העימות בבנק ישראל עולה מדרגה ונהפך לפומבי: לגלובס נודע שנגיד הבנק המרכזי, פרופ' אמיר ירון, האשים את ועד העובדים בפגיעה במעמדו של בנק ישראל. התגובה לדברים לא איחרה לבוא, והיא הגיעה בהרמת כוסית חגיגית, שבה יו"ר ועד העובדים תקף את הנגיד על התערבותו ביחסי העבודה בבנק ישראל.

כל זאת, לאחר שבעת האחרונה, כפי שנכתב בגלובס בהרחבה בשבוע שעבר, הרוחות בבנק ישראל סוערות. גל עזיבות בכירים מצמצם את ההנהלה, והאשמות הדדיות מול ועד העובדים מגיע לנקודת רתיחה. הדיון המתוח התנהל עד כה בין הוועד להנהלת הבנק, ולא זכה להתייחסות מהנגיד ירון עד ליום חמישי האחרון, ימים לאחר פרסום הכתבה בגלובס.

בכנס בכירים שנערך בבנק, ושבו הוצגה עבודה אסטרטגית לשנים הקרובות, ירון נשא נאום חריג מאוד, ונדרש רבות ליחסי העבודה בבנק, שהתפוצצו בתקשורת. בדבריו, כך נודע לגלובס, הדגיש הנגיד את המוניטין של הבנק שעליו מבוסס מעמדו ועצמאותו, זו נשענת לדבריו על שני אדנים: מקצועיות וערכיות. "הקלישאה המוכרת 'קשה לבנות וקל להרוס' עלולה להיות נכונה, גם במקרה של בנק ישראל", הוא הזהיר.

"אסטרטגיה של עימות לשם עימות"

הנגיד מתח ביקורת על ועד העובדים החדש, ואמר כי "אסטרטגיה של עימות לשם עימות פוגעת בראש ובראשונה בעובדים", וקרא לו לבחור בשיתוף פעולה.

יו"ר ועד העובדים, יאיר בן הרוש, לא נותר חייב, והגיב בחריפות לדברים בהרמת כוסית חגיגית שנערכה ביום ב' השבוע בבנק, ושנהפכה לכתב האשמות של בן הרוש נגד הנגיד.

בין יתר הדברים הוא אמר שבדומה לכך שהוועד לא מתערב בהחלטות הריבית של הנגיד, כך הנגיד לא ינהל את העובדים בבנק, ולא יתערב בהחלטות ארגוניות.

בשבועות האחרונים הודיעו שלושה בכירים בבנק, ובהם המנכ"לית שולמית גרי, על עזיבה בסיום קדנציה בת חמש שנים, על רקע מערכת יחסים עכורה שכמותה לא נראתה בבנק.

המשבר, כך מעריכים גורמים בבנק, לקראת פיצוץ. בתוך כך, סקר ארגוני שנערך בבנק בשנה שעברה בקרב כלל העובדים העיד על הערכה גבוהה לבנק ולתפקידו בכלכלה, אך על זרות וניתוק מההנהלה.

במהלך הקדנציה של גרי כמנכ"לית, ועד העובדים הוחלף לוועד מתון שהחזיק מעמד שנה בלבד עד שהתפרק, ובבחירות חדשות נבחר לאחרונה ועד חדש, שמנסה להצטייר כמיליטנטי הרבה יותר, בראשות בן הרוש.

בשבועות האחרונים האשים יאיר בן הרוש את הנהלת הבנק באפליה של אנשי מילואים שלא קיבלו משכורת כפולה משירות המילואים ומהנהלת הבנק, למרות שתוך כדי השירות עבדו עבור הבנק, ובהם גם בן הרוש עצמו.

אך השיא הגיע כאשר הופיעו דיווחים בתקשורת שלפיהם הוועד מאשים את ההנהלה בהתנכלות לעובד ערבי, באופן שהביא חברי כנסת לברר את הטענות.

