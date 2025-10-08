מגמה שלילית באסיה; בורסת הונג קונג יורדת ב-1%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

באסיה מגמה שלילית הבוקר - הבורסה בהונג קונג המובילה את הירידות על רקע חולשה במניות הטכנולוגיה, בעוד שהראלי המרשים בבורסות יפן נראה כעת מתקרר.

מדד הנג סנג של הונג קונג יורד ב־1% במסחר הבוקר בשל ירידות חדות במניות הטכנולוגיה. מנגד, מדד ניקיי 225 ביפן נסחר בירידה קלה, ואילו מדד TOPIX עלה ב־0.7%. שני המדדים היפניים נסחרו מתחת לשיאים שנרשמו בתחילת השבוע, לאחר בחירתה של סנה טקאיצ’י לראשות המפלגה הליברלית־דמוקרטית השלטת במדינה, מהלך שהתקבל כקו כלכלי יוני יותר.

החוזים העתידיים בוול סטריט בעליות קטנות הבוקר.

אתמול, וול סטריט התקשתה לשמור על התנופה, כאשר הראלי שהביא את המניות לשיאים החל להראות סימני עייפות. המדדים קטעו רצף של שבעה ימי עליות, לאחר שחששות סביב השבתת הממשל הפדרלי בארה"ב, הנמצאת ביומה השמיני, האפילו בהשפעתם על המשך הקדחת סביב בינה מלאכותית. הדאו איבד 0.2%, S&P 500 השיל 0.4%, הנאסד"ק ננעל בירידות של כ-0.7%.

האופטימיות שנבעה מהביקוש הגואה לבינה מלאכותית מפנה מקום לחששות שהראלי הפך מוגזם, לאחר זינוק של 16 טריליון דולר בשווי מדד S&P 500 מאז השפל של אפריל. גל האופטימיות סביב הבינה המלאכותית דחף את המדדים לסדרה של שיאים והאפיל על חששות כגון השבתת הממשל האמריקאי. במקביל, נרשמו קריאות גוברות ל"קונסולידציה" בשוק. לפי גולדמן זאקס, סנטימנט השוק בקרב לקוחות הגיע בשבוע שעבר לרמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר. מדד דומה של ברקליס מצביע על רמות קרובות ל"אופוריה". "הסיכון למימוש רווחים עלה במהירות בשווקים, ובמיוחד במדד הנאסד"ק - דבר שעלול להגביל את פוטנציאל העליות", אמר כריס מונטגו מסיטיגרופ.

אתמול, מניית חברת הכרייה הקנדית Trilogy Metals (TMQ) זינקה ביותר מ־250%, בעקבות דיווח כי ממשל טראמפ רוכש 10% מהחברה.

אירוע הגדול של השבוע עד כה הוא רכישת הענק שהוכרזה ביום שני, לפיו חברת הבינה המלאכותית OpenAI צפויה לרכוש עד 10% מהמניות של חברת השבבים AMD תמורת עשרות מיליארדי דולרים. המהלך הביא לזינוק של 34% במניית AMD שעלתה גם אתמול.

אורקל נפלה אתמול במעל 2% לאחר הפרסום לפיו החברה הפסידה 100 מיליון דולר ברבעון האחרון מהשכרת השבב החם ביותר של אנבידיה.

יצרנית המחשבים דל הכפילה כמעט את תחזיותיה לצמיחה ארוכת טווח במכירות וברווחים, תוך הצבעה על פוטנציאל אדיר מהתרחבות השימוש בבינה מלאכותית. המניה עלתה ב-3.5%.

במהלך השבוע הבא תיפתח עונת הדוחות הכספיים בוול סטריט, וכשנחזור מהחגים בישראל, הדוחות האלה יעמדו במרכז השיח בשווקים. בתקופה הקרובה השוק האמריקאי יהיה רגיש במיוחד לתוצאות הכספיות של החברות ולנתוני התעסוקה. בגלל השבתת הממשל בארה״ב, לא פורסם ביום שישי האחרון נתון התעסוקה. הנושא של השבתת הממשל מעסיק את המשקיעים, ואי-פרסום נתוני התעסוקה מוסיף עמימות ביחס למצב הכלכלה האמריקאית ותוואי הריבית העתידי.

