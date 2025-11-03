מניית חברת הנדל"ן המסחרי ג'י סיטי , שבשליטתו (בשרשור) ובניהולו של חיים כצמן מרחיבה את אחיזתה בחברת סיטיקון, שמניותיה נסחרות בבורסה הפינית, והיא מחזיקה בנכסים מניבים בעיקר במדינות הנורדיות. הבוקר (ב') מודיעה החברה כי רכשה 7.7% ממניות סיטיקון, שהינה חברת בת שלה, לפי מחיר של 4 אירו למניה.

לאחר הרכישה עולה חלקה של ג'י סיטי בחברה הפינית ל-57.4%, מה שמאלץ אותה לפי החוק הפיני לפרסם הצעת רכש ליתרת המניות שתוצג למשקיעים בבורסה הפינית. מניית ג'י סיטי מזנקת בבורסה התל אביבית במעל ל-5% למחיר שמגלם לה שווי של 2.2 מיליארד שקל. אך בשנה החולפת המניה עדיין ירדה בכ-13%.

מחיר המניה שבו מבוצעת העסקה קרוב היה גבוה ב-36% מהשער בו פתחה מניית סיטיקון את המסחר בבורסה הפינית. כעת היא מזנקת למחיר למניה שהוא קרוב לזה שהתבצעה בו העסקה שקידם כצמן. ההון עצמי למנית סיטיקון לפי הדוחות לרבעון השלישי עמד על כ-7.2 אירו למני ה. בעקבות הרכישה ג'י סיטי מחזיקה כעת כ- 57.4% מהון המניות של סיטיקון, כאשר העסקה צפויה להוביל לגידול של 171 מיליון שקל בהון העצמי של ג'י סיטי עצמה, לנוכח הפער שהוזכר. המינוף של ג'י סיטי יושפע באופן זניח לדבריה, אך הרווח התזרימי התפעולי ( FFO ) צפוי להשתפר.

כאמור בהתאם להוראות הדין הפיני, מאחר והחזקותיה של החברה חצו רף החזקה של 50% מהון המניות, החברה מחוייבת להגיש הצעת רכש לכלל מניות המיעוט של סיטיקון, במחיר שלא יפחת מהמחיר ששולם במסגרת עסקת רכישת המניות. בכוונת ג'י סיטי לממן את עסקת רכישת המניות ואת הצעת הרכש ממקורותיה העצמיים. במקביל, החברה מנהלת מו"מ מתקדם עם בנק ישראלי לקבלת מימון בהיקף של עד 195 מיליון אירו.

מתרחבת גם לפולין

סיטיקון מחזיקה במרכזים מסחריים אורבאניים מעוגני סופרמרקטים בערים גדולות בפינלנד, נורבגיה, שבדיה, דנמרק ואסטוניה. נכון לסוף ספטמבר האחרון, בבעלותה 31 נכסים בשווי של כ-3.8 מיליארד אירו ו‏בשטח בנוי להשכרה של כ-1 מיליון מ"ר. יתרת הנזילות שלה עמדה על 279 מיליון אירו בסוף ספטמבר. לאחר תאריך המאזן היא גדלה ב-50 מיליון אירו נוספים על ידי הגדלת קו אשראי והארכתו עד לאוקטובר 2029. שיעור המינוף של סיטיקון ליום 30 בספטמבר 2025 עמד על 46.9%.

בנוסף ג'י סיטי מקדמת הנפקת נכסים שלה בפולין. היא הקימה חברת בת בבעלות מלאה בשם אוריון נכסים מסחריים, אשר אליה יועברו שלושה נכסים מניבים בפולין בשווי כולל של 450 מיליון אירו בסוף ספטמבר. אותה חברה הגישה לרשות ני"ע טיוטת תשקיף של אוריון לגיוס הון ו/או חוב ,שבמסגרתו תפעל למימוש השליטה באוריון אגב גיוס חוב מובטח על ידי אוריון, תוך המשך החזקת מיעוט בה. להערכת החברה, היא צפויה לפרסם תשקיף של אוריון לגיוס הון ו/או חוב עד לסוף חודש נובמבר 2025.