העובד, חבר בוועד, זומן להליך בוררות, לאחר שנמצא בביקורת שדיווח על שעות עבודה רבות למרות שלא נכח בבניין, למרות שמנהלו הישיר גיבה אותו. גורמים בבנק ישראל האשימו את ההנהלה בסגירת חשבונות, וההנהלה מצידה מתחה ביקורת חריפה על הוועד, שמגבה עובד בסוגיות של טוהר המידות.

בדבריו ביום חמישי האחרון אמר פרופ' ירון מפורשות: "בפשטות הייתי אומר שהבנק הוא עובדיו והעובדים הם הבנק. "דווקא נוכח הזהות החזקה שבין הבנק לעובדיו, כל פגיעה במעמדו של המוסד, מעבר להשפעתה השלילית על הכלכלה והמשק, היא פגיעה ישירה בכם העובדים. היא גורמת לכם עוול, וצובעת אתכם - שלא בצדק - באור ציבורי שלילי".

"דרישות שכורתות את הענף שעליו אנו יושבים"

אמיר הדגיש שהוא מייחס חשיבות רבה לנציגות העובדים, ולדבריו פעל בשנים האחרונות על מנת לשמור על זכויות העובדים "אולם יחד עם זאת אני רוצה להדגיש: אסור לנו להתפשר בשום פנים ואופן על הרמה הערכית הגבוהה של הבנק.

"חובה עלינו לבדוק ביסודיות את המקרים - הבודדים לשמחתנו - של עבירות חמורות לכאורה על טוהר המידות", הוסיף ירון.

בדבריו כיוון הנגיד להאשמות על סגירת חשבונות והתנכלות מול אותו עובד ערבי.

"נורמות כאלו הכרחיות לצורך שמירה על שמו הטוב של הבנק, על מעמדו ועל אמון הציבור בו.

"דרישות להפסקת הליכי בדיקה ובחינה במקרים של חשדות חמורים על טוהר המידות, בשם העיקרון של הגנה על זכויות עובדים, כורתות את הענף שעליו אנחנו יושבים.

"הן פוגעות בבנק, עלולות לפגוע בכלכלה, והשפעתן השלילית תתבטא בסופו של יום בפגיעה ברוב המכריע של העובדים המסורים והמקצועיים שמשתייכים לבנק ישראל.

"בוודאי נכון הדבר כאשר הדרישות הללו מלוות בסילוף עובדות, בהפרחת חצאי אמיתות - ולעתים לצערי גם בשקרים המוטחים בהנהלה - שעלולים לקנות אחיזה בציבור ולגרום להכפשת הבנק ועובדיו".

"מה יש לנגיד להיכנס בוועד שנבחר ברוב?"

גורמים בבנק מעריכים שדבריו החריגים והחריפים של הנגיד נועדו להראות שיש מנהיגות בבנק, וזאת לנוכח העובדה שהנהלה שהודיעה על סיום הקדנציה שלה מתפקדת כ"ברווז צולע" בחודשיה הנותרים.

לצד זאת, גורם בכיר בבנק, ששוחח עם גלובס, אמר שההתבטאות הייתה "דבר חריג ולדעתי מיותר. אם ההנהלה עוזבת אחרי הסקר הארגוני אז מה יש לנגיד להיכנס בוועד שנבחר ברוב קולות?". הפסים האישיים והחריגים שאליהם הגיע הדיון ביום ב' במהלך הרמת הכוסית גרמו לחלק מהנוכחים לזוז באי נוחות בכסאם, והתגובות לדברים היו מעורבות.

גורם בהנהלת הבנק אמר לגלובס לאחר מכן, ש"היו הרבה ועדים קשים אבל ועד שלא מכיר בכללי משחק עוד לא היה, מגינים על אנשים שמעורבים בסוגיות של טוהר מידות ומכפישים את הנגיד".

בכל אופן, נדמה שהקריאה לשיתוף פעולה לא נענתה בחיוב, ובוועד, כך לפי גורמים בבנק, מנסים ליצור "הרתעה" בפני ההנהלה החדשה שתגיע, וכנראה שגם בפני ממניה. בתוך כך, להערכת גורמים שעימם שוחח גלובס, מערכת היחסים המתוחה קרובה לפיצוץ יותר מאשר לשיתוף פעולה.