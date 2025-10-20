סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:30

בשוק המט"ח, השקל נסחר מול הדולר בירידה של 0.5%, כאשר השער עומד כעת על 3.31 שקלים. זאת, למרות שהחוזים העתידיים בוול סטריט עולים כעת, מה שמוביל לרוב להתחזקותו. מול האירו נסחר השקל ב-3.859 שקלים לאירו, ירידה של כ-0.4%.

מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו של המטבע האמריקאי מול מקביליו בעולם, נסחר הבוקר ביציבות, לעומת זאת הדולר נחלש מול האירו והלי"שט בכ-0.3%.

08:09

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. נראה שבימים הקרובים, השוק יגיב בעוצמה להתפתחויות בסביבה הגיאופוליטית.

אתמול הבורסה הגיבה בירידות חדות להסלמה ברצועת עזה שמעמידה את הפסקת האש שהושגה ברצועה למבחן משמעותי. מדד ת"א 35 נפל בכ־1.1% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ־1.8%. מדד הבנייה, שזינק בקרוב ל־30% מאז שהחלו הדיווחים על חתימת ההסכם בסוף ספטמבר, הוביל את הירידות ונחלש בכ־3.6%. את הירידות במדד הבנייה הובילו אקרו, דוניץ, ישראל קנדה ורבוע נדלן, עם ירידות של בין 5% ל־6%.

עוד בלטו בירידות בין המדדים הענפיים - מדד ביטוח עם ירידה של 2.1%, ומדד הנדל"ן עם ירידה של 2.3%. לעומתם, דווקא מדד מניות הבנקים, שבו נרשמה מגמה שלילית בימים האחרונים, ירד אתמול רק בכ-0.5% ומיתן את הירידה הכוללת בשוק.

בין המניות הבודדות במדד ת"א 125 שסיימו את היום בטריטוריה חיובית, ניתן למצוא מניה שספגה לחצים משמעותיים מאז ההסכם לסיום המלחמה: אל על , שמחקה ירידות של מעל 2% וסיימה את יום המסחר בעלייה של מעל 1%.

גם דלתא גליל עלתה בכ-3% אתמול לאחר שהודיעה על רכישת מותג האופנה האמריקאי Daily Drills בכ-65 מיליון דולר במזומן.

עונת הדוחות בפתח והראשונה לדווח היתה סלע נדלן . החברה דיווחה שה-NOI עלה ברבעון השלישי ב-6.3% ל-90 מיליון שקל, וה-FFO הריאלי לפי שיטת ההנהלה, (בנטרול השפעת ההצמדה למדד) עלה ב-11% ל-64.9 מיליון שקל הרווח הנקי צמח ב-17% ל-69 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה.

● ניתוח | 3 עסקאות של רבע מיליארד שקל מלמדות מה המוסדיים חושבים על מניות הנדל"ן

באסיה עליות הבוקר בכל הבורסות - טוקיו מזנקת ב-2.95%, הונג קונג ב-2.5%, שנגחאי ב-0.6% ודרום קוריאה ב-1.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות של כ-0.3%.

השבוע שבפתח עומד להיות סוער למדי - המכסים שוב בכותרות, הממשל האמריקאי עדיין מושבת ועונת הדוחות עולה מדרגה עם דוחות של כמה מהענקיות של וול סטריט, ביניהן, נטפליקס, טסלה, אינטל, קוקה קולה ולוקהיד מרטין.

בשבוע שעבר, אחרי שישה חודשי עליות רצופים, וול סטריט עברה שבוע תנודתי. ברקע - המתיחות המחודשת במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, השבתת הממשל שנמשכת זה השבוע השלישי.

תחילתה של עונת הדוחות חושפת סדק פוטנציאלי בשוק - הלוואות מסוכנות מצד כמה בנקים אזוריים. מניות הבנקים האזוריים Zions Bancorp ו-Western Alliance Bancorp צנחו ביום חמישי לאחר שהודיעו כי נפלו קורבן להונאה.

שילוב הגורמים הללו דחף את מדד הפחד במהלך השבוע האחרון לשיא מאז חודש אפריל.

