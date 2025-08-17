מימון ישיר הגדילה הפסדי אשראי ו"מאשימה" את השפעות המלחמה

עלייה ניכרת בהפרשה להפסדי אשראי הקטינה את הרווח הנקי של חברת מימון ישיר , בניהולו של ערן גולן ובשליטת משפחת שנידמן, ב-38% ברבעון השני של השנה, ביחס לרבעון המקביל. הרווח הרבעוני הסתכם ב-16 מיליון שקל בלבד, כאשר במחצית השנה, הוא נחתך בחצי ל-35.4 מיליון שקל.

בחברת האשראי הצרכני הגדולה בישראל תולים את השחיקה ברווח בהשלכות מבצע "עם כלביא" באיראן, שהובילו לירידה בקצב העמדת ההלוואות ובמתן הקלות בגבייה ללקוחות החברה. לאחר המבצע, טוענת החברה, "חזרה הפעילות לרמתה הרגילה". מניית מימון ישיר נותרה מחוץ לחגיגה בבורסה בת"א בשנה האחרונה עם ירידה של 12% ומגלמת לחברה שווי שוק של מתחת ל-1.5 מיליארד שקל.

מימון ישיר עוסקת בעיקר במתן הלוואות לרכישת רכבים ומעמידה גם משכנתאות, תחום הנמצא במגמת התרחבות מואצת בשנתיים האחרונות. הכנסות החברה מכלל אפיקי הפעילות הסתכמו ברבעון השני ב-400 מיליון שקל, בדומה להיקפן ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה מפעילות מימון (נטו) גדלו ברבעון והסתכמו ב-249 מיליון שקל, עלייה של 13%. הן הושפעו, בין היתר, מעלייה בשווי ההוגן של תיק ההלוואות של החברה, לאור העלייה בהיקף העמדת ההלוואות על־ידי החברה, וכן מעלייה בהכנסות מעמלות.

המנכ"ל גולן ציין כי למרות ההשפעה הזמנית של המערכה באיראן, במהלך הרבעון עצמו, "הגדלנו את היקף העמדת ההלוואות ואת תיק האשראי המנוהל כולו, בזכות ביקוש איתן להלוואות לרכישת רכבים ולמשכנתאות כנגד נכסים קיימים". מאידך, ההוצאות להפסדי אשראי של מימון ישיר זינקו ברבעון בשיעור חד של 31%, והסתכמו בכ-78 מיליון שקל (וב-122 מיליון שקל בסיכום המחצית הראשונה של השנה). בהתאם, עלה שיעורם של הפסדי האשראי לכ-3.85% - אל מול 3.17% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור הפסדי האשראי במגזר הרכב של החברה, מדווחת מימון ישיר, "נובעת בעיקר מהקלות גבייה שניתנו לחייבים במהלך מבצע 'עם כלביא' אשר חל בחודש יוני 2025, וכן לאור צמצום יכולת הגבייה בחודש זה".

מתרחבת במשכנתאות

בד בבד, נמשכת, כאמור, ההתרחבות של מימון ישיר בתחום המשכנתאות. מנתונים שפרסמה החברה, עלה כי ברבעון השני, היא העמידה הלוואות לרכישת רכבים בסך של 1.9 מיליארד שקל - עלייה של 17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, בעוד שהלוואות שהעמידה למשכנתאות עמדו על סך של 422 מיליון שקל, עלייה של 57% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הריבית שגובה מימון ישיר על המשכנתאות היא דו־ספרתית בפועל - 8.19% צמוד בסוף יוני האחרון (אפקטיבית מעל ל-11% בקצב האינפלציה הנוכחי), או ריבית צמודת פריים פלוס 4.43% (אפקטיבי 10.4%). סך ההלוואות שהעמידה החברה למשכנתאות עומד על 2.4 מיליארד שקל - עלייה של 22% בתוך שנה.