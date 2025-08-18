היעדר ההסכמות בתעשייה האווירית בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם הביא את דירקטוריון החברה למצב שבו הוא מונה חמישה דירקטורים - ונטול דח"צים (דירקטורים חיצוניים). המשמעות היא שאי-אפשר לקיים ועדות ביקורת וכספים, ובלתי אפשרי לאשר את הדוחות הכספיים. על כן, מנכ"ל החברה בועז לוי פנה לשני השרים בבקשה כי יסכימו על מינוי של דח"צ אחד כל אחד, כדי שיוכלו לפתור את הפלונטר.

יו"ר ועד העובדים ודמות משמעותית במפלגת הליכוד, יאיר כץ, הביע היום (ב') תמיכה במהלך. "דירקטוריון התעשייה האווירית מונה היום חמישה דירקטורים, אך לאחר פרישתן של עדי ברשדסקי וחווה שכטר, אין אף דירקטור חיצוני, ומכאן שכרגע לא ניתן לאשר דוחות כספיים, לקיים ועדות ביקורת ופעולות נחוצות נוספות להתנהלות החברה", הסביר כץ.

לדבריו, "אני מודע למחלוקת שיש בין השר הממונה על החברות הממשלתיות דודי אמסלם לבין שר הביטחון ישראל כ"ץ בנוגע לזהות יו"ר הדירקטוריון הבא, אך הדחיפות שבמינוי דח"צים לחברה מחייבת אותם לפעול באחריות ובשיתוף-פעולה בנושא זה".

דירקטוריון בלי יו"ר קבוע

העימות הממושך של כ"ץ ואמסלם פוגע בחברה הביטחונית הממשלתית הגדולה ביותר דווקא בתקופה שבה שואפים להנפיק את החברה, ותוצאותיה טובות מאי-פעם.

מאז סיום הקדנציה של עמיר פרץ בנובמבר, התעשייה האווירית מתנהלת ללא יו"ר קבוע. בתחילה תכננו אמסלם ושר הביטחון הקודם יואב גלנט למנות את השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן לתפקיד, אבל הם הספיקו רק לבחור בו כדירקטור. באותו שלב הוחלף גלנט בישראל כ"ץ, שהחליט לבלום את המינוי של ארדן. בהמשך כ"ץ קידם את בחירת פרופ' גבי סרוסי ליו"ר החברה, אבל הוועדה למינוי בכירים פסלה אותו.

בשלושת החודשים האחרונים סיימו את תפקידם בדירקטוריון עדי ברשדסקי, שכיהנה כיו"ר ועדת הביקורת; חווה שכטר, שכיהנה כיו"ר ועדת כספים; ובחודש שעבר פרופ' סרוסי בעצמו.

החברה יכולה לאשר דוחות כספיים בלי יו"ר קבוע, כפי שקרה בחודשים האחרונים, שלא כמו במקרה הדח"צים. כרגע, בדירקטוריון התעשייה האווירית נותרו רק עמית אדרי ואייל דה פאו, שמינה גלנט; גלעד ארדן, שצורף אחריהם; ושני נציגי ועד העובדים - אליהו אדרי ועדי רביב.

"פניתי לשני השרים וכן ליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ, וביקשתי שיאמצו את הצעת מנכ"ל החברה בועז לוי, וימנו כל אחד מהם דירקטור חיצוני", מסביר יו"ר ועד העובדים יאיר כץ. "מתוך היכרותי עם השרים ופועלם לטובת התעשיות הביטחוניות בכלל והתעשייה האווירית בפרט, אני בטוח שבנושא הזה הם יעשו מה שנכון לחברה באחת מהתקופות הכי מאתגרות שידענו".

מלשכת שר הביטחון נמסר לגבי קריאתו של יאיר כץ למינוי דח"צים: "ההצעה מקובלת על שר הביטחון, ובנוסף לזה בכוונתו לקדם בהקדם מינוי יו"ר מתאים לתעשייה האווירית עליה הוא ממונה".