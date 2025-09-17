סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:10

לפי שעה, השקל מתחזק בכ-0.1% מול הדולר, ושערו עומד כעת על 3.31 שקלים.

8:35

1. שוק המניות

הבורסה התל אביבית פתחה את יום שלישי בירידות חדות של מעל 2%, בהמשך לירידות חדות של יותר מ־1% בתום היום הקודם. זאת, על רקע נאומו של רה"מ נתניהו בכנס של משרד האוצר, שבו דיבר על החשש שהחברות הביטחוניות בארץ יהיו חסומות בשווקים הגלובליים בשל עיצומים ממדינות זרות, וכן על רקע תחילת התמרון הקרקעי לתוך העיר עזה. "אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה. אין לנו ברירה", אמר נתניהו.

השוק נפל, אך ביום שלישי נרשמה התאוששות מהירה יחסית במניות הבורסה, והמסחר ננעל לבסוף בירידות קלות. מדד ת"א ירד ב-0.1% ומדד ת"א 90 ב-1%. את הירידות הובילו מניות הנדל"ן שירדו ב-1.3% ומניות התקשורת והטכנולוגיה שירדו ב-1.5%. לעומת זאת, המדד הענפי היחיד שהיה ירוק היום הוא מדד הביטוח שעלה ב-0.8% ומחק ירידה מוקדמת של 3.8%. נראה כי ההבהרות שיצאו לאחר הנאום של נתניהו, כמו גם הפרסום כי ביום שלישי בערב הוא יכנס מסיבת עיתונאים כלכלית, סייעו לרגיעה בשוק המניות.

במסיבת העיתונאים, נתניהו הצהיר כי יש לו אמון מלא בכלכלת ישראל החזקה "היא חזקה, חזקה מאוד. מדהימה את העולם כולו בעשורים האחרונים... בשנה האחרונה, הבורסה שלנו חזקה יותר מה-S&P בארה״ב, והאבטלה שלנו בשפל היסטורי. בנוסף, רואים כניסה של משקיעים זרים לישראל" אמר נתניהו. הוא הוסיף כי השקל חזק בצורה בלתי משוערת, ואף גבוה משהיה בתחילת המלחמה.

נתניהו התייחס לדבריו בנוגע התעשיות הביטחוניות והבהיר כי דבריו על משק אוטרקי כוונו למגזר הביטחוני בלבד. "יש מקום אחד שבו יכולות להיות הגבלות שאינן כלכליות אלא פוליטיות ביסודן - וזה התעשיות הביטחוניות", אמר נתניהו. "הן מרקיעות שחקים ושוברות שיאים, אבל שם אנחנו יכולים לפגוש, וכבר פגשנו, הגבלות פוליטיות. אם יש לקח אחד שהפקנו במלחמה, הוא שאנחנו רוצים להיות במצב שלא מגבילים אותנו. אנחנו רוצים להגיע לעצמאות ביטחונית".

בנוסף לכך, בחדר העסקאות של אינטראקטיב ישראל ציינו כי מאז נאום "ספרטה" של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש, נרשמה עלייה חדה של כ-25% בפעילות המשקיעים. הנתונים משקפים גם גידול משמעותי בפתיחת חשבונות מסחר חדשים וגם עלייה בפעילות של לקוחות קיימים.

בין האירועים החיוביים בבורסה ביום המסחר החולף: הודעת תדיראן גרופ כי היא שוקלת להיכנס לתחום הלוהט של קירור חוות שרתים. החברה פרסמה שחברת בת שלה התקשרה עם חברת שניידר אלקטריק ישראל כמפיצה של מערכות כאלה לתקופה של חמש שנים בישראל ובאירופה. מניית החברה זינקה ביותר מ־7% במהלך המסחר.

אמש בוול סטריט, לקראת החלטת הריבית שתתקיים היום בערב, הבורסה ננעלה בירידות קלות. S&P 500 ירד ב-0.15% ועדיין מעל 6,600 נקודות שרשם שלשום לראשונה. מדד נאסד״ק ירד ב-0.1% ועצר רצף של תשעה ימי עליות. הדאו ג'ונס ירד ב-0.3%.