אל אלה יש לצרף את אמירתו של מנכ"ל גיי.פי.מורגן, ג’יימי דיימון, על "ג'וקים בכלכלה האמריקאית". ביום פרסום הדוחות של הבנק, מנכ"ל הבנק הגדול ביותר בארה"ב השמיע גם הבעת חרטה וגם אזהרה חריפה בעת שהתייחס להפסדים שחווה הבנק בעקבות קריסת חברת Tricolor Holdings , מלווה בתחום רכבי הסאב־פריים, ואמר כי מדובר ב־"לא ברגע הטוב ביותר שלנו. אני לא אמור לומר את זה, אבל כשאתה רואה ג’וק אחד - כנראה שיש עוד. כולם צריכים להיות מודעים לזה מראש", הוסיף.

למרות זאת, מדדי המניות סיימו את השבוע בעליות שערים. נאסד"ק טיפס ב-0.5% בדרכו לעלייה שבועית של 2.1%. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וטיפס ב-1.6% השבוע. מדד S&P 500 הוסיף 0.5% ו-1.7% בסיכום השבועי, המדד מרוחק כעת בכ-1.5% משיא סגירה של 6,753.7 נקודות שקבע בשבוע שעבר.

בשישי טראמפ הרגיע את הרוחות לקראת פגישתו הצפויה עם נשיא סין, הוא אמר שרוב המכסים שהתכוון להטיל על סין לא יישארו שם לאורך זמן. "אנחנו נהייה בסדר עם סין", הוא אמר. ולצד זאת, ישנם מספר גורמים שממשיכים לתמוך בשוק - הפחתות הריבית הצפויות של הפד, אופטימיות סביב הכרזות חדשות בתחום הבינה המלאכותית, צמיחה חיובית ברווחי החברות שדיווחו עד כה בעונת הדו"חות שיצאה לדרך, ומדיניות פיסקלית מרחיבה.

המשקיעים יעקבו השבוע אחר עדכונים בנושא מדיניות הסחר לקראת הפגישה המתוכננת בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג’ינפינג, וכן אחר פרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) של ספטמבר, שנדחה בשל השבתת הממשל, שצפוי ביום שישי - והוא כנראה הנתון המשמעותי האחרון שהפד יקבל לפני החלטת הריבית בשבוע הבא.

בתוך עונת הדוחות, טסלה , צפויה לפרסם את דוחותיה ביום רביעי, כאשר המנכ"ל אילון מאסק עשוי לשתף פרטים נוספים על התקדמות החברה בתחום הרובוטיקה והבינה המלאכותית - לאחר ראלי חד במנייתה בחודשים האחרונים. הדוח של אינטל , שצפוי להתפרסם ביום חמישי, יעמוד גם הוא במוקד, לאחר גל השקעות שהעלה את מניית יצרנית השבבים המתמודדת עם קשיים. מניות אינטל זינקו לאחר סדרת עסקאות, בהן מהלך שבו הממשל האמריקאי רכש נתח בחברה, וכן שותפות חדשה עם ענקית הבינה המלאכותית אנבידיה. ברביעי, הדוח של נטפליקס מחר יגיע זמן קצר לאחר שהחברה העלתה מחירים ושיפרה את תחזית ההכנסות שלה.

2. שוקי האג"ח

הדיווחים על הפרת הפסקת האש מצד חמאס וחילופי האש ברצועה הכבידו גם על שוק החוב המקומי. מדד תל גוב שקלי 10+, שעלה בכ־1.1% בשבוע החולף, איבד מערכו כ־0.3%.

בשוק האג"ח הקונצרני, שתי חברות נדל"ן מניב הודיעו אתמול על גיוסים. קבוצת מבנה השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרת אגח כ״ו. לאור הביקושים והמחיר שנקבע, בחרה החברה להגדיל את היקף הגיוס השלב המוסדי לכ-970 מיליון שקל, לעומת כוונה מקורית לגייס כך כולל של עד 500 מיליון שקל.

