שיא של 15 שנים: מה הוביל למחזור המסחר החריג כל כך בבורסה?

לא רק המדדים בבורסה בת"א שוברים שיאים חדשים (מדד ת"א 125 משלים זינוק של 82% מאז ה-7 באוקטובר ו-110% מאז השפל בתחילת המלחמה), אלא גם מחזורי המסחר. הערב, יום חמישי, נרשם מחזור מסחר מרשים במניות בת"א. מה גרם לכך, אלו מניות הושפעו וכיצד הושפעו מחזורי המסחר?

● ICL תקבל פיצוי במיליארדים, אז למה המניה צונחת?

● המהלך שיפתח את שוק הפיקדונות לתחרות מגיע לכנסת. בבנקים צפויים להיאבק בו

עד כמה חריג היום הנוכחי?

מחזור המסחר היום עמד על 13.5 מיליארד שקל, מתוכו יותר מ-9 מיליארד שקל במהלך שלב הנעילה (כלומר זמן עדכון המדדים). זהו שיא של 15 שנה והשני הגבוה ביותר אי פעם בבורסה בת"א. השיא היה אי שם במאי 2010 , כאשר חברת המדדים MSCI העבירה את ישראל לסיווג של משק מפותח. באותו יום נרשם מחזור של 16.4 מיליארד שקל. במקום השלישי, אגב, נמצא עדכון המדדים הקודם שהתקיים במאי האחרון עם 12.5 מיליארד שקל. לשם השוואה, ביום ממוצע מתחילת שנת 2025 נרשם מחזור מסחר של 3.3 מיליארד שקל, וגם זה שיפור משמעותי לעומת 1.5-2.2 מיליארד שקל בעשור האחרון.

מה קרה בעדכון הנוכחי?

הסיבה למחזור המסחר החריגים מאוד היא עדכון מדדי המניות החצי שנתי שהתקיים הערב ובו בוצעו שינויים שמשמעותם כפולה: מניות שהפכו גדולות יותר בחצי השנה האחרונה השתדרגו למדדים גדולים ונחשבים יותר, מנגד מניות שהפכו קטנות יותר (באופן יחסי או שממש ירדו) עברו למדדים קטנים יותר. בנוסף, התעדכן המשקל של המניות השונות במדדים, בהתאם לגודלן היחסי ופרמטרים נוספים (כמו מגבלת משקל למניה בודדת).

ביום שבו מתקיים עדכון מדדים שלב הטרום נעילה מוקדם בכ-20 דקות ביחס ליום מסחר רגיל ומתחיל בשעה 16:54-16:55. נעילת המסחר מתבצעת כרגיל באותה שעה (17:24-17:25).

אלו מניות הושפעו?

כך למשל, למדד הדגל ת"א 35 נכנסו המניות של חברת הביטוח מגדל ביטוח (במחזור ענק של 655 מיליון שקל - השני בגובהו היום בבורסה) והחברה הביטחונית נקסט ויז'ן מנגד יצאו ממנו מניות החברה לישראל (החברה האם של איי.סי.אל וחברת הגז אנרג'יאן . שתי האחרונות 'ירדו' למדד ת"א 90 מכיוון שב"מועד הקובע" הן היו שתי המניות הקטנות ביותר במדד הדגל.

יחד איתן נכנסו למדד ת"א 90 גם מניות חברת תקשורת הלוויניםגילת , בית ההשקעות מור , חברת התשתיות רימון וחברת הנדל"ן אמפא . כשמנגד יצאו ממנו חברת המזגנים והאנרגיה המתחדשת תדיראן גרופ , חברת השבבים טלסיס , פלסאון תעשיות תעשיות וחברת מימון ישיר . השינויים הללו בוצעו גם במדד ת"א 125.

איך זה השפיע על מחזורי המסחר?

