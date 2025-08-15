מגמה מעורבת באסיה; מחירי הנפט בירידה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:22

המסחר באסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת - מדד הניקיי עולה בכ-1.24%, לאחר פרסום נתוני התמ"ג של יפן שהראו צמיחה מעבר לתחזיות, של 0.3% ברבעון השני, בהשוואה לרבעון הקודם. במונחים שנתיים, התמ"ג של יפן עלה ב-1.2% ברבעון השני.

מדד שנגחאי עולה בכ-0.47%, ואילו ההאנג סאנג מאבד 1.22% מערכו. הבורסה בדרום קוריאה סגורה היום לרגל חג.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות: הדאו ג'ונס עולה בכ-0.64%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.17% והנאסד"ק נסחר ביציבות.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים: מחיר חבית נפט מסוג WTI ירד ל-63 דולר, כאשר המשקיעים ממתינים לפגישה בין דונלד טראמפ לולדימיר פוטין, לאחר סדרה של תחזיות שליליות לשוק. מחיר חבית נפט מסוג ברנט יורד אף הוא ל-66 דולר.

בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב, תשואות האג"ח ל-10 שנים יורדות ל-4.27%. האג"ח לשנתיים יורדות בנקודת בסיס אחת ל-3.72%.

אמש, נקטעו בוול סטריט רצף של שלושה ימים ירוקים והמסחר ננעל ביציבות.

לאחר עלייה של כ-30% מאז השפל באפריל, מדד S&P 500 כמעט שלא זז. בעוד שהמדד עצמו כמעט לא השתנה בזכות עליות ברוב מניות הטכנולוגיה הגדולות, כ-400 מניות בו ירדו.

אינטל זינקה אמש בכ-7%, לאחר שלפי בלומברג, ממשל טראמפ מנהל מגעים עם החברה, על אפשרות שיקנה חלק בחברת השבבים המתקשה, במטרה לתמוך במאמצי החברה להרחיב את הייצור המקומי, כך לפי גורמים המעורים בתוכנית.

העסקה עשויה לחזק את מרכז המפעלים המתוכנן של אינטל באוהיו, אמרו הגורמים, שביקשו להישאר בעילום שם בשל הדיונים הפרטיים. בעבר הבטיחה החברה להפוך את האתר למתקן ייצור השבבים הגדול בעולם, אך ההקמה נדחתה שוב ושוב. גודל החלק הפוטנציאלי שהממשל עשוי לרכוש אינו ברור.

חברת הטכנולוגיה נייס סיכמה אמנם רבעון שני חיובי ואישררה את התחזית ההכנסות השנתית ואף מעלה את תחזית הרווח, אך המשקיעים לא הסתפקו בזה והמניה נפלה בכ-12%.

החברה עקפה את תחזיות האנליסטים גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח, כשרשמה הכנסות של כ-727 מיליון דולר, ורווח נקי Non-GAAP של 3.01 דולר למניה, וזאת על רקע חוזק בפעילות הענן של נייס. נייס נסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי של 9.4 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 11% במחיר המניה בשנה האחרונה.

מניות נוספות שריכזו עניין אתמול: לולולמון אתלטיקה ונייקי , מניות יצרניות בגדי הספורט יורדות, על רקע סימנים גוברים לאינפלציה שהגבירו חששות לירידה בהוצאות הצרכנים בארה״ב. פיל נייט, השותף המייסד של נייקי, תורם 2 מיליארד דולר למכון נייט לסרטן של אוניברסיטת הבריאות והמדע של אורגון - התרומה הגדולה ביותר אי פעם לאוניברסיטה, מכללה או מוסד בריאות בארה"ב, על פי קרן נייט.

בוליש, מניית בורסת הקריפטו עלתה בעוד 11%. ביום רביעי זינקה המניה ביותר מ-80% ביום המסחר הראשון שלה, לאחר הנפקה ראשונית (IPO) של 1.1 מיליארד דולר.

סיסקו , יצרנית ציוד הרשתות דיווחה על רווח והכנסות שעקפו את הציפיות, הודות לביקוש למוצרי הבינה המלאכותית שלה.