● WSJ | איך הפכה "כנופיית פלנטיר" לכוח שמניע את עמק הסיליקון

בשוק החוב האמריקאי נרשמו אתמול עליות לכל אורך העקום ותשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסוגו בפעם הראשונה מזה שלושה ימים. בשוק נרשמה תנודתיות לקראת מכרז אג"ח ממשלתי בהיקף 58 מיליארד דולר. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-5 נקודות בסיס, לרמה של כ-4.1%, בעוד התשואה לחמש שנים ירדה ל-3.69%.

מחיר הזהב אתמול טיפס לראשונה ל־4,000 דולר לאונקיה, במהלך שמסמן נהירה של משקיעים לנכסים אלטרנטיביים על רקע דאגה באשר לעתיד הכלכלה האמריקאית ולמעמדה בעולם.

מחיר המתכת היקרה זינק השנה ביותר מ־50% - עלייה חדה אף יותר מזו שנרשמה במהלך כמה מהמשברים הגדולים בתולדות ארה"ב. למעשה, מאז זעזוע האינפלציה של 1979 לא נסק הזהב בקצב כה חד בתוך שנה אחת.הזהב פרץ מעלה בעיקר בשל חששות כי הנשיא דונלד טראמפ עלול לערער את הסדר הכלכלי העולמי שלאחר מלחמת העולם השנייה, המבוסס על הדולר האמריקאי.

בגולדמן זאקס מעריכים כי מחיר הזהב יגיע לכ־ 4,900 דולר לאונקיה עד דצמבר 2026 , כאשר בנקים מרכזיים ימשיכו להגדיל את עתודותיהם במתכת היקרה, ומשקיעים נוספים ייכנסו דרך קרנות סל (ETF).

מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר, ריי דליו, אמר כי משקיעים צריכים להקצות עד 15% מהתיק שלהם לזהב, גם לאחר שהמתכת היקרה זינקה לשיא היסטורי חדש. "זהב הוא מגוון מצוין בתיק ההשקעות," אמר דאליו ביום שלישי בפורום הכלכלי של גריניץ' שבקונטיקט. "אם מסתכלים על זה מנקודת מבט של הקצאת נכסים אסטרטגית, סביר להניח שכדאי להחזיק כ־15% מהתיק בזהב… משום שזה נכס אחד שעובד היטב כאשר החלקים הרגילים בתיק יורדים.

המיליארדר השווה את הסביבה הנוכחית לתחילת שנות ה־70, אז אינפלציה גבוהה, הוצאות ממשלה כבדות ורמות חוב גדולות ערערו את האמון בנכסים ובמטבעות פיאט. "זה מאוד מזכיר את תחילת שנות ה־70… השאלה היא איפה אתה שם את הכסף שלך?" אמר. "כאשר אתה מחזיק כסף ומשקיע אותו באג"ח, ובזמן שיש היצע כה גדול של חוב ומכשירי חוב, זה כבר לא משמש כאמצעי יעיל לשימור עושר".

בעולם, ארגון הסחר העולמי (WTO) עדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה בהיקפי הסחר לשנת 2025, אך התריע כי בשנת 2026 צפויה האטה חדה. בדוח "Global Trade Outlook and Statistics" שפורסם השבוע צופה הארגון צמיחה של 2.4% בנפחי הסחר העולמי בשנה הבאה - עלייה משמעותית לעומת תחזית קודמת שעמדה על 0.9% בלבד. עם זאת, התחזית ל־2026 קוצצה מ־1.8% ל־0.5% בלבד, על רקע התקררות הכלכלה העולמית והשפעתם המלאה של המכסים שהוטלו לאחרונה.

מנכ"לית הארגון, נגוזי אוקונג'ו־איוואלה, הדגישה כי השילוב בין תגובות מדודות של מדינות לשינויים במכסים, הפוטנציאל העצום של הבינה המלאכותית והתגברות הסחר בין מדינות מתפתחות, סייע למתן את הפגיעה בסחר בשנת 2025. עם זאת, היא הזהירה כי "השיבושים במערכת הסחר העולמית הם קריאת השכמה למדינות לפעול יחד ולבסס תשתית חזקה יותר שתספק רווחה רחבה יותר לכולם".