המשקיעים מצפים ברובם שהפד יוריד את הריבית המרכזית ברבע אחוז היום. עיקר המתח טמון בשאלה אם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ינקוט טון ניצי או יוני במסיבת העיתונאים. רוב הסוחרים צופים שהפד יבצע הורדות נוספות של רבע אחוז בכל אחת משלוש הישיבות שנותרו השנה (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יתבשר על הורדת הריבית בעודו בלונדון. הנשיא יצא אמש לביקור מדיני בבריטניה, שם הוא צפוי להתקבל מחר בטירת וינדזור על ידי המלך צ'ארלס והמלכה קמילה.

בתוך כך, מיקרוסופט הודיעה אתמול כי היא מתכננת להשקיע 30 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית בבריטניה עד שנת 2028. ההשקעה כוללת 15 מיליארד דולר בהוצאות הון ו־15 מיליארד דולר בפעילות החברה בבריטניה, כך נמסר ממיקרוסופט. החברה ציינה כי ההשקעה תאפשר להקים את "הסופר-מחשב הגדול ביותר בבריטניה", עם יותר מ־23,000 יחידות עיבוד גרפי מתקדמות, בשיתוף עם חברת המחשוב הענני הבריטית Nscale.

מיקרוסופט מצטרפת לאלפאבית (גוגל) שהכריזה גם היא על השקעה של 5 מיליארד ליש"ט (6.8 מיליארד דולר) בפיתוח בינה מלאכותית בבריטניה במהלך השנתיים הקרובות. במסגרת ההסכם, גוגל תקים חוות שרתים צפונית ללונדון. שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס כינתה את ההשקעה כ"הצבעת אמון בכלכלה הבריטית".

בגזרת הישראליות בוול סטריט:

מניית וויקס עלתה בכ-4%. בתוך כך פורסם היום שניר זוהר, נשיא ואחד ממייסדי החברה, הוא אחד החתומים על מסמך ההקמה של המפלגה החדשה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

סולאראדג' זינקה בכ-8% בהתאם למגמה הכללית במניות האנרגיה הירוקה בוול סטריט. סקטור האנרגיה המתחדשת נמצא במומנטום חיובי בעקבות החקיקה המרוככת מן הצפוי שהעביר הממשל האמריקאי באשר להטבות המיסוי על פרויקטים ירוקים, בחודש שעבר.

בריינסוויי הדואלית, שמתמחה טיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות זינקה בכ-12%. החברה דיווחה היום שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את הרחבת פרוטוקולי הטיפול של מערכת Deep TMS של החברה, להכללת פרוטוקול מואץ לטיפול בחולים עם דיכאון מג'ורי (MDD) לרבות חולים עם תסמיני חרדה נלווים.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר ביציבות.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: מדד הניקיי יורד בכ-0.1%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4%, ההנג סנג קופץ בכ-1.5% והקוספי מאבד מערכו כ-0.8%.

2. שוקי האג"ח

האווירה בשוק החוב הייתה שלילית בדומה למסחר בבורסה. ביום שלישי נסחר מדד תל גוב־כללי בירידה קלה, אך מתחילת החודש הוא עדיין עלה ב־0.4%. התשואה לפדיון הגלומה במדד האג"ח שבו כלל אגרות החוב של ממשלת ישראל עומדת על 3.46%. נראה כי המשקיעים מפרשים באופן שלילי את הרחבת המבצע בעזה, כגורם שעלול להוביל להרחבת הוצאות הביטחון העתידיות של הממשלה. עם זאת, המגמה השלילית מתונה.

מדד תל גוב־שקלי 10+, בו אגרות החוב הרחוקות ביותר לפדיון של הממשלה ירד ב־0.1%, ועלה ב־0.3% מתחילת החודש. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 4.46%, נמוכה מהרמה של יותר מ־5.2% בשיא הבהלה והפסימיות בשוק האג"ח הממשלתיות בחודש יולי אשתקד.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר ביציבות. התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.02% והתשואה לשנתיים עומדת על כ-3.51%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחיר הנפט התחזק קלות בשלישי והוא נסחר סביב 63.7 דולרים לחבית. בחודש האחרון כבר ביקר הנפט ברמה של 65 דולרים, מאז נחלש ובסה"כ המסחר בו רגוע, כאשר למתקפה של ישראל על בכירי חמאס בקטאר לא הייתה השלכה מוחשית מבחינת המשקיעים על אספקת הנפט הגלובלית. הבוקר, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-68.4 דולר.

