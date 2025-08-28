סמנכ"לית משאבי האנוש של הרכבת מתפטרת

גיתית אליצור רוזן, סמנכ"לית משאבי האנוש ברכבת ישראל, הודיעה היום (ה') על התפטרותה. מדובר בעזיבה שנייה בתוך כחודש ברכבת ישראל, זאת לאחר שב-23.7 התפטר מנכ"ל הרכבת משה (שיקו) זאנה בעקבות עימותים מול ועד הרכבת. במקומו מכהן כעת המנכ"ל בפועל אבי אלמליח, שהתראיין לא מזמן לגלובס בעקבות תקלת הענק שהשביתה וקטעה חלקים אסטרטגיים מרשת המסילות של ישראל.

גיתית רוזן אליצור מונתה רק באפריל 2024, ולאחר פחות משנה וחצי כבר פורשת מהרכבת. היא כיהנה בעבר כסמנכ"לית משאבי האנוש של תאגיד השידור, של המועצה אזורית בנימין ושל המרכז האקדמי לב. היא הבכירה הראשונה שפורשת שמונתה בתקופת המנכ"ל שפרש רק לאחרונה, זאנה.

ועד הרכבת לא הצליח לפעול יחד עם אף אחד מהמנכ"לים של החברה קודם לכן, ובממשלה מתוסכלים מאופן ניהול החברה וחוסר היכולת לפעול מול ועד העובדים. דבר זה עיכב פרויקטים קריטיים של רכבת ישראל, כמו חשמול המסילות, החלפת מערכות האיתות ו"מסילה 431" שתחבר בין ירושלים לראשל"צ.

הרכבת חוותה לאחרונה טלטלה קשה בשל תקלה שהביאה לקריעת קילומטרים רבים של קווי חשמל בשתי נקודות אסטרטגיות, מדרום ומצפון לגוש דן. על פי מידע שהגיע לגלובס, אחד האחראים לתקלה היה סמנכ"ל המטענים של הרכבת ישראל מרקו, שהוציא את ההוראה לרכבת להמשיך אחרי הפעם הראשונה שהיא קרעה את הכבלים, ובכך הביא לקריעה השניה, שהייתה חמורה עוד יותר. ברכבת סירבו להתייחס לטענות.

אין סיבה להניח שיש קשר בין התקלה ברכבת לבין ההתפטרות של סמנכ"לית משאבי האנוש, אך ייתכן שהיחסים הקשים בין ההנהלה לבין הוועד החזק של הרכבת עמדו ברקע. בכל מקרה, מדובר בטלטלה נוספת בצמרת החברה שמסיעה מעל 100 אלף נוסעים בכל יום ואחראית על כמה מהתשתיות המשמעותיות והיקרות ביותר בישראל, שסובלת מתקלות והשבתות עם התרעה מינימלית מאוד מראש.