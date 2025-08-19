ארמיס במו"מ למכירתה: מי צפויים להיות המרוויחים הגדולים

חברת הסייבר הישראלית ארמיס (Armis), שנרכשה ב־2020 על ידי קרן הפרייבט אקוויטי אינסייט (Insight Partners), מנהלת משא ומתן למכירת השליטה בה לפי שווי חברה של 5 מיליארד דולר, לידי קרן הענק תומא בראבו, גם היא קרן פרייבט אקוויטי שמתמחה ברכישת שליטה לשם השבחת חברות, מכירתן או הנפקתן. כך נחשף השבוע באתר גלובס.

בשלב זה, המשא ומתן טרם הגיע לכדי הסכם סופי, ובדואר אלקטרוני ששלחה ארמיס לעובדיה לאחר הפרסום הידיעה בגלובס, נכתב: "החברה מקבלת עשרות הצעות להשקעה - כל הדיונים הללו ממשיכים להתקיים, ואם משהו מהם יבשיל - נודיע על כך".

מתחילת השנה נסגרו 7 רכישות בסייבר הישראלי, בסכום כולל של כ־58 מיליארד דולר, מתוכם עסקת וויז בהיקף של 32 מיליארד דולר וסייברארק בהיקף 25 מיליארד דולר.

תגמולים של מיליונים

העסקה צפויה להיטיב בעיקר עם אינסייט הנמצאת בימים אלה בגיוס קרן חדשה ועשויה ליהנות מתגמולים של מיליארדי דולרים, נוסף על סיבוב השקעה פנימי שיכניס לחברה כמה מאות מיליוני דולרים.

אינסייט היא אמנם בעלת מניות משמעותית גם בוויז, אך כל עוד רשויות ההגבלים העסקיים ברחבי העולם לא אישרו את עסקת הענק עם גוגל, התשלום רחוק מלהגיע לידי משקיעי הקרן. לפי ההערכה, האישור לעסקת וויז יגיע - אם וכאשר יגיע - רק בתחילת השנה הבאה.

במסגרת המשא ומתן למכירת השליטה בארמיס, נושאים ונותנים בעלי מניות נוספים על מכירת מניותיהם, בהם ג'ורג'יאן הקנדית, קרן ג'י סקוורד (G Squared) משיקגו, וואן אקוויטי פרטנרס (One Equity Partners) מניו יורק, וכלל ביטוח ופיננסים מישראל, שנכנסה להשקעה בחברה לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר, לפי ההערכות בשוק.

לא מן הנמנע שמדובר בסיבוב לפני הנפקה. בעבר הצהירו אנשי ארמיס כי ברצונם לקחת את החברה לכיוון זה, ותומא בראבו, שמשקיעה בחברות טרום הנפקה, כפי שעשתה למשל באיירון סורס, עשויה ליהנות מכך.עבור קרן אינסייט, שנחשבת לקטנה יותר ותלויה גם בתקבולים מחברות הון סיכון, מדובר בעסקה מספקת בטווח הזמן הנוכחי, מבלי להמתין להנפקה.

רכישה על ידי קרן פרייבט אקוויטי - במקרה זה, החלפת ידיים בין קרן אינסייט לקרן תומא בראבו - משמשת בעיקר להנזלת הצד המוכר תוך שהיא מעניקה שווי גבוה יותר לחברה הנרכשת ומאפשרת לה להמשיך ולהשביח את עסקיה, או אף יותר מזה - להתכונן לקראת הנפקה.

ארמיס פעילה בשוק אבטחת תשתיות קריטיות, התקני אלקטרוניקה תעשייתיים או רפואיים, ומתחרה בחברות ישראליות אחרות כמו אקסוניוס, קלארוטי או דרים. החברה הוקמה על ידי יבגני דיברוב ונדיר יזרעאלי, יזמים סדרתיים שהפכו גם למשקיעים בחברות סייבר אחרות וקרנות הון סיכון, כמו למשל סייברסטארטס של גילי רענן. היא מעסיקה כ־900 עובדים ומשרתת יצרניות כמו קולגייט פלמוליב, ענקיות תעופה כמו יונייטד ושירות הדואר האמריקאי.