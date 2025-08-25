היקפי המשכנתאות הגבוהים ביולי לא השפיעו על רמתה של המשכנתא הממוצעת באותו חודש, מה שעשוי לחזק את הסברה כי כמות המשכנתאות האדירה קשורה בעסקאות שבוצעו בעבר ומבשילות כעת, ולא ב"גל" של משכנתאות חדשות.

על פי נתוני בנק ישראל שפורסמו היום (ב'), ניטלו בסך הכול ביולי 10,202 משכנתאות חדשות, בסכום כולל וגבוה מאוד ביחס לעת האחרונה, כ־10.7 מיליארד שקל, כפי שפורסם בגלובס לפני כשבועיים.

הן הסכום שניטל ביולי והן מספר המשכנתאות שניטלו ביולי הם מהגבוהים שנרשמו בשוק הדיור ולמעשה, למעט חודש דצמבר 2024 שהיה חריג בפעילותו בשל גורמים שונים בשוק - המספרים שנרשמו ביולי הם הגבוהים ביותר מאז יוני 2022.

למרות זאת, היקפה הממוצע של משכנתא בודדת לא עלה, ואף ירד מעט, ל־1.047 מיליון שקל ביולי, נמוך במעט מהחודשיים שקדמו לו. הם מספרי המשכנתאות שנטלו המשקיעים, הן מבחינת סכום כולל והן מבחינת "כמות" המשכנתאות, נותרו דומים, ואילו בסקטור הדירות בסבסוד ממשלתי (הגרלות "דירה בהנחה") נרשם גידול מסוים ביולי, 390 מיליון שקל לעומת 277 מיליון ביוני ו־314 במאי. למעשה, המספר ביולי בסקטור זה הוא הגבוה ביותר מאז דצמבר החריג של 2024.

המקור: עסקאות עבר

כל הנתונים הללו מחזקים את ההשערה כי חלק לא מבוטל מהמשכנתאות שנרשמו ביולי מקורו, בין היתר, בעסקאות שכבר נעשו בעבר - קרי עסקאות שבהן רוכש הדירה משלם מקדמה בסכום קטן מתוך מחיר הדירה כולה, ובהמשך הדרך, לאחר שנה, שנתיים ואפילו יותר מזה, משלים את הרכישה באמצעות משכנתה. זו ככל הנראה הסיבה מדוע היקף המשכנתאות עולה, בעוד היקף העסקאות בשוק הנדל"ן יורד, וכך גם מחירי הדירות.

כפי שציינו בפרסום הקודם של נתוני המשכנתאות, הלוואות הבלון - שהנפח החודשי שלהן משקף את השימוש בהלוואות הקבלן בעיקר, במסגרת מבצעי הקבלנים - אומנם ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2024, אך הן עדיין בשיעור גבוה למדי, 14%.

כך או כך, לאחר תקופה ארוכה של הלוואות בלון שעמדו בשיא כל הזמנים, אנו צפויים לראות עוד לא מעט משכנתאות "מאוחרות" אשר ישלימו רכישות מוקדמות, ולכן נתוני המשכנתאות עשויים להמשיך ולהתנתק מנתוני שוק הדיור עצמו, שבחודשים האחרונים מפגין חולשה רבה.