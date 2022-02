עליות בבורסה; ברנמילר מזנקת ב-7%, ביו דבש ב-12%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:00

מדד ת"א 35 מטפס כעת בכ-0.7% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%. מחזור המסחר מסתכם בכ-340 מיליון שקל.

חברת ביו דבש עדכנה הבוקר כי השלימה בהצלחה הקמת מערך ייצור של דבש מתורבת בעל יכולת ייצור של עד 3 טון בשבוע.

10:01

עליות קלות בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5% ומדד ת"א 90 שומר על יציבות.

עליות בולטות רושמות ישרס, מליסרון , ראדא, באטמ וברנמילר . האחרונה דיווחה הבוקר כי חתמה עם תאגיד תעשייתי בינלאומי הפועל בתחום הטבק, על הסכם מסגרת לאספקת מערכות אגירה של החברה ולמתן שירותים לה ולחברות מוחזקות שלה. במסגרת ההסכם הוזכרו 41 אתרי ייצור בהם פועל התאגיד לצמצום פליטות גזי החממה, ונקבעו התנאים המסחריים לאספקת המערכות והשירותים, כאשר לפי הערכות החברה, ההיקף הכספי של פרויקטים מסוג זה מוערכים בטווח של 5-10 מיליון דולר לכל פרויקט.

09:30

אלוני חץ מדווחת על השלמת העסקה ועל חתימת מערך הסכמים מחייבים ביחד עם BE ומנורה מבטחים, אשר במסגרתו משקיעה מנורה מבטחים סך של 112 מיליון ליש"ט בהון של BE, המקנה למנורה אחזקה בשיעור של 13.6% מהונה של BE. כמו כן, הוענקה למנורה מבטחים אופציה להשקיע עד ל-23 במאי 2023 הון נוסף ב-BE בסך של 75 מיליון ליש"ט. אם וככל שהאופציה הנ"ל תמומש, יעלה שיעור אחזקתה של מנורה ב-BE ל-20%.

במועד השלמת העסקה, השקיעו כל בעלי המניות של BE (אלוני חץ, מנורה מבטחים ומנהלי BE, כל אחד על פי חלקו היחסי), סך כולל נוסף של 20 מיליון ליש"ט בהונה של BE. כעת מחזיקה אלוני חץ ב-82.7% מהונה של BE, שהוקמה כחברה ב-2018. ל-BE תיק נכסים המתבסס על נכסי נדל"ן במרכז לונדון, קיימברידג' ואוקספורד.

09:03

חברת ישרס מעדכנת כי "החלו להצטבר בחברה אינדיקציות על פיהן צפויה החברה לרשום בגין הרבעון הרביעי של 2021 רווחים מהותיים מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, בהיקף של כ-700 מיליון שקל, לפני השפעת מיסים נדחים. זאת בעיקר בשל ירידה בשיעורי ההיוון ועלייה בדמי השכירות ו/או שיעורי התפוסה ששימשו בהערכות השווי של ªכסי החברה המבוצעות על ידי מעריכי שווי חיצוניים".

08:50

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק בכ-0.2% ונסחר סביב 3.227 שקלים והאירו נסחר ביציבות סביב 3.655 שקלים.

07:50

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול, בסיומו של יום תנודתי, מדד ת"א 35 עלה ב-0.3%, מדד ת"א 90 ננעל ביציבות ומדד ת"א 125 התחזק 0.2%. מדד נפט וגז הוביל את העליות וקפץ ב-3.4% בעקבות העליות במחירי האנרגיה בעולם.

2. מגמה שלילית בוול סטריט

יום של מסחר תנודתי בוול סטריט הסתיים בירידות של למעלה מ-1% במדדים המובילים. מדד דאו ג'ונס ירד 1.4%, מדד נאסד"ק איבד 1.2% ומדד S&P 500 נחלש ב-1%. ברקע למסחר, המשבר באקראינה, שליחת כוחות צבא בידי רוסיה והטלת סנקציות בתגובה בידי מדינות ברית נאט"ו ובראשן ארה"ב. לקראת דברי הנשיא ביידן הירידות הגיעו לשיא של יותר מ-2%, אלה התמתנו לאחר מכן אך שבו והעמיקו מעט לקראת הנעילה.

מרבית המניות הדואליות חזרו מניו יורק עם פערים שליליים כך שהן צפויות לרדת הבוקר: טבע 2.1%, נובה 2.4%, אורמת 1.6%, אופקו 4.3% ולייבפרסון 2.5%.

3. עליות באסיה

בורסות אסיה נסחרות במגמה חיובית. בטוקיו לא מתקיים מסחר לרגל חג לאומי ביפן. בהונג קונג רושם מדד ההאנג סנג עלייה של כ-0.7% ובסיאול עולה מדד הקוספי ב-0.3%.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות קלות. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עומדת על כ-1.94%.

4. דוחות: אורמת וסאפיינס

היום צפויות לפרסם דוחות, בין השאר, אורמת וסאפיינס. מחר יפרסמו דוחות אופקו, לייבפרסון וקומפיוג'ן.

5. עליות קלות בחוזים על הנפט

הנפט נסחר כעת בעליות קלות. חוזה לאפריל על נפט מסוג ברנט רושם עלייה של 0.3% לרמה של 97.1 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI עולה בשיעור דומה.

חוזה לאפריל על אונקיית זהב רושם ירידה קלה ל-1,897 דולר. בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר ביציבות סביב 38,000 דולר.