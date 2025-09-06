ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הטרנד בפנסיה, ולמי הוא מתאים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock

הטרנד החדש בפנסיה, ולמי הוא מתאים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

החוסכים שמבקשים להגדיל את הסיכון בתיק שלהם ל־100% מניות, ולוותר על מנגנון הבטחת התשואה שמציעה המדינה • מכפיל המכירות בחברות ה־S&P 500 גבוה יותר מרמתו בשיא בועת הדוט.קום • מהו האירוע שיכול להקפיץ מחדש את הבורסה? • והמיליארדר שטוען שמשקיעים שותקים כי הם מפחדים מטראמפ

הטרנד החדש של חוסכי הפנסיה הצעירים / צילום: Shutterstock
חיסכון פנסיוני | בדיקת גלובס

מאה אחוז מניות: הטרנד החדש בפנסיה, ולמי הוא מתאים?
נתנאל אריאל 03.09.2025
וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock, lev radin
מדד S&P 500

שבר את השיא של משבר הדוט.קום: הנתון המדאיג ממדד S&P 500
The Wall Street Journal 02.09.2025
רביב כרמי, מנכ''ל אפסילון מקבוצת הפניקס / צילום: סטודיו פולית
המלצות אנליסטים

מנהל ההשקעות שמעריך: העליות הבאות יגיעו אחרי האירוע הזה
נתנאל אריאל 02.09.2025
אוגוסט היה חודש טוב. איך תיראה המשך השנה בגמל? / אילוסטרציה: Unsplash, andre taissin
חיסכון פנסיוני

המהפך של אוגוסט: מה עשה הכסף שלכם השנה, ומי הפסיד בגדול
נתנאל אריאל ואיתן גרסטנפלד 02.09.2025
ריי דליו, מייסד ברידג'ווטר / צילום: ap, Ng Han Guan
ריי דליו

"כולם שותקים": המיליארדר שמזהיר שארה"ב עומדת בפני סכנה
בועז בן נון 03.09.2025