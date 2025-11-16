זה קורה פעם ברבעון, לרוב במהלך סוף שבוע אחד או ימים בודדים. אחד אחרי השני ענקי ההשקעות האמריקאים, שמנהלים תיקים בהיקף של יותר מ־100 מיליון דולר, מפרסמים את השינויים בתיקים שלהם במסמך בשם F13. כך, וול סטריט כולה זוכה להצצה למכירות והרכישות של השחקנים הגדולים בשוק. ובתוך רצף הדווחים הזה, כמעט בכל רבעון, נראה שמסמך אחד בולט מעל כולם: זה של וורן באפט, המשקיע הפרטי הגדול בעולם.

רגע לפני שהוא פורש ומפנה את הבמה המשקיע האגדי הצליח להפתיע בסוף השבוע את השוק עם השקעה חדשה - אלפאבית. בדיווח ה־F13 הרבעוני, חשף האורקל מאומהה כי ברקשייר האת'ווי שבניהולו רכשה במהלך הרבעון החולף מניות של החברה האם של גוגל, למרות ההתנגדות ארוכת־השנים להשקעה במניות טכנולוגיה.

מנגד, גם בגיל 95 ולמרות שינוי הכיוון הזה, השקעות אחרות מלמדות שבאפט נותר באפט עם רכישת מניות שנמצאות במומנטום שלילי, אמון גובר בתחום הביטוח, וגם: פוזיציית הגנה כשהמכירות שלו עולות על היקף הקניות ומציבות את רמות המזומנים של החברה בשיא חדש. הנה 3 תובנות מהשינויים בפורטפוליו של וורן באפט.

1 שינוי אסטרטגיה או טביעת אצבע של היורש?

לאורך עשרות השנים האחרונות בהן ניהלו את החברה, באפט ושותפו המנוח צ'ארלי מאנגר, חזרו פעם אחר פעם על אסטרטגיית הרכישה שלהם שכוללת העדפה של השקעה בחברות ערך על פני חברות צמיחה. מה שהביא לכך שלמרות הזינוקים המשמעותיים בסקטור הטכנולוגיה באפט נמנע מלקחת חלק בחגיגה שהונעה בשנים האחרונות על ידי מהפכות כמו הענן והבינה המלאכותית. גם כשהשקיע באפל, אחת מענקיות הטכנולוגיה אותה כינה "היהלום של ברקשייר", חזר והדגיש באפט כי בעיניו מדובר בחברת מוצרי צריכה.

על כן, העובדה שברקשייר רכשה ברבעון החולף מניות בענקית הטכנולוגיה אלפאבית (חברת האם של גוגל) בהיקף של כ־4.3 מיליארד דולר, הפתיעה לא מעט אנשים בשוק. בכנס ברקשייר ב־2019, באפט ומאנגר אומנם הודו ש"פישלו" בכך שלא רכשו את אלפאבית, אך בחרו שלא לעשות דבר. "יכולנו לראות בפעילות שלנו כמה טוב הפרסום בגוגל עובד. ופשוט ישבנו שם ומצצנו את האגודלים", צוטט באפט בזמנו. אבל היום, יותר משש שנים אחרי האמירות ההן, באפט החליט לעשות מעשה והפך את גוגל להשקעה העשירית בגודלה בפורטפורליו שלו.

עם זאת, בשוק יש כבר מי שטוענים כי מדובר בטביעת אצבע ראשונה של יורשו של באפט, גרג אייבל, שאומנם ייכנס לתפקיד מנכ"ל ברקשייר בסוף השנה, אך כבר קיבל לידיו חלק מהסמכויות על ניהול התיק. אפשרות אחרת שהועלתה היא שמדובר במהלך שהובילו מנהלי התיקים בחברה, טד ושלר וטוד קומבס. בין כה ובין כה, מעניין יהיה לראות האם קונצרן ההשקעות נכנע לשינויים המתרגשים על השוק או שמא מדובר בפרט שלא מעיד על הכלל.

2 מה באמת עומד מאחורי המכירות באפל?

בזמן שרכישת גוגל הפתיעה את המשקיעים, ההחלטה של באפט לצמצם את החזקותיו בשתיים מהמניות הגדולות בתיק שלו - ענקית הטכנולוגיה אפל ובנק אוף אמריקה - נראו כבר כמו רוטינה קבועה. ההחזקות של באפט ביצרנית האייפונים נחתכו ברבעון האחרון בכ־15% (10.6 מיליארד דולר), המהווים ירידה של 74% בהחזקות ברקשייר מאז החלה למכור את המניה לפני שנתיים. עם זאת, גם אחרי המימוש, אפל נותרה המניה הגדולה ביותר בתיק של באפט, בשווי של 60.6 מיליארד דולר (21% מהתיק).

