מגמה חיובית באירופה; בורסת טוקיו ירדה ב-1.3%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:27

המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית, הבורסות המרכזיות בפרנקפורט, פריז ולונדון עולות ב-0.4%.

באסיה ננעל המסחר במגמה מעורבת. טוקיו ירדה ב-1.5%, הונג קונג עלתה ב-0.7% ושנגחאי עלתה ב-0.2%.

08:50

הבוקר באסיה נרשמות ירידות - טוקיו יורדת ב-1.2%, שנגחאי ב-0.6%, הונג קונג ודרום קוריאה ב-0.2%. בורסת הודו עולה ב-1.5%.

החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים הבוקר.

אתמול בוול סטריט התאפיין המסחר שוב בתנודתיות, כאשר רוב מניות הטכנולוגיה הגדולות ספגו ירידות, הזהב נחלש לצד המטבעות הקריפטוגרפיים ומחירי הנפט זינקו. גם דיווחים על כך שממשל טראמפ שוקל להטיל מגבלות על יצוא תוכנות לסין הגבירו את החששות הקיימים סביב הסחר העולמי. לאחר ראלי ממושך בשווקים, גוברים הקולות הקוראים ל"עצירת נשימה", כשהמניות הופכות רגישות לכל חדשות שליליות.

כאמור, ברויטרס פרסמו אתמול שממשל טראמפ שוקל תוכנית להגבלת שורה רחבה של ייצוא מוצרים מבוססי תוכנה לסין - החל ממחשבים ניידים ועד מנועי סילון - בתגובה לצעדיה האחרונים של בייג’ין לצמצם את ייצוא היסודות הנדירים.

מדד S&P 500 ירד ב-0.5%. בתוך המדד, בלטו לרעה מניות הטכנולוגיה שירדו ב-1%, מנגד מניות האנרגיה איזנו עם עלייה של 1.3%. נאסד"ק ירד ב-0.9% ודאו ג'ונס ירד ב-0.7% ונפל מהשיא שנקבע שלשום. מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 השיל 1.5%.

ירידות חדות נרשמו במניות השבבים. תעודת הסל SOXX על מניות השבבים נפלה ב-2.5%. את הירידות הובילה היום טקסס אינסטרומנטס בעקבות דוח רבעוני מאכזב. בין היורדות הנוספות, אינטל שתדווח היום, טאואר סמיקונדקטור וסופר מיקרו קמפיוטר . מניית נטפליקס ירדה ב-9% לאחר הדוחות המאכזבים.

● בנק אוף אמריקה: שוק השבבים יגיע לטריליון דולר בשנתיים, ו־5 מניות יככבו

טסלה פרסמה דוחותיה לרבעון עם עלייה של 12% בהכנסות לאחר שני רבעונים של ירידות, אך הרווח למניה החמיץ את התחזיות וירד ב-35% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, המניה ירדה בכ-3% במסחר המאוחר.

מניית אלפאבית (גוגל) עלתה מעט בעקבות דיווח כי היא מנהלת מגעים עם חברת הבינה המלאכותית אנטרופיק לעסקת שירותי ענן בשווי של מיליארדי דולרים.

חברת מטא פלטפורמס (פייסבוק) הודיעה על פיטורים של כ־600 עובדים ביחידת הבינה המלאכותית (AI) שלה, במסגרת מהלך התייעלות שמטרתו לצמצם שכבות ניהול ולהגביר את זריזות הארגון.

מניית ביונד מיט , המצטרפת האחרונה לדור החדש של מניות המם, היא זינקה בכ-400% בשלושה ימי מסחר ואתמול ב- 86% במהלך המסחר - אך בהמשך מחקה את כל העליות. אתמול החליפו ידיים יותר מ־1.6 מיליארד מניות של החברה, מה שהפך אותה למניה השנייה הכי סחירה בארה"ב. אנליסטים בוול סטריט נותרו ספקניים לגבי סיכויי החברה, עם שישה דירוגי מכירה, חמישה החזקות ואף לא דירוג קנייה אחד. מאז 2018 היו לה רק שני רבעונים בהם הרוויחה כסף.

לגבי שוק האג"ח בארה"ב, בסקירה של פעילים ציינו את הירידות בתשואות לפדיון על אג"ח ממשלתיות בארה"ב (שעומדת כיום על כ-3.96% ל-10 שנים). "גורמים רבים תרמו להתפתחות הזאת, בראשם התגברות ההערכות להפחתות בריבית הפד בישיבותיו באוקטובר, בדצמבר וגם לאחר מכן. במקביל, נתונים עקיפים מצביעים על חולשה בשוק העבודה והאטה בצמיחת הפעילות". בפעילים מציינים גם שעקום התשואות האמריקאי הוא בעל שיפוע חיובי כעת כאשר התשואה לשנתיים עומדת על 3.47% וזאת ל-20 שנה על 4.54%.

בשוק המט"ח העולמי, מתחילת חודש יוני הדולר מראה יציבות מסויימת ביחס לסל של מטבעות חוץ אחרים. לעומת זאת, אצלנו תהליך ההתחזקות של השקל ביחס לדולר נמשך, והשער עומד כעת על 3.3 שקל לדולר.

