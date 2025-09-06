חיסכון פנסיוני | בדיקת גלובס מאה אחוז מניות: הטרנד החדש בפנסיה, ולמי הוא מתאים? נתנאל אריאל 03.09.2025 מדד S&P 500 שבר את השיא של משבר הדוט.קום: הנתון המדאיג ממדד S&P 500 The Wall Street Journal 02.09.2025 המלצות אנליסטים מנהל ההשקעות שמעריך: העליות הבאות יגיעו אחרי האירוע הזה נתנאל אריאל 02.09.2025 חיסכון פנסיוני המהפך של אוגוסט: מה עשה הכסף שלכם השנה, ומי הפסיד בגדול נתנאל אריאל ואיתן גרסטנפלד 02.09.2025 ריי דליו "כולם שותקים": המיליארדר שמזהיר שארה"ב עומדת בפני סכנה בועז בן נון 03.09.2025 נושאים הקשורים לכתבה שוק ההוןמניותהבורסה בת"אוול סטריטפנסיהקרנות פנסיהקופות גמלארה"בדונלד טראמפמדד S&P 500