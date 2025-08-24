המבחן הגדול של ועדת הבדיקה לתקלה ברכבת

כמו בגוף עסקי, גם הדירקטוריון של הרכבת אחראי על התקלה, ומבחן ועדת הבדיקה החיצונית שהוקמה הוא בשאלה האם תבדוק גם את התנהלות הממונים עליה.

● יו"ר רכבת ישראל: "מאז ההקמה לא קרתה תקלה כזאת. אנו מתנצלים"

● שאלות ותשובות | החל מהיום: השיבושים ברכבת מחמירים - רשת המסילות תפוצל

תקלת הענק ברכבת כבר הוכתרה כתקלה הגדולה בתולדותיה. לזכותו, הדירקטוריון מינה מיד ועדה פנימית ומשמסקנותיה לא עמדו באמות מידה מקצועיות, הוא הקים גם ועדת בדיקה חיצונית.

מדי כמה שנים נסערת המדינה בעקבות קריסת מערכות ברכבת, שיכולה להעיד על סיאובה של החברה. כך למשל, ב־2019 היה זה הקו המהיר לירושלים שנפתח באיחור ונוסעים בו בילו יותר זמן כשהרכבת עומדת באמצע המסלול ללא מזגן מאשר בנסיעה. התקלות היו כה רבות, ופרויקט החשמול נדחה שנים קדימה, עד שהמנכ"ל באותה עת הלך הביתה. עוד קודם לכן, בשנת 2017 הרכבת נקלעה למשבר בקרונות שלא ענו על התחזיות - מצב שהוביל לדחק בתוכם.

בכל המקרים הללו מי ששילמה את המחיר הייתה ההנהלה. אבל בשונה מבחברות עסקיות, בעלי המניות, קרי: הממשלה, לא דרשה דין וחשבון מהדירקטוריון שתפקידו הוא גם בפיקוח ובבקרה שנועדה למנוע מקרים כאלו.

התקלה הציפה את כל התחלואים

כך, ועדת הבדיקה החיצונית תצטרך לבדוק לא רק את נסיבות התקלה, אלא את המחסור בידע מקצועי שהוביל לקטסטרופה. הדירקטוריון עשה הכול כדי שהמנכ"ל המצטיין לשעבר, מיכאל מייקסנר, יילך הביתה אחרי שלא התיישר עם רצונות שרת התחבורה בנושא מינויים בחברה. אחריו, מונה שיקו זאנה, שסיים את תפקידו לאחר פחות משנתיים. בין לבין, כמעט כל הנהלת החברה התחלפה ואיש משרד התחבורה ומקורבה של מירי רגב אבנר פלור צפוי להתמנות למשנה למנכ"ל. ציון החברה בשפל, פרויקטים נעצרו ונרשמים עיכובים בכולם, השירות נפגע והנה תקלת ענק מציפה את כל התחלואים.

כעת ועדת הבדיקה החיצונית תיבחן בשאלה אם תבדוק גם את התנהלות מי שמינו אותה.

תגובת רכבת ישראל: "עם פרסום מסקנות וועדת הבדיקה הפנימית הראשונית, דירקטוריון החברה הוא שהחליט באופן מיידי על הקמת וועדה חיצונית מקצועית בלתי תלויה. דירקטוריון החברה, יחד עם ההנהלה, פעל לחיזוק שדירת הניהול הבכירה בחברה, המורכבת ממנהלים בעלי ותק של עשרות שנים ברכבת, וממנהלים שנקלטו לאחרונה, לאחר הליכי איתור ומיון קפדניים, ובהתאם לכל התקנות המחייבות".