רני צים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח מסדרה ה'. לאור הביקושים והמחיר שנקבע בהנפקה, בחרה החברה להגדיל משמעותית את היקף הגיוס בשלב זה לכ-246 מיליון שקל.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר ביום שישי בירידות, והתשואה על אג"ח לעשר שנים עלתה בשלוש נקודות בסיס, לרמה של 4%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבות לרגישות יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, טיפסה בארבע נקודות בסיס, לרמה של 3.5%, לאחר שבתחילת היום צנחה לרמתה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2022. למרות החששות מפני השפעת המכסים, ציפיות האינפלציה ירדו לאחרונה משמעותית. השוק מגלם בביטחון מלא שהפד שוב יוריד ריבית בסוף החודש.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציין מספר התפתחויות חשובות שמתייחסות לאג"ח הממשלתיות, אך לא זכו להתייחסות במדיה. "ראשית, בשבועות האחרונים נרשמה ירידה חדה בהחזקות הבנקים המרכזיים בעולם באג"ח ממשלת ארה"ב. בעבר הירידה החדה בהחזקות הבנקים המרכזים באג"ח האמריקאיות התרחשה במצבי משבר תוך כדי התחזקות חדה של הדולר, הפעם, להערכתנו, הירידה נובעת מהרצון להקטין חשיפה לארה"ב עקב עליית הסיכון שם".

נתון מעניין נוסף עליו מצביע זבז'ינסקי הוא "המחזיק הזר הגדול ביותר באג"ח ממשלת ארה"ב הוא לא מי שחשבנו, אלא קרנות הגידור הרשומות באי קיימן. החזקתם הרבה יותר גדולה משל היפנים, שנחשבים לגדולים ביותר, ומחזיקים אג"ח ממשלת ארה"ב בסכום של 1.15 טריליון דולר". הנתון הזה הופך לפי זבז'ינסקי את האג"ח לתנודתיות באופן שלא נופל מהמניות הספקולטיביות ביותר. לסיכום, "באירוע הבא בשווקים הפיננסיים צפו להתפרקות חדה ומהירה של שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי עד להופעת 'המושיע' מה-FED".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר השקל נסחר מול הדולר בירידה של 0.3%, כאשר השער עומד כעת על 3.3 שקלים. זאת, למרות שבעולם הדולר נחלש כשמדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו של המטבע האמריקאי מול מקביליו בעולם, ירד בכ־0.7% בשבוע החולף. הבוקר נסחר מדד הדולר ביציבות, לעומת זאת הדולר נחלש מול האירו והלי"שט בכ-0.3%.

מחירי הנפט נפלו בכ־3% במהלך השבוע החולף, לאחר שסוכנות האנרגיה הבין־לאומית חזתה עלייה בהיצע הנפט העולמי, וכן על רקע פגישתם הצפויה של הנשיא טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בה ידונו במלחמת רוסיה־אוקראינה.

● WSJ | הזהב בדרך למפולת? הנתון המדאיג שמופיע לראשונה זה 40 שנה

הזהב נסחר הבוקר ב-4,260 דולר לאונקייה לאחר שירד ביום שישי ב-2%, ומחיר הכסף רשם את הנפילה היומית החדה ביותר מזה חמש שנים, לאחר שנשיא דונלד טראמפ הרגיע את חששות המשקיעים מפני הסלמה נוספת במלחמת הסחר עם סין. אבל בסיכום שבועי רשם הזהב את הזינוק החד ביותר מזה חמישה חודשים, והשלים את רצף העליות השבועי הארוך ביותר מאז שנת 2020, ומחיר הכסף קפץ ביותר מ-6% השבוע. זאת, על רקע התגברות הציפיות להמשך הורדת הריבית בארה"ב.

4. מאקרו

במיטב מעריכים שללא הורדת ריבית המשק יתקשה להתאושש - "אחרי הפרסום של מדד המחירים לחודש ספטמבר התפזרו הספקות לגבי ירידה בסביבת האינפלציה. קצב האינפלציה ירד ל-2.5%, הירידה באינפלציה הייתה רוחבית, לא רק של מוצרים, אלא גם של חלק מהשירותים".

"אחת הסיבות המרכזיות לירידה באינפלציה", כותבים במיטב, "זאת האטה בצמיחת המשק בהשפעת המלחמה תוך נקיטת מדיניות מרסנת מוניטארית ופיסקאלית. ריבית של 4.5% לעומת אינפלציה של 2.5% היא מרסנת למדי. הפער בין הריבית לאינפלציה בישראל הנו הרחב ביותר בהשוואה למדינות האחרות".

