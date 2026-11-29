הריאל האיראני לא מפסיק להתרסק, והיום (א') חצה את רף ה־3 מיליון ריאל לדולר בודד, ועמד - לראשונה אי פעם - על 3.04 מיליון. הסיטואציה החריגה משקפת את המפלה שחווה הכלכלה האיראנית, שהרי הריאל עמד בשלישי האחרון על 2.85 מיליון ריאל.

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זו סיטואציה רוחבית שעמה מתמודד משטר האייתוללות - כשהאירו האמיר לכ־3.31 מיליון ריאל, והדירהם האמירותי עומד על כ־834 אלף ריאל. נגיד הבנק המרכזי של איראן, עבדולנאסר חמאטי, הודה כי השפעות המצור האמריקאי על הרפובליקה האסלאמית - נותנות את אותותיהן. לדבריו, חלה ירידה בהכנסות מהנפט וקיים קושי גובר בקליטת מטבע חוץ.

באתר "איראן אינטרנשיונל" מדווח כי הבנק המרכזי הודיע בשבת על הטלת מגבלות בנוגע למשיכות מחשבונות בנק הקשורים לשש פלטפורמות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. בד בבד, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים האיראנית "נוביטקס" השעתה זמנית את המסחר ב"טת'ר" - מטבע דיגיטלי המוצמד לדולר האמריקאי.

בצל הסיטואציה המחריפה, הממשל האמריקאי מגביר את לוחמת התודעה נגד משטר האייתוללות. בהשפעת המחסור במקורות אנרגיה, צייץ ברשת X (טוויטר, לשעבר) מזכיר האוצר האמריקאי סקוט בסנט עקיצה לטהרן. "עבודה טובה, חבר'ה. שיהיה לכם חורף נפלא". לאחר מכן, בעמוד ה־X של מזכירות המדינה האמריקאית בפרסית, הטילו ספק בנרטיב הכלכלי של הבכירים האיראנים, ובתירוצים שהם מנסים לספק.

אלה נוגעים לכלל ההיבטים הכלכליים - ולא רק שער החליפין הקורס של הריאל. כך, למשל, מנתוני הלשכה האיראנית לסטטיסטיקה עולה כי קצב האינפלציה השנתי עמד על 88.7% בחודש האיראני שהסתיים ב־22 באוקטובר, כשבמסגרת זאת מחירי הדיור זינקו בכ־89%.

בסיכומו של דבר, למשטר האייתוללות אין תירוצים לספק לאזרחים מול הנתונים. במקרה של הריאל האיראני, הוא עמד על 70 ריאל לדולר בלבד ב־1979. מאז, הוא זינק ועודנו מזנק בלי הפסקה, כשרק בסוף השנה החולפת עמד על כ־1.4 מיליון ריאל לדולר. לצורך ההשוואה, בתחילת 2025, השער היה 810 אלף ריאל לדולר.