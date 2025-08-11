מגמה חיובית באסיה; בורסת טוקיו עולה ב-1.8%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

באסיה מקווים למצוא סימנים לכך שהמועד האחרון מחר להפוגה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין יוארך. המסחר הבוקר נפתח בעליות בהובלת מדד הניקיי בטוקיו שעולה ב-1.8%, שנגחאי ב-0.5%, הוג קונג עולה ב-0.2%, דרום קוריאה ב-0.2% אך הודו יורדת ב-1%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות של 0.2% הבוקר.

בוול סטריט בשבוע שעבר - מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ לא הפריע למדדים המובילים לנוע בסמוך לשיאים היסטוריים. בשוק מצביעים על הגורמים שהזינו את העליות: אופטימיות לגבי תחום הבינה המלאכותית (AI) וציפיות שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית בספטמבר. המניות שוב קרובות לשיאים היסטוריים לאחר שהשקעה של 100 מיליארד דולר של אפל בארה"ב דחפה את מגזר הטכנולוגיה למעלה ואת אפל עצמה לשבוע הכי טוב שלה - ביום רביעי האחרון הגיע מנכ"ל אפל, טים קוק, לבית הלבן, ונפגש עם טראמפ. לאחר הפגישה סגרה מניית אפל עלייה שבועית של 13% - התלולה ביותר מאז 2020.

ההשקעה של אפל משקפת את מאמציו של טראמפ להבטיח לארה״ב רווח כספי בתמורה לויתורים בסחר. שתיים נוספות שהצטרפו אתמול לשאיפות שלו הן אנבידיה ו-AMD . השתיים, לפי הפייננשייל טיימס, הסכימו להעביר לממשלת ארה״ב 15% מהכנסותיהן ממכירות שבבי בינה מלאכותית בסין, תמורת אישור לחזור לייצא את השבבים שלהן לסין.

בשבוע שחלף, מדד S&P 500 עלה ב-2.5%, בעוד שנאסד"ק סגר בשיא חדש עם עלייה של כמעט 4% במהלך חמש ימי המסחר. במקביל, מדד דאו ג'ונס זינק בכ-1.4%. עם כך שהשווקים כבר מתמחרים כמה הורדות ריבית של הפדרל ריזרב השנה, מדד מחירי הצרכן (CPI) מחר יהיה האירוע המרכזי בשבוע החדשות הכלכליות.

בשבוע האחרון דיסני ומקדונלד'ס פרסמו תוצאות טובות מהצפוי - עדות לכך שהצרכן האמריקאי ממשיך להוכיח עמידות. עד כה דיווחו כ-90% מחברות ה-S&P500, כש-81% מהן הכו את תחזיות האנליסטים.

במבט לשבוע הקרוב, מלחמת הסחר צפויה להמשיך לעמוד במוקד, עם מעקב צמוד אחר כל התקדמות לקראת הסכם בין ארה״ב לסין. במסגרת החברות, הדוחות הרבעוניים של חברות S&P 500 יאטו, כאשר רק שמונה צפויות לפרסם דוחות. ביניהן סיסקו, קאבה (Cava) ו-דיר (Deere).

מחירי הנפט נותרו יציבים ביום שישי, בעוד השווקים ממתינים לפגישה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לדונלד טראמפ. עם זאת, בסיכום שבועי נרשמו הירידות השבועיות החדות ביותר במחירי הנפט מאז סוף יוני, ברקע המגמה, בסוף השבוע דווח בבלומברג כי ארה"ב ורוסיה שואפות להגיע להסכם לעצירת המלחמה באוקראינה בפגישת הפסגה בין טראמפ לפוטין השבוע. הפגישה הפוטנציאלית מעלה ציפיות לסיום דיפלומטי של המלחמה, שעשוי להוביל להקלת הסנקציות על רוסיה ועל הנפט הרוסי.

בשישי התחוללה דרמה בשוק הזהב כשהחלטה לכאורה של סוכנות המכס והגנת הגבולות האמריקאית - שהוכרזה באופן פרטי במכתב למזקקת זהב שווייצרית ב-31 ביולי ופורסמה ביום שישי - גרמה למחירי חוזי הזהב בניו יורק לזנק לשיא חדש, ואז, באותה מהירות, המחירים צנחו לאחר שהממשל של טראמפ רמז כי ייבוא מטילי זהב לא יחויב במכס בסופו של דבר.

השיבוש ניכר מיידית בהפרש המחירים בין חוזי העתיד בבורסת הסחורות בניו יורק לבין ללונדון. החוזים בניו יורק הגיעו לשיא חדש של מעל 3,530 דולר לאונקיה, בעוד שהמחיר בשוק בלונדון היה נמוך ב-100 דולר ומעלה.

