בתוך יממה עשה הבנק האמריקאי סיליקון ואלי היסטוריה, כאשר הפך לבנק האמריקאי-הגלובלי הגדול ביותר שמתפרק מאז התמוטטות ליהמן ברדרס ב-2008. סיליקון ואלי בנק (SVB) הפך בארבעים שנות קיומו לנותן השירותים הבנקאיים של חברות ההייטק, משלב הסטארט-אפ ועד ההנפקה, תוך אספקה של אינספור שירותים פיננסיים, החל מחשבונות עו״ש, דרך פקדונות מט״ח, חשבונות מסחר, הלוואות ואשראי בנקאי ועד בנקאות אישית. הוא שירת אלפי חברות בעולם ומאות בישראל, ולמרות הסוף העגום, הייתה לו תרומה רבה למימון התעשייה עתירת הסיכון שבנקאים רבים סירבו לממן - עד שגם הם הצטרפו לחגיגה בשנים האחרונות, גם בישראל באמצעות גופים כמו לאומיטק, פועלים הייטק ודיסקונטק.

● כל מה שכדאי לדעת על קריסת הבנק שמטלטלת את תעשיות ההייטק והפיננסים בישראל | שאלות ותשובות

● מנכ"ל בנק SVB ללקוחותיו: "תמכו בנו כפי שאנחנו תמכנו בכם בזמנים הקשים"

הבנק התמוטט לאחר שצבר הפסדים מעליות הריבית על אגרות חוב שרכש ולאחר שהיקף הפקדונות של חברות ההייטק - שהיו עיקר לקוחותיו - הלך וקטן עם התייבשות הגיוסים בהייטק. הבנק ביקש להציג תוכנית שיקום באמצעות הנפקה של מניות בסכום של 2.25 מיליארד דולר, כולל מכירת מניות בשווי של חצי מיליארד דולר לקרן ג'נרל אטלנטיק, אלא שהמכירה נכשלה.

סוכנות הדירוג מודי'ס הורידה את דירוג הבנק ביום רביעי, ובחמישי קרסה מניית הבנק בכ-60%, ולאחר סגירת המסחר ב-20% נוספים. ביום שישי לא נפתח המסחר במניה. אווירת הפאניקה סביב מניית הבנק, בעידוד המשקיעים, הובילה את יזמי ההייטק ל"ריצה אל הבנק" - משיכת כל כספיהם בבת אחת, מה שהוביל בסופו של דבר לקריסתו. ניסיונות למכור את הבנק או לגייס משקיע עלו בתוהו ובשישי אחר הצהריים, שעון ישראל, הולאם SVB באמצעות FIDC, התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (Federal Deposit Insurance Corporation).

תאגיד FIDC הקפיא למשך סוף השבוע את הגישה לחשבונות, וזו צפויה להתחדש לפי תוכנית הביטוח שרכש הלקוח על חשבונותיו: לקוחות מבוטחים יקבלו גישה לכלל חשבונותיהם החל מיום שני ולכיסוי של עד 250 אלף דולר. לקוחות שאינם מבוטחים ייאלצו להמתין עד שהרשות תצליח לממש כמה נכסים כדי לגשת אל כספם. על פי גורמים הקשורים ברשות, היא תחלק עבור הלקוחות הלא-מבוטחים חלק מסכום הפיקדון כדיבידנד כבר בשבוע הבא, ככל הנראה כדי למנוע מצב שבו תשלומי משכורת מעוכבים.

הלקוחות הלא מבוטחים יקבלו גם תעודה המעידה על סך הכסף המצוי בחשבונותיהם המוקפאים. על פי דיווחי הבנק לרבעון הרביעי בשנה שעברה, רק 2.7% מחשבונות SVB מבוטחים. בעלי חשבונות בבנק המעוניינים לבדוק את מסלול הביטוח שלהם יכולים לעשות זאת באמצעות הלינק הזה.

As of Q4, only 2.7% of SVB deposits were insured. pic.twitter.com/eOGlvkhaCE