיה. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הציגה קריסטלינו הכנסות של כ-514 מיליון שקל, זינוק של כ-66% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, רשמה הקבוצה זינוק של כ-61% ברווח הנקי שעמד על כ-58.5 מיליון שקל. במבט קדימה, קריסטלינו צופה כי הכנסותיה בשנת 2026 כולה יסתכמו בכ-685 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-75 מיליון שקל.

רביד קימיה, מייסד-שותף בקרן רקיע קפיטל / צילום: באדיבות קרן רקיע קפיטל

50 שנות פעילות

קריסטלינו הוקמה לפני כמעט 50 שנה בידי איש העסקים חיים אלבז, ופעלה תחילה בתחום התכשיטים תחת השם "Fine-gold". בשנים האחרונות החברה הרחיבה פעילות לתחום היבוא והקמעונאות, במגוון תחומים - כולל מוצרי חשמל לבית, תכשיטים, ציוד ספורט וכלי תחבורה חשמליים.

פעילותה המרכזית של קריסטלינו היא ביבוא ושיווק מוצרי חברת האלקטרוניקה הסינית דרימי (Dreame) הללו כוללים בין היתר שואבי אבק, מוצרי מטבח (מיקסרים ומכונות קפה), מכונות ומייבשי כביסה, מוצרי טיפוח, מטהרי אוויר וטלוויזיות. המוצרים נמכרים באתר החברה ובאמצעות שורה ארוכה של משווקים מורשים.

לצד זאת, לחברה יש פעילות משמעותית גם בתחום היבוא ושיווק של כלי תחבורה דו־גלגליים חשמליים (אופנועים, קטנועים, אופניים, קורקינטים) תחת המותג X-I מוביליטי. בנוסף, לחברה יש פעילות קטנה בתחום התכשיטים, שבמסגרתה היא מייבאת ומוכרת (באופן לא בלעדי) את מוצרי המותג סברובסקי. הפעילות הרביעית היא פעילות יבוא ושיווק מוצרי חשמל לבית תחת מותגיה הפרטיים של הקבוצה.

נוסף על אלה, בשנה שעברה קלטה קריסטלינו את פעילות המזגנים "פמילי" שאותה יצקה לתוכה קרן רקיע, המנוהלת בידי רביד קימיה, יוסי בן שלום וליאור קדרון, כחלק ממהלך ההשקעה בקריסטלינו. זאת, לאחר שבשנת 2022 רכשה רקיע את השליטה בחברת המזגנים, הפועלת בישראל מאז 1986, מידי המייסדים משפחת הניג, תמורת 60 מיליון שקל. תחת הקרן עברה החברה הוותיקה תהליכי השבחה, והיא מהווה זרוע פעילות משמעותית.