"סיום המלחמה לבדו לא צפוי לגרום להתאוששות מהירה בפעילות. יתכן שחלק מהחלטות צריכה של משקי בית או החלטות השקעה של המגזר העסקי שנדחו בתקופת המלחמה אכן ייצוא לפועל, אך מידת הריסון של המדיניות הפיסקאלית תגדל. הממשלה תקטין הוצאות בפרט הזרמות למשקי בית (תשלומי מילואים). ללא הקלה במדיניות המוניטארית, המשק יתקשה להתאושש, במיוחד בתחומים הרגישים לריבית".

בשורה תחתונה, במיטב צופים שהריבית תתחיל לרדת בהחלטת הריבית בחודש נובמבר. עם זאת, נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, התראיין השבוע לבלומברג ולא רמז על הפחתת ריבית בהחלטה הקרובה. הוא ציין לחיוב את התחזקות השקל ואת נתוני האינפלציה האחרונים, אך הזהיר כי האופטימיות עלולה להוביל לעלייה בביקושים ולתרום לעליית מחירים. במילים אחרות, בבנק מזהים כעת שני כוחות מנוגדים, "דיס-אינפלציה מול התאוששות צפויה בביקוש, ומעדיפים להמתין לבהירות גבוהה יותר באשר למגמת האינפלציה לפני קבלת החלטה".

החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל תתקיים ב-24 בנובמבר, ועד אז צפוי להתפרסם מדד נוסף שצפוי לקבוע האם בבנק יכולים להרגיש בנוח יותר להתחיל להפחית ריבית.

● לפני גרמניה: בקרן המטבע צופים צמיחה חזקה לישראל, וזו לא התחזית הכי אופטימית

בארה"ב, יו"ר הפד רמז כי בחודשים הקרובים הבנק המרכזי צפוי להפסיק את תהליך צמצום המאזן (סיום תהליך ההידוק המוניטרי שהחל בשנת 2022). בנוסף, פאוול הדגיש כי שוק העבודה ממשיך להיחלש, דבר שמחזק את הציפיות להפחתת ריבית נוספת כבר החודש. אמנם דו"ח התעסוקה של ספטמבר טרם פורסם בעקבות השבתת הממשל, אך נתונים אלטרנטיביים מאותתים על המשך חולשה.

זבז'ינסקי ממיטב מחלק את הכלכלה האמריקאית לשניים: "לאחרונה נוהגים לכנות את הכלכלה האמריקאי בשם 'K-Shaped Economy'. הכוונה היא שחלק מהכלכלה מזנק, כמו הקו העולה של האות K והחלק האחר שוקע, כמו הקו היורד".

לחלק העולה שייכת לפי מיטב, בעיקר הפעילות שקשורה לתחום הבנייה של AI והשפעותיה הרחבות. לחלק הזה משייכים גם את משקי הבית העמידים שנהנים מעליות חדות בשווקים הפיננסיים. לחלק היורד של האות מתייחסים כל יתר הענפים ומשקי הבית ממעמד בינוני-נמוך. אלו מושפעים מאוד ממדיניות הממשל בתחום המכסים וההגירה. "הפערים בין שתי הכלכלות עצומים. במחצית הראשונה של השנה צמח התמ"ג האמריקאי בשיעור שנתי של 1.1%, אך התחומים שקשורים למהפכת AI צמחו בכ-23%. ללא תחומים אלה הצמיחה הסתכמה בכ- 0.1% בלבד. זה מצב חסר תקדים. אפילו תקופת הדוט.קום שמרבים להזכיר לאחרונה, הייתה שונה. מלבד התנפחות הבועה, גם הכלכלה מחוץ לתחום האינטרנט צמחה בקצב גבוה".

5. תחזית

בצל התנודתיות ההולכת וגוברת בוול סטריט, מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, לצד החששות מפני חוסר־יציבות בסקטור הבנקים האמריקאי, בפורבס פורסמה ביום חמישי האחרון כתבה שכותרתה "האם ה-S&P 500 בדרך להתרסקות של 40%?". בפורבס מציינים כי מכפיל הרווח שהגה חתן פרס נובל לכלכלה פרופ' רוברט שילר - כלי לתמחור שוק המניות המתייחס לממוצע הרווחים הנע של 10 השנים האחרונות ומנטרל עיוותים הנובעים מאינפלציה - עומד כעת על קצת פחות מ-40 נקודות.