אחרי עלייה חדה במחיר הזהב בחודשים האחרונים ושבירת שיאים במחיר לאונקייה, השבוע הוא רשם את הירידה החדה ביותר ב-12 שנה, ומגמה דומה נרשמה במחיר הכסף. מחיר הזהב נסחר סביב 4,080 דולר, לאחר שכבר נסחר ביותר מ-4,400 דולר השבוע. ההערכות הן שבין הסיבות לנפילה - חשש מכך שהמחיר עלה יותר מדי ומהר מדי, וצפי לסיום השבתת הממשל בארה"ב, שיסיר חלק מעננת האי-ודאות בשוק.

אתמול, מחירי הזהב הוסיפו לרדת, חוזי הספוט עלו בתחילת היום, אך הפכו כיוון וסיימו את המסחר בירידה של 1.1% לרמה של 4,065.40 דולר לאונקיה. למרות הירידות האחרונות, המחירים עדיין גבוהים בהשוואה היסטורית - הזהב חצה את רף 4,000 הדולר לאונקיה רק בתחילת החודש. הבוקר נרשמת יציבות במחיר הזהב.

מחירי הנפט זינקו בכ-4% לאחר שפורסם בבלומברג שארצות הברית מתכננת להכריז על הרחבה משמעותית של הסנקציות נגד רוסיה בתוך היממה הקרובה, כך הודיע שר האוצר סקוט בסנט. הבוקר נרשם זינוק נוסף במחירים, נפט אמריקאי נסחר ב-60.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-64.2 דולר לחבית, עלייה של כ-3%.

בנק אוף אמריקה פרסם אזהרה חדשה למשקיעי מניות: מדד S&P 500, שנמצא סמוך לשיאים היסטוריים, מציג רמות סיכון גבוהות, כאשר 60% מסימני "שוק דובי" הפנימיים של הבנק כבר הופעלו - קרוב מאוד לרמה שמבחינה היסטורית קדמה לשיאי שוק ולמפנים חדים.

בדוח, ציינה סביטה סוברמניאן, ראש תחום אסטרטגיית מניות ארה"ב בבנק, כי המשקיעים צריכים להיות בררנים יותר , משום שהמדד "יקר סטטיסטית בכל פרמטר אפשרי". כל 20 מדדי השווי שבוחנת קבוצתה נמצאים ברמות יקרות, ובחלקם אף גבוהים יותר מאשר בתקופת בועת הדוט-קום - כולל היחס בין שווי שוק לתוצר.

שיטת החישוב של הבנק עוקבת אחר 10 סימנים שמבשרים לרוב על שיאים מחזוריים בשוק, ומתוכם שישה כבר הופעלו. בין הסימנים: מכפילי רווח גבוהים במיוחד, יתרון קיצוני למניות יקרות על פני זולות, והקלה בתנאי האשראי. היסטורית, שיאי שוק הופיעו כאשר כ-70% מהסימנים הופעלו, כך ש-60% כיום "מדאיגים מאוד", לדברי הבנק.

גם גופים אחרים מזהירים. ליסה שאלט, מנהלת ההשקעות הראשית של מורגן סטנלי, אמרה ל־Fortune כי היא חוששת מ"רגע סיסקו" - תרחיש שבו בועת הדוט-קום התפוצצה ומניית סיסקו איבדה 80% מערכה כמעט בן לילה. לדבריה, מניות הבינה המלאכותית שולטות לחלוטין במדד S&P 500, ומהוות 75% מהעליו , 80% מהרווחים ו־ 90% מההשקעות ההוניות בשנים האחרונות.

עם זאת, יש גם קולות מרגיעים. ויווק אריה, אנליסט מניות השבבים של הבנק, טען כי החברות אמנם חוששות לשמור על רמות ההשקעה הגבוהות של 2025, אך הוא בטוח לגבי השנה הקרובה וחמש השנים הבאות, גם אם יהיו "תקופות עיכול" בין לבין.

בדו"ח מצוינים גם סדקים אפשריים מתחת לפני השטח: העליות האחרונות הונעו בעיקר על ידי חוסנן של מניות הטכנולוגיה הגדולותו הצרכן האמריקאי, אך שני הכוחות הללו עלולים להתנגש. כך למשל, הבינה המלאכותית - אחד הנושאים החמים בשוק - עלולה להפחית את הביקוש לשירותים מקצועיים, תחום שהיה מנוע מרכזי בצמיחת הצריכה מאז שנות ה־80.

סוברמניאן הסבירה בעבר כי היא רואה בבינה המלאכותית מפתח לפתרון "פרדוקס הפרודוקטיביות" של חתן הנובל רוברט סולו - לפיו מחשבים נראו בכל מקום, חוץ מסטטיסטיקות הפריון ולמרות מהפכת המחשוב, הכלכלה לא נראתה פתאום יעילה יותר לפי הנתונים.

לדבריה, מאז 2022 ניתן לראות נתונים המעידים שחברות ב־S&P 500 לומדות לעבוד חכם יותר, לעיתים מחליפות עובדים בתהליכים אוטומטיים. "תהליך כמעט לא עולה כסף וניתן לשכפל אותו לנצח", אמרה, והוסיפה שזהו שינוי יסודי באופן שבו מתנהלת הכלכלה, ולא רק סיפור של טכנולוגיה שמחליפה בני אדם.