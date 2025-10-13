במצעד ענק: צפון קוריאה הציגה העתקה למל"ט מתאבד ישראלי

מדינת ישראל הרשימה את כל העולם בתצוגת התכלית של המל"טים מתוצרתה במהלך מבצע עם כלביא נגד איראן. אחת הידידות הקרובות של משטר האייתוללות היא קוריאה הצפונית, שקיימה ביום שישי מצעד צבאי ענק - לציון 80 שנה להיווסדה של מפלגת השלטון: "מפלגת הפועלים של קוריאה". אותו המצעד שאב כותרות רבות בעקבות הצגת הטיל הבליסטי הבין־יבשתי הגרעיני "הוואסונג 20", אבל גם היה לו, למרבה ההפתעה, זווית ישראלית: הצגת חימוש משוטט (מל"ט מתאבד) שלא מותיר מקום לדמיון רב, כי מדובר בהעתקה של "הארופ" מתוצרת התעשייה האווירית.

הארופ, לפי פרסומים זרים, הוא מל"ט מתאבד בעל טווח של 200 ק"מ, שמסוגל לשאת ראש נפץ במשקל 16 ק"ג במשך כשש שעות. הוא פועל בגובה עד 5 ק"מ, ומהירותו המקסימלית כ־450 קמ"ש. לצורך ההשוואה, המהירות המקסימלית של שאהד 136 מתוצרת איראנית, עומדת על כ־185 קמ"ש בלבד.

ההעתקה הצפון קוריאנית ברורה לא רק מעצם הכלי, צורתו והמבנה, כי אם גם בגלל המשגרים שהוצגו - וזהים להארופ. העתקות טכנולוגיות ככלל ובתחום הביטחוני בפרט מבוצעות, עם הנדסה הפוכה: תהליך שבו מצליחים לשים ידיים על אמצעי או תוכניותיו ההנדסיות, מומחים מנתחים לעומק את מרכיביו - ואז מייצרים אחד מחודש בהליך סדרתי. קוריאה הצפונית, למשל, מפעילה מערכי סייבר נרחבים, כשב־2020 פרסם משרד הביטחון כי הצליח לסכל פעילות של פיונגיאנג נגד התעשיות הביטחוניות.

כעת, הצפון קוריאנים הציגו את החיקוי במצעד, לאחר שבאוגוסט 2024 סקר המנהיג העליון קים ג'ונג־און את פיתוח ההעתקה של הארופ ואף של כלי אחר: הירו 400 של UVISION. כבר אז ניכר, כי אחד מהחימוש המשוטטים דומה מאוד להארופ בצורת כנפי הדלתא שלו. בד בבד, ניכר כי האף שלו מאפשר למפעיל במצב שבו מופעל שיבוש GPS, לבצע את השלב הסופי של התקיפה בעזרת וידאו עם גיבוי של ניווט אינרציאלי.

המל"ט המתאבד מתוצרת התעשייה האווירית יכול לעבוד באופן עצמאי, אך גם מאפשר למפעיל שצופה בו דרך המצלמה לבצע תיקונים ידניים בדרך, או לבטל את הפעולה. באותה מידה ניתן לבטל לו משימה ברגע האחרון, אם מחליטים. הארופ צבר את שמו במלחמת קרבאך השנייה ב־2020, שבה ארמניה לא הצליחה להתמודד עם ההארופים שהפעילה אזרבייג'ן בהיקפים גדולים. לאחר המלחמה, נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב אף "ליטף" הארופ בהופעה פומבית.

עימותים חופפים

בסיכומו של דבר, משתקף בחודשים האחרונים כי העימותים בחצי האי קוריאני וזה הישראלי־איראני הולכים והופכים לחופפים יותר. כך, לדוגמה, רפאל חתמה בחודש ספטמבר על הסכם שיתוף פעולה עם HRC (Hyundai Rotem Corporation) הדרום קוריאנית, שבמסגרתו תשולב מעיל רוח, מערכת ההגנה האקטיבית המבצעית היחידה בעולם, על הטנק הקוריאני K2 ועל פלטפורמות עתידיות נוספות.

ההסכם, שנחתם במסגרת תערוכת MSPO 2025, סימן שלב חדש בשיתוף הפעולה הביטחוני בין סיאול לירושלים הכולל ייצור, שיווק, התאמה מקומית וליווי מלא לאורך כל חיי המערכת - הן עבור צורכי הצבא הדרום קוריאני והן עבור לקוחות נוספים בעולם. גורמים בתעשייה ציינו כי השותפות צפויה לחזק את מעמדו של טנק ה־K2 במכרזים בינלאומיים, במיוחד באירופה, שם קיים ביקוש גובר לטנקי קרב מתקדמים.