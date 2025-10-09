מגמה חיובית באסיה; הניקיי קופץ לשיא כל הזמנים, בהובלת סופטבנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:50

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות שערים. מדד הניקיי קופץ בכ-1.5% לשיא כל הזמנים, ההנג סנג נסחר ביציבות ובורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1.2%.

את העליות בטוקיו מובילה מניית ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק, שקופצת בכ-11%, יום לאחר שהודיעה על עסקה לרכוש את מחלקת הרובוטיקה של חברת ההנדסה השוויצרת ABB תמורת 5.4 מיליארד דולר - מה שמחזק את אחיזתה בתחום הבינה המלאכותית הפיזית.

וול סטריט

לאחר שביום שלישי האחרון נשבר רצף עליות של שבעה ימים בוול סטריט, ה-S&P 500 והנאסד"ק ננעלו בשיאים חדשים של כל הזמנים. ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.6% והנאסד"ק התחזק בכ-1.1%. מדד הדאו ג'ונס ננעל ביציבות.

העליות באו, בין היתר, על רקע דבריו של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, שאמר ל-CNBC אתמול כי הביקוש לבינה מלאכותית השנה, ובפרט בששת החודשים האחרונים, "עלה באופן משמעותי".

הואנג ציין כי מודלים של AI משתמשים בכמויות אקספוננציאליות של כוח מחשוב, אך במקביל גם מביאים לכמות אקספוננציאלית של ביקושים, מכיוון שהתוצאות שלהם הן כל כך טובות. "ה-AI חכם מספיק, כך שכולם רוצים להשתמש בו", אמר הואנג. הואנג הוסיף כי הביקוש לשבב החדש של אנבידיה, בלאקוול, "מאוד מאוד גדול, וציין כי "אני חושב שאנחנו בתחילתה של מגמה חדשה, בתחילתה של מהפכה תעשייתית חדשה".

הדברים של הואנג מגיעים על רקע שיח ער בשוק סביב עתיד הצמיחה של תחום ה-AI וחששות מפני התפתחות בועה המזכירה את ימי הדוט־קום. מכפילי הרווח בוול סטריט גבוהים ביחס לממוצעים ההיסטוריים, כאשר גם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול ראה לנכון לציין זאת לאחרונה, כשאמר בנאום שמחירי המניות "גבוהים למדי". בהתאם לכך, ב-CNBC מדווחים כי מתגברים הקולות בשוק שמעודדים משקיעים לאזן מחדש את תיקי ההשקעות שלהם, למרות שהם מכירים בכך שייתכן כי ראלי ה-AI טרם מיצה עצמו לגמרי.

רוס מייפילד, אסטרטג בחברת הפיננסים באירד, התייחס לאקלים הנוכחי בתחום הבינה המלאכותית וכן לדבריו של מנכ"ל אנבידיה לגבי העלייה בביקושים: "אנחנו יודעים חלק מהדברים ש-AI יכולה לעשות, כולנו יכולים להתרשם מחלק מהיכולות שלה, אך בסופו של יום, צריך להיות ביקוש לשבבים, ביקוש למה שכל המחשוב הזה יושב עליו. הביקוש עדיין כאן - ואנבידיה היא ללא ספק בפוזיציה הכי טובה להגיב בנושא. אני כן חושב שזה מעודד לראות שהרמה של הוצאות ההון בתחום אינה לגמרי מחזורית", אמר מייפילד.

"אפילו אם תסתכלו על שנות ה-90 המאוחרות, היו לנו תיקונים גדולים בנאסד"ק כמעט בכל שנה, אז אני חושב שתמשיך להיות ההתלהבות הזו למימושים במניות הטכנולגיה", אמר מייפילד. "יכולים להיות מספר תיקונים, תיקונים גדולים במניות הטכנולוגיה, רגעי Deepseek כאלה, לפני שבסוף נגיע לסוג של פסגה של השוק השורי. אני פשוט עדיין לא כל כך מרגיש שאנחנו קרובים לשם".

לצד ההתפתחויות בתחום ה-AI, המסחר אתמול התרחש גם בצל ההשבתה של הממשל האמריקאי, שנכנסה אתמול לשבוע השני שלה; זאת, בשל אי־היכולת של הרפובליקאים והדמוקרטים להגיע להסכמה על תקציב המדינה לשנה הקרובה.