פוטנציאל להמשך הראלי בוול סטריט

על אף חששות גוברים מסגירת ממשל והזהרות חדשות מפני "בועת" בינה מלאכותית, אסטרטגים בוול סטריט מעריכים כי עדיין יש פוטנציאל לעליות במניות האמריקאיות לקראת סוף השנה.

אד יארדני, נשיא Yardeni Research, העלה את תחזיתו למדד S&P 500 ל־7,000 נקודות, ותיאר את העליות האחרונות כ"עלייה איטית אך מתמשכת" המונעת על ידי עמידות הרווחים ותמיכה נוספת מהפחתות הריבית של הפד.

ג'וליאן עמנואל מ־Evercore ISI שמר על יעד בסיסי של 7,750 לשנת 2026, ואף נתן סבירות של 30% ל"תרחיש בועה" שיכול להביא את המדד לרמה של 9,000 כבר עד סוף השנה הבאה, בהנעת שווקי ההון והמשך ההשקעות בבינה מלאכותית.

אותות לאותה התלהבות כבר ניכרים: ביום שני הודיעה OpenAI על עסקה של מיליארדי דולרים עם AMD, הכוללת אופציה לרכישת עד 10% ממניות יצרנית השבבים - מהלך שמנהלי החברות תיארו כ"פרויקט הבינה המלאכותית השאפתני ביותר בעולם".

בינתיים, שווי השוק של המניות נמצא ברמות גבוהות מהנורמות ההיסטוריות. לפי DataTrek Research, מדד S&P 500 נסחר במכפיל של כ־25 על הרווחים החזויים לשנה, רמה שלטענת החברה "משקפת ביטחון מלא (ואף מעבר לכך) בכך שהרווחים יעמדו בציפיות". המשמעות היא עלייה צפויה של 13% ברווחי החברות בשנה הקרובה ועוד 10% ב־2027. "הערכות גבוהות מהנורמות ההיסטוריות הן המפתח להמשך העליות," כתב ניקולס קולאס, ממייסדי DataTrek, והוסיף כי "צמיחת רווחים חזקה לשנתיים-שלוש הקרובות כבר מגולמת במחירים".

בפועל, עיקר הראלי נשען על ענקיות הטכנולוגיה. מגזר הטכנולוגיה יחד עם אלפבית, אמזון, מטא וטסלה מהווים כעת 48% ממדד S&P 500. "הרחבת המכפילים של שמות אלה היא הבסיס למקרה השורי של מניות הטכנולוגיה הגדולות," אמר קולאס, והזכיר כי מספר שיא של חברות טק גדולות נתנו תחזית חיובית לרווח למניה ברבעון האחרון - סימן ל"חוזקה יסודית לקראת עונת הדוחות."

כל העיניים על עונת הדוחות - בצל החששות והאופטימיות, עונת הדוחות הקרובה עשויה להיות נקודת מבחן קריטית לראלי הנוכחי. אסטרטגים בגולדמן זאקס, בהובלת דייוויד קוסטין, אמרו כי תחזיות הקונצנזוס "שמרניות מדי לאור נתוני המאקרו של הרבעון", תוך שהם מצביעים על כלכלה איתנה וביקוש גבוה הקשור ל־AI.

מייק ווילסון, אסטרטג מניות במורגן סטנלי, חיזק את התחזית וציין כי התנאים בשלים לחזרת "מינוף תפעולי חיובי" - מצב שבו הרווחים צומחים מהר יותר מההכנסות - תופעה שלא נראתה מאז 2021. לדבריו, ביקוש כבוש והאטה משמעותית בעלויות העבודה מאז 2022 צפויים להאיץ את צמיחת הרווח למניה ב־2026. ועל אף חשש חלק מהמשקיעים שחזרת האינפלציה בשנה הבאה תסבך את מסלול הורדות הריבית של הפד, ווילסון רואה זאת אחרת: "האינפלציה מקושרת באופן חיובי גם לצמיחה בהכנסות וגם לרווחיות, והפד של 2026 צפוי להיות סבלני יותר עם תוצאה כזו".