מחזורי המסחר זינקו מכיוון שכאשר מניות מחליפות מקום בין מדדים וכן כאשר המשקל שלהן במדד משתנה, כל הקרנות שעוקבות אחרי המדדים צריכות לקנות ולמכור את אותן מניות, בהתאם למדד החדש שבו הן ייסחרו מעתה והלאה. בנוסף, הן רוכשות ומוכרות את שאר המניות במדדים בהתאם למשקל החדש שלהן. כך למשל, גם מניית טבע , השניה בגדולה בבורסה כולה, אמנם לא זזה בין המדדים כמובן אך כן נסחרה במחזור ענק של 826 מיליון שקל, המחזור הגבוהה ביותר בבורסה.

למה גם מניות שיצאו ממדד ת"א 35 עלו עם העדכון?

תופעה מעניינת התרחשה כאשר מניית אנרג'יאן, שדווקא יצאה ממדד ת"א 35, זינקה ב-7.8% ואילו מניית נקסט ויז'ן שנכנסה אליו דווקא ירדה ב-1.6%. הסיבה היא שהיקף הנכסים שעוקב אחרי מדד ת"א 90 עומד על כ-18.5 מיליארד שקל, בעוד היקף הנכסים שעוקב אחרי מדד ת"א 35 עומד על 10 מיליארד שקל. בנוסף, המשקל של חברה שנפלטה מת"א 35 הוא קטן במדד 35 אך היא הופכת להיות עם משקל גדול יחסית בת"א 90 ולהיפך . כאמור, הקרנות מחקות המדדים מבצעות את פעולותיהן בהתאם.

יצוין כי מנגד מניית החברה לישראל שיצאה מהמדד נפלה ב-14%. אך במקרה שלה הסיבה אחרת - הנפילה במניית החברה הבת, איי.סי.אל, בעקבות האפשרות שהיא תאבד את הזיכיון על ים המלח ב-2030, אחד הנכסים החשובים ביותר שלה, בעקבות מכרז חדש שתעשה המדינה.

"בורסת תל אביב רשמה היום מחזור עצום בנעילה כתוצאה מעדכון המדדים הגדול בתולדותיה, הנגזר משווי שיא של נכסי המדדים - מחזור של 9.3 מיליארד שקל" אומר יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. עדכון המדדים החצי-שנתי בבורסה הוא חג של סחירות, נזילות והתחדשות, שמאפשר למשקיעים לבצע התאמות בהחזקותיהם ומשקף באופן דינמי את השינויים בכלכלה הישראלית.

פגוט מסביר שהעדכון מביא לידי ביטוי את הסקטורים שזינקו בבורסה מאז עדכון המדדים הקודם: "העדכון במדד ת״א-35 הוא מיקרוקוסמוס של השינויים שחלו בבורסה בחודשים האחרונים, שבהם מניות הביטוח זינקו, וכיום כל חברות הביטוח הגדולות נסחרות במדד זה (כשכעת כאמור מגדל הצטרפה. בעדכון הקודם הצטרפו מנורה מבטחים וכלל. נ"א). הכניסה של נקסט ויז'ן לת״א-35 משקפת את המומנטום הביטחוני, ואילו היציאה של אנרג'יאן והחברה לישראל משקפת חולשה יחסית בתחום האנרגיה ומשאבי הטבע".

עוד הוסיף פגוט ש"חשוב לציין כי היום לראשונה ניתן היה לסחור בשער הנעילה באמצעות הפקודה החדשה TAL, שנרשם בה מחזור של 125 מיליון שקל במניות ו-33 מיליון שקל באיגרות חוב. פקודת ה-TAL החדשה איפשרה לעוקבי המדדים לעקוב בצורה טובה יותר אחרי מדדי המניות - ובכך להקטין את טעות העקיבה לטובת המשקיעים".

האם המגמה תימשך בימים הבאים?

לא. עדכון המדדים מתבצע פעם בחצי שנה, כשבאמצע מתבצע גם עדכון משקולות למניות בתוך המדדים, ללא מעבר של מניות בין המדדים. בימים כאלה נרשמים מחזורי מסחר חריגים במיוחד, שאינם מאפיינים את ימי המסחר הרגילים. כאמור, מחזור המסחר הממוצע במניות מתחילת השנה עומד על 3.3 מיליארד שקל.

עדכון המדדים הבא יתבצע בעוד חצי שנה, כאשר בחודש שלפניו יתקיימו "עשרת ימי המסחר הקובעים" להיכללות במדדים.