מכפיל הרווח הזה נחשב לגבוה באופן קיצוני, כאשר בשלושת המקרים בהיסטוריה בהם הוא עמד על מעל 32 נקודות נרשמו משברים קשים בשווקים: השפל הגדול של 1929 (נפילה של 83%), בועת הדוט-קום בשנת 2000 (נפילה של 49%) ומשבר הקורונה בין השנים 2021־2022 (נפילה של 25%). הכותב מציין כי הממוצע של ההתרסקויות בתקופות בהן מכפיל שילר עמד ברמתו הנוכחית עומד על כ־50%. לדבריו, השילוב בין הערכות השווי הקיצוניות בשוק המניות האמריקאי, יחד עם ריבוי של אתגרים כלכליים, מכשיר את הקרקע לקראת תסריט "סופה מושלמת". בשורה התחתונה, בפורבס צופים כי הסיכון הריאלי לדאונסייד בעבור S&P 500 נע בין 25% ל־50%.

הנתון הזה מצטרף לשורה של אזהרות אחרות - מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן, ג'יימי דיימון, הדגיש את הטון הזה של זהירות ואמר שמחירי הנכסים הגבוהים הם "קטגוריה של דאגה".

"כשמחירי הנכסים גבוהים, יש לך יותר לאן ליפול", אמר, והוסיף ש"צרכנים עדיין מוציאים כסף וחברות עדיין מרוויחות", אך השוויים ומרווחי האשראי נותרו מתוחים. "יש הרבה נכסים שם בחוץ שנראים כאילו הם נכנסים לטריטוריית בועה", אמר. "זה לא אומר שאין עוד 20% לעלות - זה פשוט עוד מקור לדאגה".

בסקר מנהלי הקרנות הגלובלי האחרון של בנק אוף אמריקה, שפורסם בשבוע שעבר, צוינה "בועת מניות בינה מלאכותית" כסיכון מספר אחת - לראשונה בהיסטוריה של הסקר. הסקר, שבוחן כ-200 מנהלי קרנות שמנהלים יחד כמעט 500 מיליארד דולר, הראה גם שרמות המזומן ירדו ל-3.8% - קרוב מאוד לרמת ה"sell" של הבנק (3.7%). באופן היסטורי, רמות מתחת ל-4% מצביעות על תיאבון סיכון שיא, שמופיע לעיתים קרובות בשלבים המאוחרים של מחזורי שוק.

אותו אופטימיות ניכרת גם בנתוני הפוזיציות המוסדיות. מדד תיאבון הסיכון של סטייט סטריט (State Street), שצוטט על ידי DataTrek Research, מצביע על כך שמשקיעים מוסדיים גדולים - המכונים "Big Money" - נכנסו לרבעון הרביעי במצב רוח שורי במיוחד, לאחר שהוסיפו נכסים מסוכנים במשך חמישה חודשים רצופים. "בהיעדר זעזוע גדול מאוד, לא סביר שהם ישנו את עמדתם בקרוב," כתב ניקולס קולאס, מייסד-שותף של DataTrek.

סימן אזהרה נוסף: הקורלציות בין הסקטורים ירדו לרמתן הנמוכה ביותר מאז תחילת השוק השורי הנוכחי. קולאס ציין כי רמות נמוכות במיוחד כאלה נוטות להופיע כאשר הביטחון של המשקיעים גבוה מדי - תבנית שלרוב מקדימה תיקונים קצרים בשוק. "יש נתק"

ובזמן שהמשקיעים מכפילים סיכון, גם החברות פועלות באותה רוח ומזרימות מיליארדים ל-AI.

"אני בהחלט מאמין שאנחנו נמצאים בבועת AI", אמר מייקל או’רורק, האסטרטג הראשי של JonesTrading, ליאהו פייננס, כשהוא מצביע על עסקאות הטכנולוגיה האחרונות כסימן לחימום היתר בשוק. או’רורק הדגיש את פרויקט מרכז הנתונים של גוגל בהיקף 15 מיליארד דולר לצד תוכניות ההשקעה של OpenAI, שהיקפן מוערך בכ-1.5 טריליון דולר, וציין את הפער בין זאת לבין ההכנסות השנתיות של החברה - כ-13 מיליארד דולר בלבד - והיעדר רווחיות.

"זה המקום שבו המשקיעים צריכים להבין שיש נתק", אמר, והוסיף כי סבב הדוחות הבא של ענקיות הטכנולוגיה עשוי להראות האם ההוצאות על תשתיות AI מגיעות סוף סוף לתקרה.