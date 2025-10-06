ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם הניקיי מזנק ביותר מ-4% ומגיע לשיא כל הזמנים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

הניקיי מזנק ביותר מ-4% ומגיע לשיא כל הזמנים

העליות ביפן מגיעות לאחר הזכייה של סנאה טקאיצ'י ביום שבת בבחירות לראשות מפלגת השלטון • טקאיצ'י צפיה לבקש מהבנק הראשי של יפן לשמור על מדיניות מוניטרית מרחיבה, כך לפי הערכות שפירסמו בבנק הצרפתי קרדיט אגריקול • החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5% • שבוע המסחר במט"ח נפתח עם התחזקות של השקל

שירות גלובס פורסם: 07:54 עודכן: 09:00
הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock, spatuletail
הבורסה בטוקיו, יפן / צילום: Shutterstock, spatuletail

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:00

הניקיי מזנק ב-4.8% וההאנג סאנג יורד ב-0.6%.

שבוע המסחר במט"ח נפתח עם התחזקות של השקל, שנסחר סביב 3.278 שקלים לדולר - שיא של שלוש שנים. היורו נסחר ב-3.88 שקלים.

07:54

הניקיי מזנק כעת ב-4.6% ומגיע לשיא כל הזמנים. ההאנג סאנג נחלש ב-0.7%.

העליות ביפן מגיעות לאחר הזכייה של סנאה טקאיצ'י ביום שבת בבחירות לראשות מפלגת השלטון. היא תתמנה בהמשך החודש לראשות הממשלה, במקום שיגירו אישיבה שהתפטר בספטמבר בעקבות כישלון המפלגה בבחירות.

בדרך להסכם שלום היסטורי? הבריתות, האינטרסים וההזדמנות הכלכלית
היכונו לירידות בשווקים: האזהרה של מנכ"ל ענקית הפיננסים

את הזינוק בבורסת טוקיו מובילות מניות חברות נדל"ן, טכנולוגיה וצריכה. Yaskawa Electric Corp קופצת ב-18.1%, Japan Steel Works מוסיפה 13.5% ו-mitsubishi heavy industries מתקדמת בכ-12%.

טקאיצ'י צפיה לבקש מהבנק הראשי של יפן לשמור על מדיניות מוניטרית מרחיבה, כך לפי הערכות שפירסמו בבנק הצרפתי קרדיט אגריקול. "ממשל טקאיצ'י, המכיר בכך שהכלכלה הנוכחית עדיין חלשה, צפוי לשנות את כיוון המדיניות לגישה חדשה שתשאף להרחיב את ההשקעות והביקוש באמצעות שותפויות ציבוריות-פרטיות", נכתב.

בסין לא מתקיים היום (ב') מסחר בשל החג הלאומי, ובקוריאה הדרומית לא מתקיים מסחר בשל חג צ'וסוק.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.