נדל"ן ותשתיות ריט 1 רכשה 45% ממתחם סיפולוקס בת"א בכ-127 מיליון שקל
ריט 1 רכשה 45% ממתחם סיפולוקס בת"א בכ-127 מיליון שקל

מתחם סיפולוקס משתרע על שטח של כ-4 דונם ברחוב יגאל אלון בתל אביב, בצמוד לדרך השלום • במקום יוקם מגדל לתעסוקה ומסחר בהיקף של 54 אלף מ"ר, אך השותפים יצטרכו לשלם לעיריית תל אביב דמי חכירה בגובה 324 מיליון שקל

אריק מירובסקי 10:09
שמוליק רופא, מנכ''ל ריט 1 / צילום: נטי לוי
שמוליק רופא, מנכ''ל ריט 1 / צילום: נטי לוי

קרן ריט 1 התקשרה בהסכם לרכישת 45% ממתחם סיפולוקס ברחוב יגאל אלון בתל אביב, בתמורה ל-126.7 מיליון שקל מבעלי הנכס, ליבנטל אחזקות שבשליטת היזם עופר ארביב, וחברת עדמית שבבעלות משפחת מנור. בכוונת השותפים להקים במקום מגדל תעסוקה ומסחר.

בלעדי | אנשי הנדל"ן שהתחילו בבאר שבע מקימים קרן גידור עם אייל בקשי
השכירות ארוכת הטווח תדעך? ההצעה שתשנה את הכללים בענף
הרווח של אמות ברבעון השלישי נחתך בכ-70%. זאת הסיבה

מתחם סיפולוקס משתרע על שטח של כ-4 דונם ברחוב יגאל אלון בצמוד לדרך השלום. השותפים מקדמים במקום תוכנית להקמת מגדל בהיקף של כ-54 אלף מ"ר שטחים עיליים שיושכרו לשימושי תעסוקה ומסחר, וכ-12 אלף מ"ר שטחים תת קרקעיים לשימושי מסחר וחניה. העיסקה מגלמת שווי מגרש של 282 מיליון שקל, אך סביר שהסיבה שהביאה להפחתה מסויימת בשוויו, היא העובדה שבמהלך הדרך יצטרכו השותפים לחדש את הסכמי החכירה במקום לעיריית תל אביב ולשלם כ-324 מיליון שקל בגין שימושי תעסוקה, מגורים ומסחר.

את ריט 1 ייצגו בעסקה עורכי הדין תהילה ניצן וגיא שטורם, את המוכרות ייצגו עורכי הדין לוי אמיתי, ורד גיטרמן ומורן ערבה ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן.

שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1, מסר בהתייחס לעסקה כי מדובר בעיסקה משמעותית ביותר לקרן, וכי היא נעשית על רקע החוזקה שמגלה שוק המשרדים התל אביבי בשנתיים האחרונות. "אנו רואים במתחם סיפולוקס, השוכן במיקום מנצח בצמוד לצומת המרכזית ביותר במדינה ונהנה מנגישות תחבורתית אידיאלית, נכס איכותי ברמה הגבוהה ביותר, עם אפשרות לקידום היתר בנייה באופן מיידי. אנו סבורים כי לאור ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות האחרונות באזורנו, מדובר בתזמון אידיאלי להיכנס לעסקה מסוג זה. יחד עם השותפים האיכותיים במתחם, משפחת מנור ועופר ארביב, אנו בטוחים ביכולתנו לקדם את הפרויקט במהרה ולהביא למיצוי הפוטנציאל הייחודי של המתחם".