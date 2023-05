מגמה חיובית בבורסה בהובלת מניות הבנייה; חנן מור טסה ביותר מ-20%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:45

השלד הבורסאי קונטיניואל הודיע על הסכם מיזוג עם חברת אופציות קפה, מפעילת רשתות בתי הקפה אילנ'ס וטאטי, בדרך של החלפת מניות. הצדדים יפעלו לגייס לחברה הון בסך של לפחות 6.5 מיליון שקל ברוטו בתמורה להקצאת מניות רגילות בחברה ו/או אופציות למניות בחברה, וזאת לפי שווי חברה (ממוזגת), לפני הכסף, של 60 מיליון שקל לפחות. לפי הדיווח, במועד השלמת העסקה, וכנגד העברת המניות הנרכשות לחברה, יוקצו לבעלי המניות של אילנ'ס מניות בחברה כך שמיד לאחר השלמת ההקצאה יחזיקו במניות החברה הממוזגת בשיעור של עד 74.99% מההון (בדילול מלא).

14:24

מדד ת"א 35 רושם כעת עלייה של כ-0.4%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.8%. מדד מניות הבנייה בולט עם עלייה של כ-3.9%, מדד הנדל"ו מזנק ב-3.1% ומניב חו"ל קופץ ב-3.2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-861 מיליון שקל.

עליות חדות של יותר מ-4% רושמות בין השאר דלק רכב , ג'י סיטי , נכסים ובנין , תורפז, מגה אור , שיכון ובינוי , צמח המרמן , נאייקס, חנן מור ונורסטאר.

חברת גילת הודיעה היום כי קיבלה הזמנה בהיקף של מיליוני דולרים לטרמינלי VSAT אשר ישמשו להרחבת רשת מתקדמת לתקשורת באירועי אסון באסיה.

12:40

מגמה חיובית בבורסה. מדד ת"א 35 עבר לעלייה של כ-0.6%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-1.8%. מדד מניות הבנייה בולט עם עלייה של כ-3.4% ומניב חו"ל קופץ ב-2.6%. מחזור המסחר מסתכם בכ-570 מיליון שקל.

עליות בולטות רושמות פרשקובסקי , נכסים ובנין , מגה אור , ישראל קנדה , אזורים, נורסטאר , ג'י סיטי, שיכון ובינוי , דוראל אנרגיה וחנן מור.

11:00

מגמה מעורבת בבורסה כעת. מדד ת"א 35 עבר לירידה של כ-0.1%, ואילו מדד ת"א 90 עולה בכ-0.6%. מדד מניות הבנייה עולה ב-1%, ואילו מדד הבנקים רושם ירידה קלה.

עליות בולטות רושמות בין השאר אזורים , דמרי , דלק רכב, ישראל קנדה , גולף וחנן מור . האחרונה דיווחה היום כי חתמה על הסכם למכירת נכסי המסחר בפרויקט נרקיסים בראשון לציון תמורת 58 מיליון שקל.

ירידות בולטות רושמות טאואר, מימון ישיר והפניקס.

10:02

יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2% ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.4%.

עליות בולטות רושמות בין השאר דלתא גליל , פריון, ג'י סיטי ודנאל.

08:38

בפתיחת שבוע המסחר המקומי במט"ח, השקל מתחזק מול הדולר והאירו. הדולר נחלש בכ-0.2% ונסחר סביב 3.632 שקלים והאירו נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.998 שקלים.

07:40

1. שוקי המניות

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת. זאת לאחר שאתמול (ראשון) נפתח שבוע המסחר במגמה חיובית. מדד ת"א 35 רשם עלייה של כ-0.9% ות"א 90 טיפס בכ-1.5%. מדד מניות הבנייה בלט עם עלייה של כ-2.6%. מחזור המסחר הסתכם בכ-942 מיליון שקל . את חודש אפריל סיים מדד ת"א 35 עם עלייה של כ-0.7% ואילו מדד ת"א-90 נותר כמעט ללא שינוי, בהמשך לירידה של כ-3% ושל כ-9% ברבעון הראשון של השנה, בהתאמה. עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים בראשם מדד ת"א-ביטוח שעלה בכ-7.7%, ומדדי ת"א בנקים 5, הבנייה ות"א מניב חו"ל שעלו בכ-4% כל אחד. מנגד, מדדי חברות ההייטק, בראשם מדד ת"א-דואליות בלטו החודש בירידה של עד כ-2.7%.

