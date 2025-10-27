ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בזמן שהוא מרצה עונש של 14 שנות מאסר: הרשעה נוספת לאמיר ברמלי
אמיר ברמלי

בזמן שהוא מרצה עונש של 14 שנות מאסר: הרשעה נוספת לאמיר ברמלי

בית המשפט המחוזי הרשיע היום (ב') את אמיר ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, לאחר שבמהלך ניהול משפטו המשיך להונות משקיעים בסכום כולל של כ-18.5 מיליון שקלים • הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף להטלת עונש של 8.5 שנות מאסר, שחלקן ירוצו בחפיפה לתקופת מאסרו הנוכחית

אלה לוי-וינריב 19:16
אמיר ברמלי / צילום: יוסי זמיר
אמיר ברמלי / צילום: יוסי זמיר

שופט בית המשפט המחוזי מרכז קרשן מיכאל הרשיע היום, בהתאם להודאתו, את אמיר ברמלי בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה. זאת, לאחר שבמהלך ניהול משפטו המשיך להונות, יחד עם אחרים, משקיעים בסכום כולל של כ-18.5 מיליון שקלים.

ביהמ"ש מנחית מכה על יורשי וינרוט. מה כוללת רשימת הנכסים בבעלותם?
"בזבוז זמן": ביהמ"ש דחה את הצעתו של דודי אפל להסדר חוב בגובה 87 מיליון שקל

ברמלי, הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר שנגזר עליו בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של כ-340 מיליון שקל. זאת, לאחר שביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה והחמיר את עונשו מעשר שנות מאסר ל-14, ועוד שלוש שנות מאסר חלף קנס בגובה 600,000.

מכתב האישום האחרון שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה נגד ברמלי בדצמבר אשתקד, ובו הודה כעת, עולה כי במקביל להליך הפלילי שנוהל נגדו, יזם ברמלי תוכנית מרמה נוספת לגיוס כספי משקיעים, במסגרתה גויסו כ-18.5 מיליון שקלים מכ-40 משקיעים. בניגוד למצגים שהוצגו בפניהם, הכספים שגויסו שימשו את ברמלי לצרכיו האישיים ולמימון המיזם המרמתי, שפעל בשיטת פירמידה, מבלי שנועדה מלכתחילה כל השקעה אמיתית באפיק עסקי כלשהו.

לפי כתב האישום, ברמלי היה היזם, הגורם הדומיננטי והנהנה העיקרי מהונאת המשקיעים, והוא שקבע וקיבל את כל ההחלטות במסגרת המיזם המרמתי. לצד זאת, הוא הסתייע בגורמים נוספים לשם שיווק המיזם וגלגול הכספים במסגרתו תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון.

עוד לפי כתב האישום, ברמלי ביצע פעולות של שיבוש מהלכי משפט לקראת פרוץ החקירה ובבוקר החיפוש בביתו. פעולות השיבוש כללו הגשת תלונות סרק במשטרה והשמדת ראיות. בהמשך להודאתו הורשע ברמלי בעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, עבירות הלבנת הון ועבירות שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיות.

במסגרת הסדר טיעון שנחתם בין הצדדים, הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף להטלת עונש של 8.5 שנות מאסר, שחלקן ירוצו בחפיפה לתקופת מאסרו הנוכחית, וכן קנס בסך 100,000 שקלים.

ההליך מנוהל על ידי עורכות הדין תמר פירון והדס נאמן-ארזואן מפרקליטות מיסוי וכלכלה, והתיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.