בארה"ב לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן מחר, אסטרטגים בוול סטריט מזהירים שהכלכלה האמריקאית מתקרבת לסטגפלציה, ככל שהשפעת מכסי הסחר מתחילה להראות סימנים, מה שעלול להגביל את יכולתו של הפדרל ריזרב להוריד ריביות. סטגפלציה היא אינפלציה גבוהה וצמיחה כלכלית נמוכה או שלילית בו זמנית.

רוב הסימנים לחששות אלו טרם באים לידי ביטוי בנכסים פרט לדולר האמריקאי. אבל האסטרטגים מזהירים כי מכסי הסחר החדשים שהטיל טראמפ, עלולים לשנות את התחזית להורדת ריבית בפגישה הקורבה של הפד, שכן העלאת המחירים תעבור לצרכנים ולחברות, ואולי תגרום לעליית מחירים. "השוק מצפה בבירור להורדות ריבית, אבל הסיכונים לעליית האינפלציה הם משמעותיים," כתב טורסטן סלוק, הכלכלן הראשי ב-Apollo Management.

דברי סלוק משקפים גם קריאות דומות מאסטרטגים נוספים. "גזרת המכסים שעדיין מתפתחת תגרום לסטגפלציה, הן על ידי האטת הצמיחה והן על ידי העלאת האינפלציה," כתב ג'פרי יו, אסטרטג מאקרו בבנק ניו יורק מלון. "וזה בדיוק מה שנראה שקורה עכשיו." "האינפלציה נשארת מעל היעד," כתבו האנליסטים של בנק אוף אמריקה, תוך שהם ממשיכים להעריך שהפדרל ריזרב לא תוריד ריבית השנה. "אנחנו רואים סטגפלציה, לא מיתון."

בבלומברג מזהירים שהבינה המלאכותית מאיימת לערער תעשיות שלמות, כפי שעשה האינטרנט בעבר. "משקיעים כבר מהמרים היכן תתרחש 'ההפרעה' הבאה, ונפטרים ממניות של חברות שמעריכים כי הביקוש למוצריהן ייפגע ככל שיישומי AI יוטמעו בצורה רחבה יותר". בינה מלאכותית הפכה שוב לנושא המרכזי שמבדיל בין המנצחים למפסידים בשוק המניות השנה. מדובר בהיפוך חד מהחודשים הראשונים של 2025, אז מודלים זולים שפותחו בסין עוררו ספקות לגבי ההובלה האמריקאית בתחום, ואף העלו חששות שההשקעות בציוד מחשוב יואטו.

בבלומברג מציינים בין החברות הללו את פלטפורמת בניית האתרים הישראלית וויקס , חברת התמונות הדיגיטליות שאטרסטוק וחברת התוכנה אדובי , אלה נמצאות גם ברשימה ארוכה יותר של בנק אוף אמריקה שסימן את המניות שהן בעלות סיכון גבוה במיוחד מהתפתחות הבינה המלאכותית.

מניות וויקס ושאטרסטוק צנחו מתחילת השנה ב-40% וב-33% בהתאמה, בהשוואה לעלייה של 8.6% במדד S&P 500. מניית אדובי ירדה ב-23% על רקע חששות שלקוחות יעברו לפלטפורמות AI ליצירת תמונות וסרטונים - כפי שעשתה כבר קוקה-קולה בקמפיין פרסומי שנוצר בבינה מלאכותית.

בקשר לוויקס אבישי אברהמי, מייסד ומנכ"ל החברה התייחס לנושא הבינה המלאכותית לאחר פרסום הדוח הרבעוני בשבוע עבר, "במבט קדימה, אנחנו חושבים בגדול יותר - לא רק לשנות את בניית האתרים, אלא לפתוח שווקים חדשים על בסיס AI, כמו למשל Vibe Coding", אמר. גם האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס נשמע אופטימי לגבי וויקס וכתב שהדוח שלה יתקבל בהקלה אחרי ירידה של 40% במניה מתחילת השנה.

"ההפרעה היא אמיתית," אמר דניאל ניומן, מנכ״ל Futurum Group. "חשבנו שזה יקרה בתוך חמש שנים - נראה שזה קורה בתוך שנתיים. עסקים מבוססי שירות עם כוח אדם גדול יהיו פגיעים במיוחד, גם אם הם מחזיקים מודלים עסקיים חזקים מהעידן הקודם של הטכנולוגיה."

