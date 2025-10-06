הניקיי מזנק ביותר מ-4% ומגיע לשיא כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:00

הניקיי מזנק ב-4.8% וההאנג סאנג יורד ב-0.6%.

שבוע המסחר במט"ח נפתח עם התחזקות של השקל, שנסחר סביב 3.278 שקלים לדולר - שיא של שלוש שנים. היורו נסחר ב-3.88 שקלים.

07:54

הניקיי מזנק כעת ב-4.6% ומגיע לשיא כל הזמנים. ההאנג סאנג נחלש ב-0.7%.

העליות ביפן מגיעות לאחר הזכייה של סנאה טקאיצ'י ביום שבת בבחירות לראשות מפלגת השלטון. היא תתמנה בהמשך החודש לראשות הממשלה, במקום שיגירו אישיבה שהתפטר בספטמבר בעקבות כישלון המפלגה בבחירות.

את הזינוק בבורסת טוקיו מובילות מניות חברות נדל"ן, טכנולוגיה וצריכה. Yaskawa Electric Corp קופצת ב-18.1%, Japan Steel Works מוסיפה 13.5% ו-mitsubishi heavy industries מתקדמת בכ-12%.

טקאיצ'י צפיה לבקש מהבנק הראשי של יפן לשמור על מדיניות מוניטרית מרחיבה, כך לפי הערכות שפירסמו בבנק הצרפתי קרדיט אגריקול. "ממשל טקאיצ'י, המכיר בכך שהכלכלה הנוכחית עדיין חלשה, צפוי לשנות את כיוון המדיניות לגישה חדשה שתשאף להרחיב את ההשקעות והביקוש באמצעות שותפויות ציבוריות-פרטיות", נכתב.

בסין לא מתקיים היום (ב') מסחר בשל החג הלאומי, ובקוריאה הדרומית לא מתקיים מסחר בשל חג צ'וסוק.

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.