הכוכב התורן בתחום הסחורות הוא הזהב, שמחירו עקף את רף ה־3,700 דולר לאונקיה. מחיר הזהב עלה ב־10% בחודש החולף וב־43% בשנה האחרונה. זאת, על רקע החלשות הדולר בעולם, והחיפוש של המשקיעים אחר חוף מבטחים שהוא חסין בפני זעזועי האינפלציה או היקפי החוב העצומים שצברה ארה"ב וממשלות אחרות.

4. מאקרו

היום בערב, יודיע הבנק הפדרלי בארה"ב על החלטת הריבית שלו, כאשר הקונצנזוס בשוק הוא כי הבנק יודיע על הורדת ריבית של רבע אחוז. לפי שעה, השוק מתמחר הורדת ריבית של רבע אחוז בהסתברות של כ-96%, וכן סיכוי קלוש של 4% להורדת ריבית גדולה של מחצית האחוז - כך לפי נתוני CME Group.

כלכלני הבנק השוויצרי יוליוס בר מעריכים כי נסללה הדרך להפחתת ריבית של 0.25%. בסקירה שפרסמו, ציינו כי "לפדרל ריזרב יש אור ירוק לחדש את מחזור ההקלות המוניטריות ב־17 בספטמבר עם הורדת ריבית של 25 נקודות בסיס. ההנחיות לגבי מסלול המדיניות המוניטרית יהיו גם הן במרכז תשומת הלב". לדברי כלכלני יוליוס בר, הנתונים האחרונים בארה"ב, "כמו שוק עבודה מדשדש, אישרו את הרקע הכלכלי המתמתן שמאזן את הלחצים האינפלציוניים המגיעים כתוצאה ממכסים גבוהים יותר.

ביוליוס בר הוסיפו: "נתוני האינפלציה מ־10 בספטמבר הראו רק העברה מתונה של השפעת המכסים אל מחירי הצרכן, בעוד שמדד המחירים לצרכן הליבה (בניקוי אנרגיה ומזון) עלה כצפוי ל־3.1% בשיעור שנתי. הפדרל ריזרב יתעלם מהעלייה הזמנית באינפלציה ויוכל לעבור ממדיניות שעדיין נחשבת מצמצמת למדיניות נייטרלית יותר. אנו צופים סך של חמש הורדות ריבית עד סוף הרבעון הראשון של 2026, מה שיוריד את טווח יעד ריבית הפד ל־3% עד 3.25%".

5. תחזית

ב-CNBC סימנו בתחילת החודש מספר מניות שצפויות להרוויח מהורדת הריבית המסתמנת של הפדרל ריזרב, והצביעו בעיקר על סקטור הפיננסים וסקטור הצריכה המחזורית ככאלו שצפויים לקבל רוח גבית מהמהלך.

בנקי ההשקעות צפויים להרוויח מהורדת הריבית, בשל האצה בהיקף הפעילות הכלכלית, לרבות מיזוגים ורכישות והנפקות ראשוניות לציבור, כמו גם עלויות אשראי נמוכות יותר, שיעודדו חברות למחזר חוב בריבית יותר נמוכה. בהתאם לכך, ב-CNBC מסמנים את חברת החזקת הבנקים קפיטל וואן פייננשל ואת בנק ההשקעות וולס פארגו .

בסקטור הצריכה המחזורית, ב-CNBC סימנו את הום דיפו כמניה שצפויה לככב על רקע של הורדות ריבית. מציינים שם כי אם הריבית על המשכנתאות תרד באופן משמעותי מתחת ל6%, מה שיביא לריבאונד בשוק הדיור, המשמעות של הדבר יהיה יותר ביקושים לטובת ענקית המוצרים לבית. עוד מציינים כי בדרך כלל, הדבר הראשון שעושים בעלי בתים חדשים הוא עיצוב מחדש של הבית, שזו בדיוק הנקודה החזקה של הום דיפו.