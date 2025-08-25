ב-CNBC מדווחים הערב כי וורן באפט לא מעוניין כעת לרכוש חברת רכבות נוספת - כך אמר לכתבת CNBC בקי קוויק. עם זאת, באפט ומנכ"ל ברקשייר האת'אוויי גרג אייבל נפגשו באומהה ב-3 באוגוסט עם ג'וזף הינריכס, מנכ"ל חברת הרכבות CSX . לפי הדיווח, השניים הבהירו לו כי לא יגישו הצעה לרכישת החברה.

הדיווח מגיע לאחר שביום שישי האחרון, CSX ו־BNSF, חברת הרכבות שנמצאת בבעלותה המלאה של ברקשייר האת'וויי, הודיעו על שותפות שמטרתה לספק שירותי רכבות משא מחוף לחוף. באפט ציין כי מטרת השותפות היא לייצר דרך להעביר מטענים ברחבי המדינה ללא האטות וללא צורך להעביר את המשא למסלול רכבת אחר.

על אף שבאפט אמר כי אין לו עניין ברכישת CSX, הוא ציין בפגישה עם המנכ"ל כי הוא מאמין שהחברות יוכלו לשתף פעולה יותר ולהרוויח חלק מאותם יתרונות משילוב בין שתי החברות. מניית CSX נופלת במעל 6% בעקבות הדיווח.

ב-CNBC מציינים כי סקטור הרכבות, שהוא לרוב אפרורי, התעורר בשבוע שעבר, לאחר שחברת הרכבות יוניון פסיפיק הודיעה על תוכניותה לרכוש את חברת הרכבות נורפולק סאות'רן , תמורת 85 מיליארד דולר. הידיעה הובילה לספקולציות שברקשייר, שהיא בעלת חברת הרכבות BNSF, אולי תבצע רכישה גדולה משל עצמה.

הצצה למהלכים האחרונים של באפט

בשבוע שעבר, פורסמו בארה"ב דוחות 13F, אשר חושף את המהלכים של המשקיעים הכי גדולים בוול סטריט בכל רבעון. בין היתר, נודע כי ברקשייר האת'ווי, שבבעלות באפט, השקיעה 1.6 מיליארד דולר ב־5 מיליון ממניות יונייטד הלת' גרופ - חברת ביטוחי בריאות אמריקאית. זאת, לאחר שהשאלה בדבר החברה בה השקיע באפט נותרה ללא תשובה במשך כחודש וחצי.

אמנם ברקשייר ידועה בהחזקות הביטוח שלה, ועדיין, ההחלטה הפתיעה לא מעט משקיעים, שגילו שההימור הגדול של באפט הוא מניה שצנחה מתחילת השנה ב־40%. אגב, מיד לאחר הדיווח המניה זינקה, כמי שממחישה את אחד מכללי הייסוד של האורקל מאומהה: "מחיר הוא מה שאתה משלם, ערך הוא מה שאתה מקבל".

בצד המניות הנמכרות, באפט שב לצמצם את ההחזקה של אפל , עם מכירה של 20 מיליון מניות, לראשונה מאז הרבעון השלישי של 2024. כעת, שוות החזקותיו ביצרנית האייפונים כ־60 מיליארד דולר, כאשר רק לפני שנה וחצי, בתחילת 2024, שווי ההחזקה הוערך ב־198 מיליארד דולר. ובכל זאת, אפל היא עדיין ההחזקה הגדולה של באפט. בנוסף, המשקיע האגדי המשיך את המגמה של צמצום החשיפה לסקטור הבנקאי עם מכירה של 26 מיליון מניות בנק אוף אמריקה.