מס המטרו יוצא לדרך: מי צפוי לשלם אותו?

פרויקט המטרו, פרויקט התשתית הגדול ביותר שנעשה בישראל עד היום, ממשיך לקרום עור וגידים: שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם על תקנות המסדירות את אופן הגבייה של מס השבחת המטרו, שיחול על בעלי מקרקעין בקרבת תחנות המטרו ותפקידו לממן את בנייתו ופיתוחו של המיזם. מה המשמעויות, מי ישלם את המס ומתי יתחילו לפעול קווי המטרו בישראל?

מה כולל הפרויקט ומהו חוק המטרו?

מערכת המטרו כוללת מנהרות באורך כולל של 300 ק"מ מתחת ל־24 רשויות מקומיות בגוש דן, שבמסגרתה יוקמו שלושה קווים: לאורך המטרופולין, לרוחבו, וקו נוסף חצי־מעגלי. אומדן עלויות הפרויקט עומד על כ־150־200 מיליארד שקלים. מחצית מהמימון יגיע מקופת המדינה ומחציתו באמצעות השבחת קרקעות, מיסוי ולכידת ערך.

תיקון חוק המטרו שאושר בכנסת ביולי אשתקד היווה שלב מרכזי בדרך להקמת מטרו גוש דן. השינוי המשמעותי שנכלל בתיקון שאושר הוא הפחתת מס השבחת המטרו. יזמים רבים טענו לאורך הדרך כי היטלי ההשבחה בתוואי המטרו, שהוחלו מראשית 2023 ומסתכמים ב־75%, גבוהים מדי וגורמים הלכה למעשה לקיפאון בפיתוח לאורך התוואי, ששטחו כ־18 אלף דונמים (על פני הקרקע, לאורך הקווים המתוכננים). בתום דיונים רבים בנושא הזה ספציפית, סוכם כי מס השבחת המטרו ירד עד לסוף שנת 2030 ב־15% ויעמוד על 60%. לאחר מכן הוא יעמוד על 72% באופן קבוע.

מה קובעות התקנות שאושרו כעת?

בהתאם לחוק המטרו, בעל מקרקעין במתחמים שהוגדרו בתמ"א 70 כמושפעים מהמיזם, יידרש לשלם לקופת המדינה מס שגובהו נגזר משומת ההשבחה שנקבעת על ידי הוועדה המקומית שבתחומה נמצא המקרקעין. תשלום המס הוא תנאי מקדים למימוש זכויות במקרקעין.

התקנות שאושרו כעת קובעות כי הגורם המוסמך לאשר כי בעל מקרקעין שילם את המס יהיה רשות המסים. ללא אישור, בעל מקרקעין שקיבל הודעת חיוב במס השבחת מטרו מהוועדה המקומית לא יהיה רשאי לשנות את הרישום בטאבו וכן, לא יהיה רשאי להוציא היתר בנייה. בנוסף, שר האוצר חתם על נוסח ההודעה שהרשות המקומית תשלח לחייב במס. בהמשך, צפויה רשות המסים לפרסם הודעה על פתיחתה של המערכת הדיגיטלית לתשלום המס באתר הרשות.

היטל ההשבחה המוגדל לטובת המטרו אושר כבר בחלקו הראשון של חוק המטרו שהועבר ב־2022 ונכנס לתוקף ב־2023, והוא כולל היטל על תוכניות שהופקדו החל משנת כניסתו לתוקף. בשנה הקרובה מסים הקשורים במטרו כבר צפויים להיכנס לקופת המדינה.

החתימה על התקנות מאפשרת את תחילת הפעלת החוק במובן של גביית המס, ואולם הפעלה זו אינה מקדמת באופן ישיר את הפעלת הקווים.

אז מתי יתחילו לפעול קווי המטרו?

לשאלה הזאת אין תשובה ברורה. אישורן הסטטוטורי של כל הקווים כבר אושר על ידי הממשלה, כמו גם תכנית תמ"א 70, שנועדה להסדיר את שוק הנדל"ן סביב התחנות ולמצות את פוטנציאל ההגדלה המסיבית של זכויות הבנייה - שיובילו גם למרכיב מימון למערכת המטרו. בתחילת הפרויקט הצהירו בממשלה בחגיגיות כי המטרו יפתח בהדרגה החל מהשנים 2032־2034, ואולם מסמך פנימי של נת"ע שנחשף בגלובס במאי השנה הצביע על דחייה אפשרית של הפרויקט אל סוף אותו עשור, וייתכן גם מאוחר יותר.