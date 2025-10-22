ישפרו של דהרי ואדיב רכשה מרינה ברודוס תמורת 200 מיליון שקל

חברת הנדל"ן המניב ישפרו, שאגרות החוב שלה נסחרות בבורסה בתל אביב, רוכשת מרינה באי רודוס תמורת כ-200 מיליון שקל. ישפרו בשליטת כידן דהרי וירון אדיב, ובראשותו של דהרי, מתכננת לפתח את המרינה המשתרעת על פני 260 דונמים, ולהקים בעתיד גם מגדלי מגורים, וילות ובתי מלון. דהרי מקדם השגת אישורים לאישורי כניסת תיירים דרך המרינה לאי רודוס, מהלך שעשוי לשדרג את הכנסות המרינה מכניסת אוניות קרוז שפוקדות תדיר את רודוס.

● התוכנית של רמי אונגר לחברת הנדל"ן שהפסידה לו 40 מיליון שקל

● נופר אנרג'י רוצה את ינאי כמנכ"ל - זה השווי הדרמטי שהוא שואף אליו

ישפרו רוכשת את המרינה עם שני שותפים: ירון נאור ועמנואל שלם. חלקה יעמוד על מחצית מהנכס. הרכישה בוצעה ממיליארדר אמריקאי ששמו לא פורסם, והוא משקיע תדיר בנכסי נדל"ן באזור. בנוסף, נרכשו קרקעות צמודות למרינה לצורכי הפיתוח העתידי. המרינה עצמה כוללת 380 מקומות עגינה, ומוקמים בה עוד 240 נקודות עגינה בשלבים מתקדמים. נציין כי לנוכח מחסור נקודות עגינה ליאכטות בים התיכון, העלות החודשית שמשולמת למרינה נעה בין 3,000 ל-5000 יורו. מה שעשוי לייצר הכנסות מהירות של עשרות מיליוני יורו למנהלי המרינה, לנוכח מספר המקומות הפנויים להשכרה כבר כיום.

כידן דהרי / צילום: ירמי מרגלית

בעסקה נכללו עוד 118 דונמים שצמודים למרינה, עליה בנויים 3,200 מ"ר של שטחי משרדים, מסחר ומסעדות, לצד טיילת. לקרקע זכויות בנייה של עוד עשרות אלפי מ"ר לשימושי מסחר, מועדון יאכטות, מגדלי מגורים, וילות ובתי מלון. התוכנית של ישפרו ושותפיה כוללת הרחבת שטחי המסחר ב-28,000 מ"ר, הקמת שלוש בנייני מגורים עם 333 דירות, לצד וילות ופרוייקטי מלונאות עם 467 חדרים. לפי הערכות שמאי בלתי־תלוי מיוון, שווי נכסי המרינה כיום מוערך ב-250 מיליון אירו (כמיליארד שקל).

מישפרו נמסר כי על־פי מקורות רשמיים ברודוס, מדי שנה מבקרים באי כ-3.5 מיליון תיירים, מתוכם כמיליון תיירים בשנה מגיעים לאי על פני ספינות תענוגות, יאכטות וקטמרנים. בהקשר זה, יצוין כי הביקושים לעגינה עלו בשנים האחרונות בשיעור ניכר, בשל ביקוש רב והם צפויים לעלות עוד בשנים הקרובות, ככל שיגדל מספר כלי השיט.

כידן דהרי, בעלים ויו"ר ישפרו ותנופורט, מסר כי "עסקת רכישת המרינה הינה בעלת פוטנציאל גדול להשבחה ולתשואה גבוהה על ההשקעה ואנו שמחים שהצלחנו לגבור על חברות רבות ולבצע את הרכישה ובעתיד להציף ערך משמעותי נוסף לחברה. מדובר באחד הפרויקטים המרכזיים והיוקרתיים ביוון כולה של מתחמים מעורבים עם פיתוח שעונה לסטנדרטים סביבתיים גבוהים".