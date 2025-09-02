מניית ארית תעשיות ממשיכה לטפס זה היום החמישי ברציפות, כאשר היא עלתה כבר בכ-20% מתחילת השבוע ו-1,000% מתחילת השנה. נראה כי המניה ממשיכה להגיב לדוחות כספיים מצויינים שפרסמה ביום חמישי האחרון. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על כ-4.7 מיליארד שקל.

הסיבה לעליות במניות היא ככל הנראה הזינוק החד ברווח נקי שהציגה בתום המחצית הראשונה של השנה. זה הסתכם ב-96 מיליון שקל, זינוק של מעל ל-1,500% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. אם מחשבים את קצב הרווח הנקי השנתי לפי המחצית הראשונה, החברה נסחרת במכפיל 23, שהינו גבוה לחברות תעשייתיות בתחום הבטחוני. אבל לפי תוצאות 2024, אז הרוויחה החברה רק 60 מיליון שקל, מדובר בשווי השוק הנוכחי במכפיל "הייטקיסטי" של 73. השאלה מבחינת המשקיעים היא האם הרווחים המצוינים ימשיכו ללוות אותם.

ארית מנוהלת על ידי חיים שטפלר, ובראשה עומד צבי לוי בעל השליטה (46%). החברה מייצרת מרעומים לפגזים במפעלה בשדרות, והיא רשמה הזמנות גדולות ממערכת הבטחון לנוכח המלחמה. אך גם עסוקה בהתרחבות באירופה, ארה"ב והודו.

בחמישי דיווחה על עלייה חדה של יותר מפי 5 בשורת ההכנסות בסיכום המחצית הראשונה של השנה, ל-122 מיליון שקל. ההנהלה יותר מרמזה שמדובר בהזמנות שאינן בהכרח על בסיס קבוע. היא ציינה בהסבר לגידול בהכנסות כי "פעילות הקבוצה הינה פרויקטלית במהותה ולכן קיימת תנודתיות בהכנסות החברה משנה לשנה כפונקציה של כניסת פרויקטים חדשים ומימושם. השינוי בהכנסות אינו בהכרח מצביע על מגמה לעתיד".

ועדיין הזינוק במכירות ארית הזניק, כאמור, את הרווח הנקי במחצית ביותר מ-1,500% ל-96 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה זינק בתוך שנה פי 6 והסתכם ב-285 מיליון שקל. ולמרות הערות ההנהלה על ההכנסות, גם צבר ההזמנות של ארית ממשיך לתפוח והוא עמד בסוף יוני על 1.3 מיליארד שקל.

בוחנת כניסה לשוק האירופאי

לוי בעל השליטה שמניותיו שוות כ-2.2 מיליארד שקל כיום, לפי מחירן הנוכחי בבורסה, נכנס להשקעה בארית בשנת 2006 ורכש את השליטה בה שנה לאחר מכן תמורת 5 מיליון שקל בלבד. קודם לכן הקים איש העסקים מטבריה את חברת רל אלקטריק בעיר הצפונית, והפך לקבלן חשמל ויצרן לוחות חשמל מהגדולים בארץ.

עיקר פעילותה של ארית כולל פיתוח, ייצור ושיווק של מרעומים אלקטרוניים לשוק הביטחוני (באמצעות החברה הבת רשף). ארית מציינת כי החלה לבחון בשנה החולפת השקעות בתחום הסולארי במקביל לפעילות המרעומים, דרך חברה בשם ארית קיימות. בהקשר של פעילות רשף, היא נמצאת בתנופת התרחבות ובוחנת בין היתר כניסה לשוק האירופאי. שם מתוכננת הקמת מפעל או מפעלים לייצור מרעומים ורשף חתמה לשם כך על מזכר הבנות עם מדינת מערב אירופאית בפברואר האחרון.

לחברת הבת רשף פעילות בהודו עם חברה בשם BEL ובין הצדדים נחתם הסכם רב שנתי. בארה"ב, פועלת רשף גם כן להקמת מפעל לייצור מרעומים. וכך גם בישראל. במחצית הראשונה של השנה מסרה החברה כי פיתחה בהצלחה סוללה שמהווה חלק מהמרעום, שהינה רכיב קריטי עבורו, אשר קיים לגביו מחסור בשוק העולמי. חברת הבת שלה "צופה כי למוצר זה פוטנציאל מכירות נפרד מזה של המרעומים פרי פיתוחה", נמסר בדוחות. עוד דיווחה ארית כי היא מפתחת מרעום חדשני לחימושים משוטטים, והיא צופה שפיתוח זה יושלם במחצית השנייה של השנה.