בי קומיונקיישנס , בעלת השליטה בבזק (21.6%), מכרה הערב (ב') כ-5% ממניותיה בחברת התקשורת, תמורת סכום של כ-900 מיליון שקל - מהלך שיאפשר לה לפרוע את התחייבויותיה למחזיקי האג"ח, ולהפוך אותה לחברה נקייה מחוב.

עם השלמת המהלך, צפויה החזקתה של החברה, שנמצאת בשליטת קרן סרצ'לייט האמריקאית ודוד פורר, לרדת לכ-16% בלבד. זאת, לאחר שבחודש מרץ האחרון, מכרה בי-קום כ-5.8% מבזק, למשקיעים זרים וישראליים, תמורת 912 מיליון שקל.

את השליטה בבי-קום (ודרכה בבזק) רכשו קרן סרצ'לייט ודוד פורר בשנת 2019, כחלק מהסדר החוב של שאול אלוביץ'. הם השקיעו אז בסך הכל כ-630 מיליון שקל, כדי לרכוש את מניות השליטה בבי-קום (52%) מידי אינטרנט זהב, וכן הקצאת מניות נוספות. כיום, קרן סרצ'לייט מחזיקה ב-67% ומשפחת פורר מחזיקה ב-12.7% ממניות בי-קום, הנסחרת בשווי של כ-2.4 מיליארד שקל, כך שהם מורווחים על הנייר יותר מפי 2.5 על השקעתם.

מכירת המניות מגיעה בזמן שסרצ'לייט ופורר פועלים לקבל היתר מהמדינה, שיאפשר להם לרדת מתחת להחזקה של 15%, ולהותיר את בזק כחברה ללא גרעין שליטה. מי שעשויים להרוויח במקרה כזה הם 5,500 עובדי בזק, שחתמו לפני שנתיים על תיקון ההסכם הקיבוצי, שקובע כי במקרה של שינוי שליטה, עובדי החברה יקבלו מענק בסך 75 מיליון שקל. רובו מותנה במועדים ובתנאים שנקבעו בתיקון ובשינוי שיעור ההחזקה של בעלי השליטה הנוכחיים.

קבוצת בזק כוללת את החברות בזק קווי, פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes . בשבוע שעבר, פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון השני, אותו היא סיימה עם הכנסות של 2.1 מיליארד שקל, לצד רווח נקי של 426 מיליון שקל. לאחר שהעלתה תחזיות פעמיים מאז תחילת השנה, בזק צופה כי תציג בסיכום שנת 2025 רווח נקי מתואם של 1.45 מיליארד שקל.

על רקע הביצועים הטובים והעלאת התחזיות, מניית בזק קפצה בשנה האחרונה בכ-25%, תוך שהיא משלימה זינוק של כ-58% בשנה האחרונה, והיא נסחרת כעת לפי שווי של כ-17.6 מיליארד שקל.