היום מרבית בורסות אירופה יהיו בחופש לרגל יום הפועלים, וכן הבורסות בהונג קונג וסין (באחרונה יימשך החופש עד ליום רביעי כולל). בימים רביעי עד שישי בורסת יפן בחופשה . בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של כ-0.9% ובורסת אוסטרליה עולה בכ-0.5%

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות עם נטייה לעליות.

השבוע תימשך בוול סטריט עונת הדוחות לרבעון הראשון של 2023, כשהשיא צפוי בליל חמישי אז יפורסמו דוחות אפל. בהתבסס על 12 תחזיות אנליסטים, הרווח למניה צפוי לעמוד על 1.44 דולר בהשוואה ל-1.52 דולר ברבעון המקביל אשתקד. עוד יתפרסמו השבוע דוחות, בין השאר, ברקשייר הת'וואיי, קוואלקום, פייזר וסטארבקס.

גם חברות ישראליות ודואליות יפרסמו דוחות. היום צפויה לפרסם תוצאות אלביט מערכות ובהמשך השבוע יפרסמו בין השאר פריון , סאפיינס , לאונרדו , אופקו, צ'ק פוינט, סולאראדג', למונייד ופלייטיקה.

2. שוקי האג"ח

במסחר באג"ח של הממשל האמריקאי המגמה מעורבת. תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על כ-3.45% ולשנתיים על 4.05%.

לקראת הודעת הפד ביום רביעי (על כך בהמשך) והאפשרות שזו תהיה העלאת ריבית אחרונה בארה"ב השנה, כותב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, בסקירתו השבועית כי כל עצירה בעליית הריבית מאז תחילת שנות השבעים תמיד הובילה לעליות במדד האג"ח הממשלתיות האמריקאיות בחצי שנה לאחר מכן. "לא תמיד האג"ח הארוכות השיגו את התשואה הטובה יותר. נציין רק שכעת היפוך העקום האמריקאי נמצא ברמה חריגה. הפער השלילי בין התשואה ל-10 שנים ל-3 חודשים ירד לאחרונה למינוס 1.6%, הרמה הנמוכה מאז תחילת שנות ה-80 כאשר הריבית עמדה על 20%. שיפוע שלילי כל כך יחד עם הספקות שלנו לגבי יכולת הריבית הנוכחית למגר עד הסוף את האינפלציה, מגבירים סיכון, במיוחד באג"ח הארוכות. אנו ממליצים על מח"מ בינוני".

בשוק האג"ח המקומי נרשמה אתמול מגמה מעורבת עם נטייה לעליות באג"ח הממשלתיות, ומדדי התל בונד הקונצרניים המרכזיים עלו ב-0.2%-0.3%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הפורקס העולמי נפתח שבוע המסחר כשהדולר מתחזק בשיעורים מזעריים מול האירו והליש"ט ובכ-0.4% מול הין היפני.

בשוק המט"ח המקומי, שער הדולר היציג עלה ב-0.1% ביום שישי ולאחר מכן נחלש בהמשך היום בכ-0.4%, לרמה של 3.62 שקלים. שער האירו היציג ירד ב-0.3% ואז המשיך בירידה של עוד כ-0.2% והגיע ל-3.99 שקלים. בסיכומו של חודש עלה הדולר ב-0.7% ביחס לשקל, בעוד שהאירו קפץ ב-2.4% בהשוואה למטבע המקומי. מתחילת השנה עלו הדולר והאירו ב-3% וב-6%, בהתאמה, ביחס לשקל.

בשוק הסחורות החוזים על הנפט הגולמי רושמים ירידות של כ-0.9% כעת לאחר שרשמו עליות של כמעט 3% ביום שישי. את החודש שעבר סיימו בעליות של 3.2% ו-5% בהתאמה. הזהב רושם ירידה קלה.