בעבר רמז באפט, כי מכירת המניות באפל לא נובעת מהיעדר אמון בענקית הטכנולוגיה, אלא מתוך הערכה שהמיסוי על ההחזקה צפוי לעלות. אבל ככל שהמכירות נמשכו רבעון אחרי רבעון, היו מי שהעריכו, כי מאחורי הקטנת הפוזיציה עומדת גם "דאגה מסוימת" מהשווי הגבוה אליו נסקה אפל, שחצה רק לאחרונה את רף 4 טריליון הדולר. מנגד, אחרים טענו שבסך הכל מדובר בהתאמה וניהול תיק ההשקעות, שכן החזקותיו של באפט באפל תפחו עם עליית השווי של החברה עד שבשלב מסוים הן היוו יותר ממחצית מתיק ההשקעות של ברקשייר.

3 ההזדמנויות: דומינו'ס וענקית ביטוח

באפט ממשיך לנקוט בגישה זהירה בנוגע לשוק המניות, הרבעון האחרון הוא ה־12 ברציפות שבו הוא מכר יותר מניות ממה שרכש. מה שהביא לכך, שקופת המזומנים של החברה עמדה בסוף הרבעון על כ־381.7 מיליארד דולר - שיא כל הזמנים. לצורך השוואה, שווי ההשקעה של ברקשייר במניית אפל, ההחזקה הגדולה ביותר בתיק שלה, עומדת על כ־60.6 מיליארד דולר, פחות משישית מהסכום אותו היא מחזיקה במזומן.

בנוסף, על אף שבשנים האחרונות תפסו הרכישות החוזרת חלק מרכזי באסטרטגיה של ברקשייר, שהעדיפה לבצע מהלכים מעין אלו על חשבון חלוקת דיבידנד (דבר שהיא מעולם לא ביצעה) - כבר למעלה משנה שבאפט לא מעוניין לרכוש אפילו את המניות של עצמו. בעבר, כשבאפט ומאנגר התקשו למצוא הזדמנויות השקעה, הם פנו פעם אחר פעם לבצע רכישות חוזרת. מה שסייע לחברה להמשיך ולהשיא ערך למשקיעים שנהנו מהעובדה שהרכישות מפחיתות את מספר המניות הקיימות, ובכך מעלות את הרווח למניה ואת ערכה. מתחילת השנה מניית ברקשייר האת'ווי עלתה בכ־13% - פחות ממדד S&P 500.

בזמן שהיקף המזומנים של ברקשייר נמצא ברמות שיא, בין היתר בשל התמחורים הגבוהים, נראה שבאפט עדיין מזהה הזדמנויות בפינות מסוימות בשוק. כך למשל, בזמן שהחברה צמצמה ברבעונים האחרונים את החזקותיה בחברות פיננסים, ברבעון האחרון בחר באפט להזרים הון חדש אל צ'אב (Chubb), אחת ממבטחות נזקי הרכוש הגדולות בארה"ב. ברבעון האחרון רכש האורקל מאומהה מניות בחברה בהיקף של כ־1.2 מיליארד דולר. ההחלטה של באפט מתחברת לאמונה ארוכת־השנים שלו בחברות ביטוח, אותן הגדיר בעבר כמנוע הצמיחה של ברקשייר. "זה כל־כך כיף כי אתה מקבל את הכסף בהתחלה, אתה יודע, ואז אתה מגלה אם עשית משהו טיפשי אחר כך", אמר באפט באסיפת בעלי המניות של ברקשייר האת'ווי בשנת 2024.

רכישה צנועה יותר ביצע באפט גם ברשת הפיצריות הפופולרית דומינו'ס. באפט, שידוע כחובב של חברות צריכה בעלות תזרים משמעותי (דוגמת אפל וקוקה קולה) רכש במהלך הרבעון מניות בהיקף של 150 מיליון דולר והגדיל את החזקותיו ברשת הפיצריות לכ־8.7%. באפט החל לבנות את הפוזיציה שלו בדומינו'ס בשנת 2024 והמשיך אל תוך 2025. בשוק מעריכים, כי למרות ואולי בגלל הירידות במחיר המניה, שאיבדה השנה כ־8% מערכה בזמן שוול סטריט זינקה, באפט מזהה ערך בפריסתה הגלובלית ובסיס הלקוחות היציב שלה, ורואה בה מותג צריכה יציב.