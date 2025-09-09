השינוי הרבעוני במדד S&P 500 יכניס אליו החודש שלוש מניות לוהטות בוול סטריט: חברת התוכנה אפלווינג , אפליקציית המסחר רובינהוד , וחברת הבנייה אמקור . כל אחת מהן הציגה השנה תשואה עודפת על המדדים, ובראשן רובינהוד שזינקה מתחילת השנה ב־172% לשווי נוכחי של 90 מיליארד דולר. לשם השוואה, מדד הדגל האמריקאי הסתפק בתשואה של כ־10% בלבד באותה תקופה. אפלווין, שמספקת פתרונות מוניטיזציה לאפליקציות ובפרסום במובייל, זינקה ב־51% מתחילת השנה, אחרי שבשנת 2024 היא רשמה תשואה של לא פחות מ־765%. נכון להיום היא נסחרת בשווי של כ־166 מיליארד דולר. אמקור, המספקת פתרונות בנייה ותשתיות, מציגה את התשואה הצנועה מבין השלוש - 38%, ושוויה מגיע ל-28 מיליארד דולר.

מדד S&P 500 כולל את המניות של החברות האמריקאיות הגדולות ביותר שנסחרות בוול סטריט. שלוש המצטרפות למדד עושות זאת על חשבון חברת הפינטק MarketAxess, רשת המלונות והקזינו Caesar's Entertainment וחברת האנרגיה הסולארית אנפייז, שמניותיהן נחלשו מתחילת השנה בשיעורים דו־ספרתיים. אנפייז היא המתחרה של סולאראדג' מישראל, שגם היא הייתה בעבר חלק ממדד S&P 500 אך נפרדה ממנו לפני כשנתיים.

יש להן עוד לאן לעלות?

ההודעה על הצירוף למדד מובילה לתגובה חיובית ועליות בשלוש המניות. אולם האם עוד יש להן לאן לעלות אחרי תשואות גבוהות כאלה? קונצנזוס האנליסטים מצביע על תשובה חיובית בכולן, אך בעוצמות משתנות. כך למשל אפלווין - שהונפקה בשנת השיא 2021 לפי שווי של 24 מיליארד דולר ו־4.5 שנים אחרי שווה כמעט פי 7 - זוכה לכיסוי אנליסטים נרחב. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, מתוך 29 אנליסטים שמסקרים את המניה, 23 חיוביים, 4 נייטרליים ושניים מחזיקים בהמלצות שליליות, אבל מחיר היעד הממוצע של כולם משקף פרמיה צנועה למדי של 4.9%. למעשה, המניה עוקפת את מחיר היעד הממוצע בטרום מסחר ביום ב' על רקע הדיווח על כניסתה למדד.

אחד הגופים בעלי ההמלצות החיוביות על מניית אפלווין זה בנק ההשקעות ג'פריס, שבשבוע שעבר (לפני הדיווח על הכניסה למדד) העלה את מחיר היעד למניה מ־560 דולר ל־615 דולר, שהיווה אז פרמיה של 25%, ונותר בהמלצת "קנייה". בבנק ציינו כי נפגשו עם הנהלת החברה והמסקנות שלהן מהפגישה כללו שיש לה מספר מנועי צמיחה, הזדמנויות בתחום האפליקציות שאינן משחקים, ושלמרות השקעות רבות שהחברה מבצעת היא תוכל לשמור על שיעור EBITDA של מעל 80%.

באמקור, מחיר היעד של 10 אנליסטים המסקרים אותה משקף פרמיה של 9%, כאשר רוב האנליסטים חיוביים, חלקם נייטרליים ואחד שלילי. בבנק UBS התחילו לסקר את המניה השנה בהמלצה חיובית, על רקע הצמיחה בעסקיה שלהערכתם לא השתקפה במחיר המניה, ובזכות הגידול בתחום בניית הדאטה-סנטרים. לעומת זאת, גולדמן זאקס החל בשנה שעברה לסקר אותה בהמלצה שלילית בין היתר בשל שיקולי תמחור.

הפרמיה הכי גבוהה

רובינהוד זוכה למחיר היעד המשקף את הפרמיה הממוצעת הגבוהה ביותר בין החברות: 15.6%. 27 אנליסטים מסקרים את המניה, שני־שלישים מהם חיוביים. אחד מהם הוא בית ההשקעות Bernstein שממליץ עליה ב"תשואת יתר" והעלה לפני כמה שבועות את מחיר היעד מ־105 ל־160 דולר על רקע האימוץ הרגולטורי של שוק הקריפטו, שניתן לסחור בו גם ברובינהוד. אגב, גם איטורו מישראל מציעה אפליקצייה דומה. היא הונפקה בנאסד"ק בחודש מאי האחרון ונסחרת כיום לפי שווי של 3.9 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 10.8% מאז ההנפקה.