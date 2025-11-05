וואן זירו משיקים פיקדון בריבית של 5.5% לפותחי חשבון

בימים האחרונים נראה שלא עובר יום מבלי שענייני הבנקים עולים לכותרות. אתמול (ג') היה זה שר האוצר סמוטריץ' שמתכנן להטיל מס קבוע על רווחי הבנקים הגדולים. מוקדם יותר השבוע הציעו בבנק הפועלים, ללקוחות המשתמשים ביישומון ביט, לסגור את כספם לשלושה חודשים בריבית שנתית של 4% - אך הסכום מוגבל שם (לפי הוראות הרגולטור) בסך של עד 20,000 שקל. כעת בנק וואן זירו הדיגיטלי, מציע ללקוחות חדשים שלו לקבל ריבית שקלית קבועה של 5.5% בשנה על פיקדון בסכום של עד 100,000 שקל.

הבנק מציין כי לקוחות חדשים יוכלו לפתוח חשבון ולבצע את ההפקדה באופן עצמאי באפליקציית הבנק. הריבית תוצע למי שינעל את הכסף לשנה. יש לציין כי האלטרנטיבות האחרות בשוק מציעות ריבית נמוכה הרבה יותר.

לפי נתוני בנק ישראל, פיקדון בריבית שקלית קבועה לשנה עד שנתיים נתן ריבית של 3.9% נכון לספטמבר האחרון. מי שסגר את הכסף בקרן נאמנות כספית בשנה שחלפה, רשם תשואה של 4.2%. ורכישת מלווה קצר מועד של בנק ישראל (מק"מ) לתקופה של שנה תיתן (ברוטו) 3.93% בלבד. כלומר במערכת הבנקאית כבר משקללים שתי הורדות ריבית, לנוכח ריבית בנק ישראל הנוכחית (4.5%).

הפיקדון החדש בוואן זירו מצטרף לתוכנית של חיסכון יומי, שבה הלקוח מגדיר העברה אוטומטית של כספים מחשבון העובר ושב לפיקדון שנושא ריבית שנתית של 2.1%. כמו כן, מציע הבנק חיסכון חודשי של 4%, וחיסכון שנתי של 4.5%. כל החסכונות הללו הינם ללא סכום מינימום או תקרת מקסימום להפקדה.