אנבידיה עלתה במהלך יום המסחר בכ-2%, אך מניות שבבים נוספות נהנו גם הן מסנטימנט חיובי. במיוחד בלטה לחיוב מניית AMD , שזינקה בכ-11% והשלימה קפיצה של מעל 40% בשלושה ימים, לאחר שדיווחה ביום שני האחרון על עסקת ענק עם חברת הבינה המלאכותית OpenAI, שצפויה לרכוש עד 10% מהמניות של AMD ולהכניס לקופתה מיליארדים. עוד בלטו לחיוב מיקרון , ברודקום , TSMC , סופר מיקרו קומפיוטר ומארוול .

גם מניית חברת התוכנה אורקל , שסגרה את יום שני האחרון בטריטוריה שלילית, על רקע ספקות שהועלו לגבי יציבות הראלי סביב תחום הבינה המלאכותית, התאוששה ועלתה בכ-1.5%.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, מרבית החברות סיימו את היום בעליות. טסלה , אמזון , מטא , אפל סיימו את היום עם עליות של עד 1.5%. מיקרוסופט סיימה את היום בעלייה קלה ואלפאבית ירדה בכ-0.5%.

באירופה, מניית חברת הרכב BMW נפלה בכ-8.3% וסיכמה את היום הגרוע ביותר שלה מזה שנה, לאחר שחתכה את תחזית הרווחים השנתית שלה, תוך שהיא מציינת חולשה במכירות בסין ופגיעה ממדיניות המכסים של הנשיא טראמפ.

הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל במגמת יציבות.

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרו ביציבות אתמול. התשואה לעשר שנים נעמדה על 4.13%, כאשר התשואה לשנתיים נעמדה על 3.58%.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח העולמי, מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו למול סל מטבעות ברחבי העולם, עלה אתמול בכ-0.4% ונעמד על 99 נקודות. התחזקות הדולר באה על רקע היחלשות של הין היפני, בשל ירידה בסיכוי להעלאת ריבית במדינה, וכן היחלשות של האירו, על רקע הטלטלה הפוליטית המתמשכת בצרפת.

מחירי הנפט רושמים הבוקר ירידות של 0.5%, בעקבות החתימה על השלב הראשון של ההסכם לסיום המלחמה בין ישראל וחמאס. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-65.9 דולר.

מחיר הזהב המשיך בראלי גם ביום רביעי ושמר על רמות גבוהות מ־4,000 דולר לאונקייה. זאת, אחרי זינוק של יותר מ־50% מתחילת השנה. ברקע: נהירה של משקיעים לנכסים אלטרנטיביים לדולר, על רקע החשש מפני השבתת הממשל ודחיית פרסומים של נתוני מאקרו - מה שמגביר את חוסר־הוודאות בשוק. גם הכסף קפץ אתמול למחיר של 48.65 דולר לאונקיה - כפסע משיא כל הזמנים של 48.7 דולר, שנקבע ב-1980.

מאקרו

כלכלני בנק אוף אמריקה מאשרים כי על אף שחסרים נתוני תעסוקה, בשל ההשבתה של הממשל האמריקאי, נרשמת האטה בשוק העבודה האמריקאי. לפי ניתוח שנעשה בבנק, הכלכלנים מעריכים ששיעור התעסוקה בספטמבר עלה ב-0.5% בלבד מלפני שנה - "הקצב האטי ביותר שראינו מזה חודשים", כתבו הכלכלנים. הנתונים האחרונים של לשכת העבודה הצביעו על כך ששיעור התעסוקה עלה ב-1.2% באוגוסט.

למרות ההאטה הצפויה בשיעור התעסוקה, בנק אוף אמריקה מעריך כי הצמיחה בשכר של בעלי משכורות גבוהות עלה בשיעור של 4% - הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2021. עם זאת, הצמיחה בשכר של משקי בית בעלי הכנסה נמוכה יותר פיגרה מאחור.

אתמול בערב, פורסמו הפרוטוקלים של ישיבת הפדרל ריזרב בספטמבר. ב-CNBC דווח כי מפרסומי הפרוטוקולים של הישיבה עולה כי כמחצית מבכירי הפד צפו עוד שתי הורדות ריבית נוספות עד סוף 2025. לפי הדיווח, סיכום הישיבה הצביע על תמימות דעים בקרב בכירי הפד שיש לחתוך את רמת הריבית בשל החולשה בשוק העבודה. הייתה מחלוקת סביב השאלה האם כדאי לבצע שתיים או שלוש הורדות ריבית עד סוף השנה, כולל ההורדה שבוצעה כבר בפגישה בספטמבר.