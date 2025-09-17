ביד אחת מפטרת וביד השנייה שוכרת משרדים חדשים: לאן הולכת פייבר

לפני שלושה חודשים חשף גלובס שחברת הטכנולוגיה פייבר צפויה לעזוב את משרדיה ברחוב קפלן במרכז תל אביב, ולעבור כשוכרת משנה למשרדי Wix בגלילות. אז צוין שפייבר מחפשת מקום גדול יותר, שיוכל לתת מענה להתרחבות עתידית (משרדים בשטח 4,500 מ"ר במקום 4,000 מ"ר בקפלן, עם אופציה להרחבה). אלא שכעת נראה שפניה של פייבר לא להתרחבות, אלא דווקא לצמצום משמעותי. השבוע דיווחה החברה על כוונתה לפטר 250 עובדים - כמעט שליש מעובדיה נכון לסוף 2024. רובם (637 מתוך 762) מועסקים בישראל. הקיצוץ צפוי להיות גלובלי, על פני פעילויות שונות ובכל הדרגים בחברה, ומטרתו לפשט את החברה, כדי "לרוץ מהר יותר" ולהשקיע בצמיחה.

● צ'ק פוינט רוכשת חברת אבטחת סייבר ל-AI בעסקה המוערכת ב-300 מיליון דולר

● הנפקות של 4 מיליארד דולר: בשוק נוהרים לאג"ח עם ריבית של 0%

במקביל, פייבר אשררה את התחזיות שלה לרבעון השלישי ול־2025, ועדכנה שתגיע ליעד שהציבה ב־EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 25% שנה מוקדם מהצפוי, ב־2026, וזאת משום שחלק מהחיסכון בעלויות בעקבות הפיטורים יושקע מחדש בגיוס טאלנט בתחום ה־AI ובשדרוג מיומנויות, והיתר יגיע לשורה התחתונה.

הפיטורים מגיעים על רקע עליית ה־AI. מייסד ומנכ"ל החברה, מיכה קאופמן, כתב לעובדים שהתשתית של פייבר נבנתה במשך שנים רבות וכעת צריך לפשט אותה. "זו מיומנות שונה וגישה שונה. זה דורש חזרה למצב של סטארט־אפ", כתב קאופמן. הוא הוסיף שהמהירות בה הטכנולוגיה משתנה, והאפשרויות שהיא מספקת, הן מדהימות ודורשות חשיבה חדשה ומהירות רבה יותר כדי להישאר בראש.

פייבר פיתחה זירת מסחר שמחברת בין פרילנסרים מתחומים שונים לבין מעסיקים. בשנים האחרונות מנייתה נחלשה על רקע חששות בשוק שפעילותה תיפגע מיישומי AI, בין אם משום שה־AI תחליף את שירותי הפרילנסרים המשתמשים בפייבר ובין אם הטכנולוגיה תוביל להוזלת השירותים המוצעים בזירת המסחר שלה. במכתבו לעובדים, קאופמן הדגיש שכבר היום, פייבר קוטפת את הפירות "של מה שצוותי AI קטנים ופרודוקטיביים יכולים לעשות". כעת בכוונתו להאיץ זאת, ולדבריו, "אנחנו יכולים וצריכים לחלום בגדול יותר ולבנות מהר יותר את פייבר כתשתית מודרנית ממוקדת AI", מה שדורש אתחול מחדש (reset) כואב, כולל פיטורי העובדים. הוא מסר כי "עובדים כאן אנשים מדהימים, ובזכותם כבר 15 שנים אנחנו משנים את הדרך שבה העולם עובד. ההחלטה להיפרד מעובדים לעולם אינה קלה, אך היא נועדה להפוך את פייבר לתחרותית יותר מול שווקים המשתנים במהירות גבוהה. נעזור לכל עובד שעוזב ואנחנו גאים בהם ובמה שבנינו יחד".

עשרות אלפי עובדים פוטרו מאותה סיבה

פייבר היא מן הסתם לא החברה הראשונה שפיטרה עובדים על רקע ה־AI. בחודשים האחרונים עשו זאת גם חברות גדולות ממנה בהרבה. כך למשל מיקרוסופט ביולי הודיעה על פיטורי 4% מעובדיה (כ־9,000, ובסה"כ כ־15 אלף מתחילת השנה); זאת, למרות שהחברה מציגה תוצאות טובות. מיקרוסופט הסבירה את המהלך בצורך להקטין הוצאות כדי להתאים את עצמה לשינוי הטכנולוגי המהיר ולהשקעות הגדולות ב־AI.

עוד חברה שנימקה מהלך פיטורים ב־AI היא חברת התוכנה סיילספורס (Salesforce, שהודיעה לאחרונה על רכישת חברת AI ב־8 מיליארד דולר). החודש היא הודיעה על פיטורי 4,000 עובדים בתפקידי תמיכה ללקוחות, והמנכ"ל מארק בניוף הסביר בראיון לפודקאסט שבעקבות ה־AI, הוא זקוק לפחות עובדים.

גם חברת אבטחת הסייבר קראודסטרייק הודיעה על פיטורי מאות עובדים השנה (5% מכוח האדם), והמנכ"ל ג'ורג' קורץ מסר ש־AI עוזרת לחברה ליצור חדשנות מהר יותר ומייעלת את הפעילות, והסביר שהמהלך נעשה משום שהטכנולוגיה מעצבת מחדש כל תעשייה והחברה נדרשת להתאים את פעילותה.

אפילו אורקל , שלאחרונה הדהימה את המשקיעים עם תחזית חזקה במיוחד הקשורה ל־AI, ומנייתה טסה - מצמצמת את מצבת העובדים. לפי דיווחים בהודו, היא פיטרה 10% מעובדי תשתית הענן שלה במדינה, וזאת בשל המיקוד ב־AI וצמצום עלויות.

הביקוש למהנדסי תוכנה נחתך בשליש

בבנק ההשקעות ג'פריס פרסמו לפני מספר שבועות סקירה שכותרתה היא "האם AI ייקח את העבודה שלנו?". האסטרטג ד"ר אניקט שאה ניתח מגמות גיוסי עובדים בכ־1,200 חברות ציבוריות בארה"ב, ומצא שביולי נרשמה ירידה של 32% במשרות הפתוחות בתחום הנדסת התוכנה (אם כי בחלק מהסקטורים נרשמה עלייה בביקוש) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, למרות שמשרות מכירות ושיווק חשופות לאוטומציה (ניתנות להחלפה על ידי AI) - הן ירדו רק ב־1%. באופן כללי מספר המשרות המוצעות ירד ב־9%, ובתחום ה־IT המספר התכווץ ב־25%.

ממצא נוסף הוא שמספר המשרות הכולל ירד יותר בחברות קטנות, אך רוב קיצוצי המשרות בתחום הנדסת התוכנה מגיע מחברות גדולות. מנגד, כמעט מחצית מהחברות שנבדקו הציעו משרות חדשות בתחום מוצרי AI. לא במפתיע, המסקנה עבור המשקיעים המוסדיים לפי ג'פריס היא לבנות מוצרי השקעה סביב נושא אימוץ ה־AI.