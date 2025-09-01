משרד הביטחון רוכש חיישני אינפרא אדום מחברת SCD הישראלית

משרד הביטחון חתם היום (ב') על עסקה אסטרטגית לפיתוח וייצור חיישני אינפרא אדום מתקדמים בחברת SCD הישראלית, בהיקף של כ-380 מיליון שקל (כ־115 מיליון דולר). מנכ"ל המשרד אלוף (מיל') אמיר ברעם חתם על העסקה, שמתמקדת בהרחבה משמעותית של מתקני תשתיות הייצור של חברת SCD לפיתוח וייצור חיישני אינפרא אדום מתקדמים, כולל אינפרא אדום גל קצר (SWIR), גל בינוני (MWIR) וגל ארוך (LWIR).

הרחבת תשתית הייצור בישראל, שמובלת על ידי יחידת המו"פ במפא״ת, תאפשר ייצור פתרונות אינפרא אדום ליישומים מתקדמים, כולל שליטה במרחב, מטענים אוויריים, מערכות חלל ופלטפורמות ביטחוניות בקנה מידה גדול, תוך שילוב שיטות ייצור וטכנולוגיות חדשניות. עסקה זו מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית מנכ״ל משרד הביטחון לחיזוק בסיס הייצור הביטחוני הישראלי ולתמיכה מלאה בכל צרכי צה"ל, הן במערכה הנוכחית והן בהסתכלות קדימה.

היכולות של ישראל בתחום השבבים

תחום השבבים הבינלאומי הוא מאתגר במיוחד משום שחברת טייוואן סמיקונדקטור (TSMC), ששולטת על עיקר השוק עם 64.9% מההכנסות העולמיות. הבאה בתור, סמסונג, נמצאת הרחק מאחור עם 9.3% מכלל ההכנסות. לישראל יש יכולות מקומיות מסוימות הודות לשחקניות כמו טאואר (שהנתח שלה מהכנסות תעשיית השבבים העולמית ברבעון השלישי עמד על 1% לפי סטטיסטה, מה שאומר שהיא השביעית בגודלה בתחום), SCD שבשליטת רפאל ואלביט ומולה התבצעה העסקה, וגל־אל שבשליטת משרד הביטחון, רפאל ואלתא.

הענף המקומי הספיק לספוג טלטלה עוד לפני שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב לחדר הסגלגל, כאשר קודמו ג'ו ביידן החליט כשבוע לפני שעזב את הבית הלבן להכליל את ישראל ברשימת המדינות שארה"ב תגביל את יצוא המעבדים הגרפיים אליהן.

כאמור, SCD היא חברה־בת בבעלות משותפת של רפאל ואלביט שעוסקת בגלאים לתצפיות, החזקת שטח, ראשי ביות ומשקפות. החברות הישראליות מהוות יעד לכ־40% ממכירות החברה היחידה בשוק עם גלאים עד ארבעה מגה פיקסל. במהלך מבצע עם כלביא, סיפר לגלובס שי פישביין, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ב־ SCD, כי הלקוחות הישראלים לוקחים את החברה לקצה, ודורשים פריצות דרך. "זה נעשה בזכות שנים של ניסיון ויכולות תפעוליות גבוהות. בתחום הפלטפורמות עצמן יש מובילות עולמית, ואנחנו עובדים עם החברות כמו אלביט, רפאל, התעשייה האווירית. אנחנו מאפשרים תצפית ומודיעין בכל מזג אוויר, בכל שעות היממה".

לדבריו, להצלחה של התעשיות הביטחוניות הישראליות ברגע האמת יש שתי השפעות מרכזיות. "במישור הישיר אלה מערכות שהוכיחו את עצמן בפעילות מבצעית. לקוח רואה הבדל בין מערכת על הנייר לבין כזו שיצאה לשטח והביאה הוכחות, ולא רק הוכחות, גם התוצאות מעולות. זה מכפיל כוח עבור החברות הישראליות להצגת המל"טים והרחפנים".