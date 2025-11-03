בתוך כמה חודשים, לקראת תחילת 2026, עשוי להגיע גל הנפקות של חברות מזון מובילות במשק. מעבר להנפקת תנובה, נושא שנבחן בחודשים האחרונים אך טרם נתקבלה בו החלטה, נמצאת הנפקת יבואנית מוצרי המזון סוגת של פורטיסימו על הפרק ובחברה נערכים להכנת תשקיף. בנוסף בימים אלה שוקדת חברת מרינה פטריות, שנוסדה על ידי רמו בן שושן, על הכנת התשקיף על בסיס דוחות הרבעון השלישי, מתוך מטרה להנפיק אותה לקראת חודש פברואר 2026.

הערכות בשוק הן שטיוטה פומבית ראשונה של התשקיף צפויה עשויה להתפרסם עוד לפני סוף השנה הנוכחית. בעלי הקרן (50%) בן שושן לצד השותפים בה (33%) קרן גרין לנטרן של ריצ'י הנטר, ודיסקונט קפיטל חיתום (20%) ובעלים נוספים, החלו לקדם את ההנפקה, גם על בסיס הסכם ההשקעה עם הקרן של הנטר ודיסקונט קפיטל חיתום מלפני ארבע שנים.

גרין לנטרן של הנטר, המתמחה בעיקר בהשקעות בחברות מזון בארץ, נכנסה להשקעה במרינה בשלהי שנת הקורונה, בחודש נובמבר 2020. היא עשתה זאת עם דיסקונט קפיטל, כאשר השתיים רכשו 50% מהחברה תמורת סכום שהוערך בכ-150 מיליון שקל. לפי הסכם ההשקעה, היה על מרינה להגיע להנפקה בבורסה בתוך חמש שנים, ולכן כעת לאחר ארבע שנות השקעה נערכים הצדדים לקראת השלמת המהלך, תוך שהם מנצלים את הגאות בבורסה וגם את טעמי המשקיעים המוסדיים שרוצים חברות תעשייה, שירותים או נדל"ן מבוססות.

מרינה מגדלת פטריות הנמכרים בסופרמרקטים, למסעדות ולקוחות מוסדיים. בנוסף יש לה פעילות חקלאית של גידול עלים ירוקים מגוונים. בעלי מרינה שואפים להשיג בהנפקה שווי של מיליארד שקל לפחות, זאת לאחר מסע השבחה נרחב שביצעה מרינה שהגדילה את הרווח לפני פחת, מסים והפחתות של החברה לכ-100 מיליון שקל בשנה החולפת, למול כ-30 מיליון שקל ערב כניסתה של קרן גרין לנטרן להשקעה בה לפני מספר שנים.

מתכננים גיוס של 260-220 מיליון שקל

בעלי המניות במרינה מתכננים להשתמש בכספי ההנפקה, ככל הידוע גיוס של 260-220 מיליון שקל, כדי לרכוש בין היתר את חברת "עונות" הפועלת בתחום דומה של מכירת תוצרת חקלאית למגוון רחב של עסקים. עסקה שעוד צריכה להיבחן על ידי הממונה על התחרות. את הנפקת מרינה צפויים להוביל דיסקונט קפיטול חיתום וברק קפיטל חיתום.

גל ההנפקות הנוכחי של חברות מזון מסמן את ההעדפות הגופים המוסדיים בשנים האחרונות, לראות חברות מבוססות, יציבות ותזרימיות שנכנסות לבורסה. בין ההנפקות הבולטות שנרשמו בשנים האחרונות נמצאות מחלבות גד שגם בה שותפה קרן גרין לנטרן, וקודם לכן חברת הבשר בלדי של משפחת דהבני.

את החברה הקים כאמור בשנות השמונים רמו בן שושן. החברה החלה לפעול כמפיצה מקומית של פטריות טריות ממגדלים מקומיים במושבי הגליל המערבי. גידול פטריות בחקלאות היה בבחינת עסק חדשני, והחברה הלכה והתפתחה עם השנים והקימה חוות פטריות במושב מעונה שבגליל. כיום היא אחת החברות הגדולות בארץ בגידול ושיווק תוצרת חקלאית טרייה, המתמחה בהפצה יומית מצוננת למרבית העסקים המובילים בתחום המזון בישראל.