בשוק הקריפטו נרשמות ירידות. הביטקוין נסחר ברמה של 28.5 אלף דולר, והאת'ריום סביב מחיר של 1,850 דולר.

4. מאקרו

כאמור, ביום רביעי בערב תתפרסם החלטת הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב. זבז'ינסקי כותב כי התמונה שעולה מהנתונים שפורסמו לאחרונה בארה"ב לא ממש תומכת במסר "יוני" מהפד, "אך אנו מעריכים שלצד עליית ריבית בשיעור של 0.25%, בסיכוי גבוה הוא יעביר איתות שאם קצב האינפלציה ירד בחודשים הבאים, הריבית עשויה להישאר ללא שינוי. כלומר, הפד עשוי לשלוח מסר על סוף תהליך עליית הריבית. אנו חושבים שהאינפלציה תרד בחודשים הקרובים, אך בסיכוי גבוה עליית הריבית לא תספיק כדי להחזיר את האינפלציה ליעד, מה שעלול להוביל לחזרתה בשנה הבאה".

ביום חמישי תתפרסם הודעת הריבית בגוש האירו. לפי רוב ההערכות, הריבית תעלה בעוד 25 נקודות בסיס. להערכת זבז'ינסקי, "ה-ECB עשוי לספק הפתעה "ניצית" ולהעלות ריבית ב-0.5% בניגוד לקונצנזוס, אך הוא עדיין נמצא בסיכון להישאר "מאחורי העקום" במלחמתו נגד האינפלציה".

נתוני מאקרו נוספים שצפויים להתפרסם השבוע כוללים החלטת ריבית באוסטרליה, נתוני צמיחה בהונג קונג ומדד המחירים לצרכן בגוש האירו (יום שלישי), נתוני אבטלה בניו זילנד, מדד המחירים בטורקיה ומדד מנהלי הרכש בארה"ב (יום רביעי). בישראל, הלמ"ס תפרסם את נתוני השכר הממוצע ברוטו לשכירים לחודש פברואר.

5. תחזית

ארי ואלד, האסטרטג הטכני של אופנהיימר, מציין בסקירה שפרסם כי לפי ממצאי סקר Big Money Poll שנערך לאחרונה על ידי המגזין הפיננסי "בארונס" בקרב מנהלי ההשקעות המובילים בארה"ב, 36% בלבד ממנהלי ההשקעות צופים המשך עליות בשוק המניות בשנה הקרובה, זאת לעומת שיעור של 28% מהנשאלים שצופים ירידות שערים. "הפער של 8% בין השוורים לדובים הנו השני הנמוך ביותר מאז תחילת הסקר ב-1997. סטטיסטית, במועדי ביצוע הסקר כאשר פער זה היה נמוך מ-20%, עלה מדד 500 המניות המובילות בשיעור ממוצע של 7% ב-12 החודשים העוקבים (בהשוואה לשיעור עליה ממוצע של 4% בתקופה אקראית) , וכן השיג תשואה חיובית ב-83% מהמקרים (לעומת הממוצע רב-שנתי של 73%)". בכך, פסימיות היתר בקרב המשקיעים, המלווה בפדיונות שיא מאז תקופת מגפת הקורונה, אמורה לשמש לדעתו של ואלד בתור אינדיקציה הפוכה לשוק המניות, ולהצביע על המשך מגמת העלייה.

בנוגע לעונתיות, חודש מאי מסתמן היסטורית כחודש חלש יחסית על פני השנה, ומכאן הפתגם Sell in May and Go Away . יחד עם זאת, הוא מציין, "בתקופות בהן עמד מדד S&P 500 מעל ממוצע נע ל-200 יום, בדומה למצבו הנוכחי, נרשמו עליות נאות בחודשי הקיץ, במיוחד יוני-יולי". בנוסף, ארי ואלד מציין כי השנה השלישית של מחזור הנשיאות בארה"ב, הקודמת לשנת הבחירות לנשיאות, מתאפיינת בדרך כלל בעוצמה גבוהה יחסית לממוצע, וכך גם שנת הבחירות עצמה.