עד כה, מעט מאוד חברות קרסו בעקבות התפשטותם של צ’אטבוטים ושל "סוכנים" שמסוגלים לכתוב קוד תוכנה, לענות על שאלות מורכבות וליצור תמונות וסרטונים. אך עם ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט ומטא שמשקיעות מאות מיליארדי דולרים ב-AI, המשקיעים החלו לנקוט בגישה זהירה יותר.

האיום לא פוסח גם על חברות בתחומי שירותים עתירי כוח אדם.

חברת כוח האדם מנפאואר גרופ , ששירותיה עלולים להיפגע מהאצת האוטומציה, ירדה ב-30% השנה, בעוד שמתחרתה רוברט האלף איבדה יותר ממחצית מערכה והידרדרה לשפל של יותר מחמש שנים.

החשש מהשפעת ה-AI על חברות קיימות בלט במיוחד בשבוע שעבר, כאשר מניית גרטנר צנחה בחדות אחרי שחברת מחקר השוק הורידה את תחזית ההכנסות השנתית שלה. המניה נפלה ב-30% בתוך חמישה ימי מסחר - הירידה השבועית החדה ביותר בתולדותיה., הסיבה לפי אנליסטים היא החשש שכלי AI יוכלו לספק דוחות, ניתוחים ואסטרטגיות עסקיות בעלות נמוכה משמעותית, תוך עקיפת הצורך בצוותים אנושיים. גרטנר האשימה את מדיניות הממשל האמריקאי - כולל קיצוצי הוצאות ומכסים, אבל אנליסטים מיהרו להצביע על הבינה המלאכותית כגורם פגיעה אפשרי, מחשש שהיא מציעה חלופות זולות יותר למחקר ולניתוח של גרטנר, גם אם החברה עצמה כבר מטמיעה כלי AI בפעילותה. במורגן סטנלי אמרו שהתוצאות ״הוסיפו שמן למדורת תרחיש ההפרעה של ה-AI״, ובחברת Baird ציינו שהם ״מודאגים יותר ויותר מההשפעה האפשרית של סיכוני ה-AI״. בגרטנר לא הגיבו לבקשה לתגובה.

״יש הרבה תחומים בשוק שיכולים להימחק לחלוטין על ידי הבינה המלאכותית, או שלפחות התעשייה שלהם תעבור זעזוע קיצוני וחברות יהפכו ללא רלוונטיות״, אמר אדם סרהאן, מנכ״ל 50 Park Investments. ״כל חברה שבה משלמים למישהו לבצע עבודה שבינה מלאכותית יכולה לעשות מהר יותר וזול יותר - תימחק. תחשוב על עיצוב גרפי, עבודות אדמיניסטרציה, ניתוח נתונים״.

עם זאת, לא כל החברות שציפו שייפגעו מבינה מלאכותית אכן קורסות - חלקן משגשגות. למרות שחברות בינה מלאכותית רבות מציעות שירותי תרגום מיידי, חברת דואולינגו המפעילה אפליקציית לימוד שפות, זינקה לאחר שהעלתה את תחזית המכירות שלה לשנת 2025 - בין היתר בזכות שילוב מוצלח של AI באסטרטגיה שלה. מניית החברה הכפילה את ערכה בשנה האחרונה - אך עדיין קיימים חששות שהדור הבא של הבינה המלאכותית יהווה איום.

בבלומברג מציינים שההיסטוריה מלאה בדוגמאות לטכנולוגיות חדשות שמחקו תעשיות קיימות: הטלגרף פינה את מקומו לטלפון, המגלב והכרכרות נעלמו עם הופעת הרכב, והיעלמותה של בלוקבסטר על ידי נטפליקס הפכה לדוגמה מובהקת להפרעה שמביאה האינטרנט.

הערכת הסיכון לחברות דורשת ניתוח עדין יותר: אלפבית נחשבת לבעלת יתרון טכנולוגי, אך נכללת ב"סל סיכון ה־AI" של בנק אוף אמריקה, משום שהיא נאלצת להגן על נתח השוק העצום שלה בחיפוש באינטרנט. בחברות אחרות הסיכון ברור יותר - חברת הפרסום אומניקום גרופ ירדה ב־15% מתחילת השנה, כשמטא בוחנת אוטומציה מלאה ליצירת פרסומות באמצעות AI; המתחרה דאבליו.פי.פי. צנחה ביותר מ־50%. "המודל המסורתי של סוכנויות פרסום נמצא תחת לחץ עצום - וזה עוד לפני ש־GenAI יגיע להיקף שימוש רחב", כתב האנליסט מייקל נתנסון.

לדברי פיל פרשט, מנכ"ל HFS Research, הסיכונים מ־AI יהפכו לנושא השקעה חזק יותר בעתיד: "וול סטריט בהחלט לחוצה - זה הולך להיות שוק קשה ולא סלחני."