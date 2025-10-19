למרות חששות שנובעים מפשיטת רגל של שני בנקים אזוריים בארה"ב, המסחר ביום שישי בוול סטריט ננעל בעליות. בסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע, נרשמו תנודות קלות בלבד בשלושת המדדים המובילים S&P 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס.

אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

נוקלאוס: החברה הביטחונית היא עכשיו גם יזמית של חברת SPAC

שבוע תנודתי עבר על מניית נוקלאוס: ביום שישי, המניה נפלה ב-18%, אך בסיכום שבועי היא דווקא הוסיפה לערכה 36.2% וננעלה במחיר של 10.84 דולר, שמשקף לה שווי שוק של 147 מיליון דולר. עם זאת, בעבר המניה נסחרה במחירים גבוהים יותר, וכך למשל בסוף 2024 המניה זינקה באלפי אחוזים תוך ימים ספורים והגיעה למחיר של יותר מ-50 דולר.

נוקלאוס הייתה בעבר חברת פינטק שמוזגה לחברת SPAC בוול סטריט, אך לאחר שאיבדה את רוב שוויה, היא שינתה כיוון והפכה לחברת טכנולוגיה ביטחונית. היא גם רכשה בשנה שעברה חברה ישראלית שמספקת רכיבים לבניית מערכות הגנה נגד טילים (כולל לכיפת ברזל) - מה שהוביל לזינוק אז במניה.

כאמור, נוקלאוס הגיעה לשוק הציבורי באמצעות מיזוג עם SPAC - חברה ללא פעילות שמגייסת כסף במטרה למצוא חברה פרטית למיזוג. כעת, בגלגול החדש שלה, היא שוב מתחברת לשוק ה-SPAC.

ביום שישי, החברה דיווחה על כך שהיא ספונסרית (יזמית) של חברת SPAC חדשה בשם SC II Acquisition Corp, שהגישה תשקיף לקראת גיוס של 150 מיליון דולר. מנחם שלום, מנכ"ל נוקלאוס, הוא גם מנכ"ל חברת ה-SPAC. שלום הוביל גם את חברת ה-SPAC כוכב דיפנס, שהונפקה לאחרונה ומחפשת יעד לרכישה בתחומי הביטחון והתעופה. התשקיף מציין סיכון אפשרי של ניגודי עניינים ואפשרות שבחיפוש חברת יעד למיזוג, הוא ייתקל בתחרות - גם מצד נוקלאוס עצמה. נזכיר שבחודש שעבר, נוקלאוס דיווחה על גיוס של 250 מיליון דולר, במטרה לבצע רכישות בתחומי הביטחון והאווירונאוטיקה.

מניית סיוה נחלשה בלי סיבה ברורה; רוב האנליסטים חיוביים

מניית סיוה נחלשה ביום שישי ב-6.4%, במחזור מסחר מעט יותר גבוה מהממוצע, ללא סיבה ברורה. בסיום שבוע המסחר, המניה שכבר נסחרה לאחרונה מעל מחיר של 30 דולר, ננעלה במחיר של 26.64 דולר. מחיר המניה משקף לחברה מהרצליה שווי שוק של 636 מיליון דולר. בשנה האחרונה, עלתה מניית סיוה ב-9.2%, אך מאז השיא שאליו הגיעה בתחילת שנת 2021 (בהייפ של חברות הטכנולוגיה על רקע משבר הקורונה) - היא נחלשה ב-64%.

סיוה, המנוהלת על־ידי אמיר פנוש, מספקת טכנולוגיות עבור שבבים. החברה מפתחת את הטכנולוגיה לתכנון השבב, מוכרת את הקניין הרוחני ליצרניות, ומקבלת מהן תשלום גם במכירת הטכנולוגיה וגם כשהמוצר הסופי (כגון טלפון סלולרי, אוזניות חכמות וכדומה) נמכר ללקוח.

סיוה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון השלישי ב-10 בנובמבר, ואנליסטים מצפים ממנה להציג הכנסות גבוהות יותר ורווח נקי למניה נמוך יותר בהשוואה לרבעון המקביל - קונצנזוס האנליסטים מדבר על הכנסות של 28 מיליון דולר ורווח של 10 סנט למניה. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים מחזיקים בהמלצות חיוביות כלפי מניית סיוה: מתוך שישה שמסקרים אותה, חמישה חיוביים ואחד נייטרלי. מחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים למניה משקף פרמיה של 19.5%.

זוז פאוור ממשיכה לרכוש ביטקוין, המניה נחלשה ב-13%

מאז שחברת זוז פאוור הודיעה בסוף חודש יולי על מיקוד עסקי חדש והפיכתה לחברת אוצר שמחזיקה במטבעות ביטקוין, מחיר המניה נפל ביותר ב-50% - מתוך זה כ-13% בימים חמישי ושישי בשבוע שעבר. בינתיים, החברה מתקדמת במהפך העסקי שלה, שלצורך מימושו גם גייסה מימון, ובשבוע שעבר, היא הודיעה על רכישה של עוד 88 מטבעות ביטקוין בתמורה ל-10 מיליון דולר; זאת, כאשר נכון לעכשיו, היא מחזיקה ב-942 ביטקוין. במחיר הנוכחי של המטבע, מדובר על החזקה בשווי של מעל 100 מיליון דולר.

את טרנד חברות האוצר בוול סטריט - חברות שמחזיקות במטבעות קריפטו - התחילה חברת סטרטג'י (בעבר מיקרו-סטרטג'י), שבקיץ 2020 השקיעה עודפי מזומנים שהיו לה בביטקוין, ובהמשך הגדילה את השקעתה במטבע והפכה לחביבת המשקיעים עם עלייה גבוהה יותר מהעלייה במחיר הביטקוין. לאחרונה, קמו לא מעט חברות שמנסות לחקות את ההצלחה, ובבורסה המקומית זוז פאוור היא הראשונה (היא נסחרת במקביל בנאסד"ק ובת"א). מנכ"ל זוז פאוור הוא ג'ונתן פריד, אשר מונה לתפקיד לאחרונה.