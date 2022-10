על "משולש העצבות" מוקרן: בתי הקולנוע ברחבי הארץ

ז'אנר: סאטירה

משך הסרט: 140 דק'

במאי: רובן אוסטלונד

שחקנים: שארלבי דין, האריס דיקינסון, וודי הרלסון, ויקי ברלין

תסריט: רובן אוסטלונד

שפה: אנגלית

הכנסות הסרט: 4.8 מיליון דולר (נכון ל־23.10, על פי אתר Box Office Mojo)

עלות ההפקה: 15.6 מיליון דולר (על פי מגזין וראייטי)

עלייה למסכים בישראל: 6.10

מחיר כרטיס: 44-48 ש"ח

ציון IMDB:

7.9/10 (מתוך 8,300 קולות)

ציון Rotten Tomatos:

ציון הקהל - 81%

ציון המבקרים - 73%

חמש שנים אחרי שזכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן על סרטו "הריבוע" משנת 2017, סאטירה חריפה על עולם האמנות, הבמאי השוודי רובן אוסטלונד זכה שוב בפרס, בחודש מאי, על "משולש העצבות", סאטירה שנונה על חוגי הסילון. זכיות אלה, כמו גם הנושאים בהם הוא בוחר להתמקד בסרטיו, הופכים אותו לאחד הבמאים המדוברים בשנים האחרונות.

תקציר העלילה

הסרט מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון מתרכז בשגרת חייהם של יאיא (שארלבי דין) וקארל (האריס דיקינסון), היא דוגמנית ואושיית אינסטגרם והוא דוגמן, הנעזרים זה בזו על מנת להגדיל את מספר העוקבים שלהם ברשתות החברתיות, אך בה בעת חולקים קשר אמיתי וקרוב.

החלק השני של הסרט מתרחש בקרוז אליו נקלעים זוג הדוגמנים. היאכטה מאוכלסת בדמויות אקסצנטריות מהעשירון העליון, ביניהן אוליגרך רוסי ואשתו, זוג סוחרי נשק אנגליים, רב חובל שיכור ואשת החברה הגבוהה הגרמנייה שלקתה בשבץ. את כאלה משרתים עובדי היאכטה, הנדרשים להיענות לכל גחמה של האורחים. כמו משום מקום, הקרוז נגמר בפיצוץ היאכטה על ידי שודדי ים.

החלק השלישי מתרחש באי אליו מגיעים שמונה ניצולי היאכטה: שישה אורחים ושתי חברות צוות. במקום החדש מתהפכות היוצרות כשמתבססים מעמדות חדשים: פועלי היאכטה הם השליטים, העשירים הם הנשלטים.

ספוילר

כאשר הניצולים מגיעים לאי, מי שתופסת עליהם את הפיקוד, בזכות כישורי ההישרדות שלה, היא אביגיל (דולי דה לאון). זו דמות שקופה באוניית התענוגות, עובדת ניקיון מבוגרת, שבפרק השלישי, המתחרש באי, מעמדה משתנה: אורחי היאכטה תלויים במוצא פיה ובהחלטותיה, היא השליטה היחידה.

בסצנת הסיום של הסרט אביגיל ויאיא מוצאות אתר נופש יוקרתי שנמצא בצידו השני של האי. אך לפני שהשתיים נכנסות אליו, ועל מנת לשמר את מעמדה, אביגיל זוממת להרוג את יאיא.

ביקורות מהעולם

"העניין באוסטלונד הוא שהוא מצחיק אותך, אבל הוא גם גורם לך לחשוב. יש דיוק מוקפד באופן שבו הוא מעמיד סצנות - מעין אי נוחות מייסרת, המוגברת על ידי שתיקות מביכות או זבוב לא רצוי שמזמזם בין דמויות שמתקשות לתקשר. קודם "הריבוע", אחר כך "המשולש". לא משנה באיזה תחום הוא יעסוק, אנחנו חייבים לראות את העולם אחרת". (פיטר דברוג', וראייטי, 21 במאי)

ההקשר למציאות

חלק מהביקורת בסרט מופנית נגד עולם האופנה. בראיון למגזין Vox האמריקאי סיפר רובן אוסטלונד כי במסגרת המחקר של הסרט הוא נחשף למחקר סוציולוגי על זברות. המחקר, שנקרא "להבדיל ולמות", מ-2017, מסביר כי בעלי חיים שנראים שונה משאר הפרטים בעדר, הם אלה שנטרפים ראשונים. אחרי שאוסטלונד קרא את המחקר הוא הגיע למסקנה שצרכני האופנה פועלים באופן די דומה: הם חייבים להישאר מעודכנים מבחינה אופנתית על מנת להישאר בעדר.

ההקשר הקולנועי

מבקרי הקולנוע ברחבי העולם מתייחסים ל"משולש העצבות" כאל הסרט השלישי בטרילוגיית הסרטים של אוסטלונד. השניים שקדמו לו הם "כוח עליון" משנת 2014 ו"הריבוע" (2017). ביצירותיו אוסטלונד מעביר ביקורת נוקבת על החברה בה אנו חיים. בכל אחת מהן מוצגת מציאות שקורסת אל תוך עצמה, והאופן בו מסתדרים מחדש הכוחות והדינמיקות החברתיות בעקבות המשבר. "כוח עליון", מתייחס ליחסי נשים גברים ו"הריבוע" מתמקד בביקורת על עולם האומנות.

3 דברים שכדאי לדעת

● כוכבת הסרט, השחקנית והדוגמנית הדרום אפריקאית שארלבי דין, מתה באופן פתאומי בסוף חודש אוגוסט, רגע לפני יציאת הסרט. לאחר מותה, נפוצו ברשתות החברתיות שמועות שמותה נגרם כתוצאה מחיסון הקורונה. אחיה, אלכס ג'ייקובס, הפריך בשיחה עם מגזין הרולינג סטון את השמועות וסיפר כי מצבה הבריאותי הדרדר במהירות, ככל הנראה מזיהום ויראלי בריאות. שארלבי הייתה בת 32 במותה, ותפקידה בסרט "משולש העצבות" היה התפקיד הראשון הגדול בקריירה שלה.

● בראיון ל"וואלה תרבות!" סיפר רובן אוסטלונד כי הוא רצה להשתמש בשיר "Killing in the Name" של "Rage Against the Machine" לסצנת ארוחת הקפטן, המציגה ארוחה חגיגית הגוררת סדרה של הקאות בעקבות מזון מקולקל, ועל בסיסו בנה את הסצנה, אך לצערו הלהקה האמריקאית לא הסכימה שישתמש בשיר. בהמשך גילה שהם נתנו את השיר לסרט החדש של "מטריקס".

● השם "משולש העצבות" מתייחס למשולש שנוצר בין הגבות לאף כאשר מכווצים את הגבות, כפי שמוצג בסצנת האודישן של קארל הדוגמן.

למה בחרנו בו

הסרט מלא ברגעים מוזרים ותלושים, אך האנושיות של הדמויות מאפשרת לצופה להכיל אותם. את השאלות הגדולות שמעלה הסרט בעניין גיוון גזעי, מתחים מעמדיים, סלבריטאות, תקינות פוליטית ותפיסת הזר בעולם לבן ומערבי, אוסטלונד מעבד דרך סצינות מצחיקות ופרועות מאוד, שמצליחות להדהד גם אחרי הצפייה.

עוד סרט העוסק ביחסי מעמדות

● פרזיטים, 2019

קומדיה שחורה דרום קוריאנית בבימויו של בונג ג'ו-הון, זוכה ארבעה פרסי אוסקר ופרס גלובס הזהב לסרט הזר הטוב ביותר. סיפורה של בני משפחת קים הענייה המתחזים לאנשים אחרים, זאת כדי לזכות לעבוד בבית משפחת פארק העשירה. כשזו יוצאת לחופשה קצרה, בני משפחת קים יורדים אל מרתף הנעול של הווילה. מה שהם מגלים שם עתיד לשבש את חייהם ואת חיי משפחת פארק.

עם יונג ג'י, ג'אנג היי ג'ין, צ'וי הו שיק וקינג הו סונג • 132 דקות • עם כתוביות • זמין לצפייה ב-VOD של סינמטק ת"א