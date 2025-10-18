ירידה של 700 אלף שקל: בכמה נמכר צמוד קרקע בהרצליה הירוקה?

ברחוב אריה לייב יפה בהרצליה הירוקה נמכר צמוד קרקע עם 5 חדרים, בשטח בנוי של 200 מ"ר, על מגרש בשטח של 178 מ"ר, תמורת 4.9 מיליון שקל. לבית גינה קדמית וגינה אחורית, כל אחת בשטח של 50 מ"ר.

● פערים גדולים בין הערים: כמה עולה לגור על קו החוף בארץ?

● קבוצת ישראלים מקימים מלון חדש במיאמי. בכמה יימכר הפנטהאוז?

מחיר השיווק הראשוני של הנכס עמד על 5.6 מיליון שקל והבית עמד כשנה על המדף. המוכר הוא מצמצם דיור והקונים הם משפחה צעירה שגרה בדירה באזור ורצתה לעבור לצמוד קרקע. הנכס דורש שיפוץ משמעותי שהקונים מתכוונים לבצע לפני שייכנסו אליו.

צמוד קרקע בהרצליה הירוקה / צילום: שני גנץ

צמוד קרקע בהרצליה הירוקה / צילום: שני גנץ

שני גנץ מאנגלו סכסון הרצליה, שייצגה את הקונים בעסקה, מספרת שהנכס יצא לשוק במאי 2024, עמד על המדף כחצי שנה, והוקפא לאחר שההצעות שהתקבלו עליו לא התאימו לציפיות של בעל הנכס.

"פער בין הציפיות למציאות"

לאחר חודשים מספר חזר הנכס לשוק, הפעם במחיר נמוך יותר - 5.2 מיליון שקל. לדברי גנץ, "גם הפעם היה פער בין הציפיות של המוכרים למצב השוק, ואחרי חצי שנה נוספת שבה הנכס עמד על המדף, המוכר היה מוכן להתפשר.

"המוכר חי בבית עשרות שנים וגידל שם את ילדיו, ככה שהמכירה הייתה עבורו גם עניין אמוציונלי, ואפשר להבין את זה. המשא ומתן לא היה פשוט.

"אמנם קשה מאוד למצוא צמוד קרקע למכירה באזור הזה, אבל השוק בהרצליה כרגע איטי, וזה משחק לטובת הרוכשים. נראה שיש ירידת מחירים של 5%־10% בעיר. הירידה קצת יותר חדה בדירות לעומת צמודי קרקע, אך גם בהם נרשמה ירידה.

"מחירי השיווק עדין גבוהים, והמשמעות היא שהמוכרים צריכים זמן להתפקח ולהבין את השוק. רק אחרי שהם נכווים הם מוכנים לרדת במחיר, לכן עד שלא עוברים את התהליך הזה, לא מורידים מחיר.

"נוסף לכך, המשקיעים נעלמו מהשוק. מעדיפים להשקיע באפיקים בעלי תשואה גבוהה יותר".

את המוכרים ייצג ירון לוי מאנגלו סכסון הרצליה.

דירות יד שנייה שנמכרו

רחובות

ברחוב שמחה הולצברג ברחובות החדשה, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, נמכרה ב־2.12 מיליון שקל.

ברחוב הדר בצפון מערב העיר, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, נמכרה ב־2.95 מיליון שקל.

ברחוב אפרים קציר ברחובות המדע, דירת 5 חדרים, 126 מ"ר, בקומה 4 מתוך 9, נמכרה ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב לח"י בשכונת דניה, דירת 3 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־1.67 מיליון שקל.

הרצליה

ברחוב אבן שפרוט במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, נמכרה ב־3.65 מיליון שקל.

ברחוב השרון במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־2.4 מיליון שקל.

ברחוב חליל בגליל ים, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, נמכרה ב־3.75 מיליון שקל.

בת ים

ברחוב יצחק שדה במתחם גן העיר, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 10 מתוך 39, נמכרה ב־3.27 מיליון שקל.

ברחוב הגבעות ברמת יוסף, דירת 2 חדרים, 35 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.51 מיליון שקל.

ברחוב מבצע סיני ברמת יוסף, דירת 4 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 5 מתוך 10, נמכרה ב־3.35 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב הקנאים בשכונה ד', דירת 3 חדרים, 42 מ"ר, בקומה 1 מתוך 2, נמכרה ב־500 אלף שקל.

ברחוב הגאולים בשכונה ג', דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, נמכרה ב־1.09 מיליון שקל.

בדרך המשחררים בשכונה ב', דירת 4 חדרים, 142 מ"ר, בקומה 13 מתוך 15, נמכרה ב־1.46 מיליון שקל.

ברחוב דוד אלעזר בשכונה ו', דירת 4 חדרים, 127 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, נמכרה ב־1.36 מיליון שקל.

נהריה

ברחוב פינסקר במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 161 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, נמכרה ב־2.08 מיליון שקל.

ברחוב זמיר בנהריה הירוקה, דירת 4 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, נמכרה ב־1.47 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים