מגמה מעורבת באסיה; בורסת דרום קוריאה מזנקת ב-2%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:51

באסיה הבוקר מגמה מעורבת בעקבות העימות הדיפלומטי בין סין ליפן - בורסת טוקיו יורדת ב-0.3%, שנגחאי ב-0.4% והונג קונג ב-0.8%, דרום קוריאה מזנקת ב-2%, בורסת הודו עולה ב-0.2%.

הבוקר הודיעה כי שלחה בכיר ממשרד החוץ לסין כדי להפחית את המתיחות הגוברת, כך דיווחה רשת NHK, בזמן שמניות הקשורות לתעשיית התיירות בטוקיו צנחו על רקע העימות הדיפלומטי. מסאקי קנאי, מנהל-כללי במשרד החוץ היפני, צפוי להיפגש ביום שלישי עם מקבילו הסיני ליו ג’ינסונג, לפי דיווח של סוכנות קיודו.

מניות התיירות היפניות נופלות לאחר שבייג'ינג פרסמה אזהרת נסיעה ולימודים לאזרחים שמתכננים לבקר ביפן. חברת הקוסמטיקה שיסיידו, שתלויה מאוד בצריכה הסינית, צנחה ב־11%. איסטן מיצובישי הולדינגס, חברת האם של רשתות הכלבו מיצובישי ואיסטן, איבדה יותר מ־10%.

אוריינטל לאנד, מפעילת טוקיו דיסנילנד ודיסניסי, ירדה ב־4.74%. מניות ANA הולדינגס, מפעילת חברת התעופה, ירדו ב־3.48%. הנקיו הנשין הולדינגס, המפעילה רשתות רכבת, חנויות ומלונות, ירדה ביותר מ־2%.

החוזים עתידיים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחת שבוע חיובית - נאסד"ק עולה ב-0.7% ו-S&P 500 ב-0.5%.

מכירת החיסול שטלטלה את שוק המניות בניו יורק בשבוע שעבר התנגשה ביום שישי באחד מהכוחות החזקים ביותר שתדלקו את הראלי הרב-שנתי באמריקה. לאחר הפתיחה בניו יורק ביום שישי, מניות אנבידיה , אורקל וחברות נוספות הנמצאות בלב פריחת הבינה המלאכותית צללו מספיק כדי לאותת ל"רוכשים בירידות" (dip buyers) להיכנס כדי לאפשר למדדים המרכזיים לסיים את השבוע במגמה מעורבת.

נאסד״ק שצנח בפתיחה עד 1.9% התאושש וסיים בעלייה של 0.1% - ההתאוששות התוך־יומית החדה ביותר מאז סופת המכסים באפריל. גם מדד S&P 500 צמצם ירידה חדה וחתם בירידה זעירה של פחות מ־0.1%, בעוד הדאו ירד 0.7%. בסיכום שבועי, מדד S&P 500 עלה בפחות מ־0.1%, הנאסד״ק ירד ב־0.5%, והדאו ג'ונס עלה ב־0.3%.

התנועות הגיעו בזמן שמשקיעים ברחבי וול סטריט בוחנים יותר מקרוב האם ההוצאות העצומות של ענקיות הטכנולוגיה - על שבבים, מרכזי נתונים ועוד - אכן יניבו פירות. גורם נוסף שמגביר את חוסר הוודאות הוא הצפת נתונים כלכליים שקרבה לאחר תקופה שבה השוק נותר ללא נתוני ממשל בשל השבתת הממשל - נתונים שעשויים להעיד על האטה בכלכלה האמריקאית.

למרות הגורמים הללו, שתרמו לנסיגות תקופתיות בראלי השיא של השנה, ההפרעות היו עד כה קצרות ובעלות השפעה מוגבלת. ואם יום שישי היה אינדיקציה כלשהי - נראה שעדיין יש מספיק "ציידי מציאות" כדי להיכנס ברגעי חולשה. "זה קרה כבר כמה פעמים, אבל אז הקונים חזרו," אמר דיוויד בהנסן, מנהל ההשקעות הראשי של קבוצת בהנסן. "באיזשהו שלב - הם לא יחזרו."

המסחר השבוע הצביע גם על כך שלפחות חלק מהמשקיעים ניצלו את ההזדמנות להעביר כסף ממנוע הצמיחה המרכזי של השנה - ה־AI - לכיוון סקטורים הגנתיים יותר. חברות מתחומי הבריאות שעלו בכ-4% השבוע והאנרגיה (3%) הובילו את העליות ב־S&P 500.

במקביל, מספר חברות הקשורות לעסקאות ההדדיות בעולם הטכנולוגיה סביב OpenAI רשמו ירידות חדות. מניית אורקל ירדה ב־6.9% השבוע, בעוד ספקית שירותי הענן למרכזי נתונים קורוויב צנחה ב־26%. ההתאוששות ביום שישי אחר הצהריים סייעה ל־אנבידיה לסיים את השבוע בעלייה.

● כולם מסכימים שזו תהיה המהפכה הטכנולוגית הבאה. אבל מי תהיה ה"אנבידיה" של התחום?

כעת כל המבטים - או לפחות כל מבטי המשקיעים - מופנים השבוע אל אנבידיה, החברה בעלת השווי הגבוה בעולם, שתפרסם את דוחותיה הרבעוניים ביום רביעי.

המשקיעים מפנים את המבט לסדרת הופעות של דוברים מהפד בשבוע הבא, בתקווה לקבל רמזים על כיוון הבנק המרכזי - על רקע שווקים יקרים והתגברות אי־הוודאות הכלכלית. פרוטוקולי ישיבת הריבית באוקטובר של ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (FOMC) יספקו למשקיעים תמונה מעמיקה יותר של הדיונים על רמת הריבית - נושא שמפלג בין חלק מהבכירים. המשקיעים יעקבו גם אחרי הדוח הסופי לחודש נובמבר על סנטימנט הצרכנים, אשר בתחילת החודש הראה כי השבתת הממשל החלה לגרום לחלק מהצרכנים להיות חרדים יותר לגבי מצב הכלכלה.

● טביעת אצבע של היורש והשקעה מפתיעה: 3 תובנות על השינויים בתיק של באפט

משהו שקורה פעם ברבעון - מסמכי ה־13F שפורסמו בסוף השבוע האחרון הם הזדמנות חד־פעמית ללמוד מהמהלכים של המשקיעים הכי מפורסמים. הנה כמה מהם.

ברקשייר האת'ווי של וורן באפט חשפה החזקה חדשה במניות אלפאבית (גוגל) , בשווי 4.3 מיליארד דולר. נתון מעניין - אלפאבית היתה ברבעון השלישי המניה הזולה ביותר בין "שבע המופלאות", היא נסחרה במכפיל של 23 ו-26 עתה, טסלה לעומתה, היקרה ביניהן נסחרת במכפיל של כ-260. במקביל, ברקשייר המשיכה לצמצם את ההחזקות באפל בעוד 15%, לשווי של 60.7 מיליארד דולר, ועדיין זו ההחזקה הגדולה של ברקשייר.

ביל אקמן לעומתו, מי שנחשב ליורש של באפט, המיליארד היהודי שמנהל את קרן הגידור פרשינג סקוור, אמנם לא עשה הרבה ברבעון הזה, לפיכך בולטת העובדה שהקרן דווקא הפחיתה את החזקתה באלפאבית ב-10% כשמכרה 519 אלף מניות, וזאת שרק ברבעון השני הגדילה פרשינג את החזקתה בחברה ב-20%.

משקיע נוסף שגילו הוא 95 ושרכש מניות אלפאבית ג'ורס סורוס. על פי גורופוקס, סורוס רכש 630 אלף מניות של אלפאבית, עלייה חריגה של 2,340% בכמות המניות, בשווי כולל של 160.מיליון דולר. הוא רכש את קרן הסל S&P 500 במשקל שווה (RSP ), בשווי כולל של 157 מיליון דולר ומניות וולט דיסני , בשווי של 75 מיליון דולר. העלייה הבולטת ביותר בהחזקה קיימת שלו הייתה באמזון בשווי של 480 מיליון דולר.

סטנלי דרוקנמילר,שבעבר ניהל את חברת ההשקעות של סורוס, הוסיף ברבעון השלישי 29 מניות חדשות לתיק ההשקעות שלו. בין הבולטות שבהן תעודת הסל על השווקים המתעוררים (EEM ) בשווי של 100 מיליון דולר. 95 מיליון דולר הוא השקיע באמזון ו-76 מיליון דולר ב-Figure Technology, מנגד הוא חיסל את השקעתו בפיליפ מוריס.

ביל גייטס דרך הקרן שלו - קרן ביל ומלינדה גייטס, צמצם את ההחזקות שלו ב־10 מניות. השינויים הבולטים ביותר כוללים: הפחתת ההחזקה במיקרוסופט ב־17 מיליון מניות, ירידה של 65%. הקרן מכרה גם 10% מאחזקתה בברקשייר התאוויי, האחזקה הגדולה ביותר של הקרן שמהווה כ-30% מסך ההשקעות שלה, וחיסלה לחלוטין את אחזקותיה בחברת התקשורת קראון קאסל ובחברת השילוח UPS .

המשקיע דיוויד טפר ביצעה מספר השקעות מפתיעות ברבעון השלישי, ורכשה מניות בחברות שאינן אהודות כרגע בשוק - Whirlpool, גודייר טייר אנד רובר ו־אמריקן איירליינס גרופ , הפתעה נוספת היא סגירת הפוזיציה שלה באינטל , וזאת לאחר שרק ברבעון השני חשף פוזיציה חדשה בה.

בארה"ב, תשואת איגרת החוב האמריקאית ל־10 שנים ננעלה ביום שישי ברמה של 4.147%, לעומת 4.092% לפני שבוע.

בבלומברג מציינים שבעוד שהתשואות על אג"ח ממשלתיות ותאגידיות ירדו בהדרגה, הן עדיין גבוהות בהרבה מהרמות הנמוכות שנראו במשך חלק גדול מהעשור הקודם - ומשקיעים רוצים לנעול אותן כל עוד ניתן. מוקדם יותר השנה, מכירות חיסול קצרות אך חדות באג"ח האוצר האמריקאי עוררו חשש שהשוק הזה עשוי סוף־סוף להישבר תחת לחץ ההלוואות הגבוהות של ממשלת ארה״ב. גודל הגירעון התקציבי משפיע על התשואות, משום שגירעון גדול פירושו שהממשלה צריכה ללוות יותר באמצעות הנפקת אג"ח - ובתמורה למשוך ביקוש לחוב הזה באמצעות ריביות גבוהות יותר.

הירידה בתשואות גברה על כל החששות הללו, משום שאג"ח שהונפקו כשהריביות גבוהות עולות בערכן כשהריביות צפויות לרדת. בתחילת השנה משקיעים לא היו בטוחים אם הפד יוכל להפחית ריבית, על רקע אינפלציה עיקשת והציפייה שטראמפ יאמץ מדיניות פיסקלית מרחיבה. אך התקררות שוק העבודה כבר הובילה לשתי הפחתות ריבית השנה, ועוד אחת עדיין על הפרק.

תשואות האוצר - שיורדות כשהמחירים של האג"ח עולים - ירדו בהתאם. תשואת האיגרת ל־10 שנים ירדה בכמעט חצי נקודת אחוז השנה, ונקבעה ביום שישי על 4.147%.

גורם נוסף שמסייע לאג"ח: ממשל טראמפ עקב מקרוב אחר השוק, ולעיתים התערב בתקופות תנודתיות. הנשיא הקפיא את רוב מה שמכונה "מכסי הגומלין" שלו באפריל בשל משקיעי אג"ח ש״הבהילו״ את השווקים. שר האוצר, סקוט בסנט, אמר כי שמירה על תשואות נמוכות באג"ח לטווח ארוך היא עדיפות עבור הממשל - שכן הן משמשות כמדד בסיסי לעלויות ההלוואה של הכל, ממשכנתאות ועד הלוואות סטודנטים.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ עצמו המשיך בעונת הסתיו הנוכחית לרכוש אג״ח מוניציפליות ותאגידיות, כולל אג״חים של חברות שהושפעו ישירות ממדיניות ממשלו. על-פי גילויים חדשים שפורסמו בשבת על-ידי משרד האתיקה הממשלתית של ארה״ב, רכישותיו של טראמפ - בהיקף של לפחות 82 מיליון דולר - כוללות אג״חים של נטפליקס, ‏ יונייטד הלת', בואינג, מטא, ברודקום, אינטל ועוד.

בבריטניה תשואות האג"ח ל־30 שנה שוב חצו את רף ה־5%, אחרי דיווחים כי הממשל זנח את התוכניות להעלאת מס הכנסה במסגרת התקציב. בשנה האחרונה החוב הממשלתי של בריטניה ספג לא מעט טלטלות, ובשוק אף חששו בחודשים האחרונים ממשבר חוב שעלול להתפשט באירופה. הסיבה המרכזית: עלויות הלוואה ששברו שיא של 27 שנה.

ביום שישי האחרון, מחירי הנפט טיפסו ביותר מ-2%, לאחר שנמל הים השחור בעיר נובורוסיסק שברוסיה הושבת, בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית.

מחירי הזהב והכסף, שזכו לרצף עליות בתחילת השבוע החולף, צנחו ביום שישי במעל 2% ו-4%, בהתאמה; זאת, על רקע הירידה בסיכוי להורדת ריבית נוספת, כמו גם פתיחת הממשל האמריקאי, שהפחיתה מעט את האטרקטיביות של נכסי "מקלט בטוח".

הביטקוין ירד מתחת ל־95,000 דולר לראשונה זה כחצי שנה, כאשר גל של בריחה מסיכון ששוטף את השווקים גרם למשקיעים למשוך כמעט 900 מיליון דולר מקרנות המשקיעות בטוקן. הנכס הדיגיטלי הגדול בעולם קרוב למחיקת כל העליות שלו מתחילת השנה, לאחר שצנח עד 4.7% לרמה של 94 אלף דולר. הביטקוין נסחר בשיא של 126 אלף דולר בתחילת אוקטובר, והוא סיים את 2024 ברמה של 93.8 אלף דולר.

לתחושת הלחץ בשוק הצטרפה גם הירידה במניית סטרטג'י , צוברת הביטקוין הגדולה, שגרמה לשווי התאגידי (enterprise value) של החברה להתקרב לרמה הנמוכה משווי אחזקות הביטקוין שלה - כ־60 מיליארד דולר. המניה ירדה בכ־4% ביום שישי, וירדה ביותר מ־30% מתחילת השנה.

בריאיון ל־CNBC ביום שישי בבוקר, מייקל סיילור אמר כי Strategy רוכשת "כמות לא קטנה" של ביטקוין, וכי החברה תחשוף את הרכישות האחרונות שלה היום. מחיר הביטקוין אמור "לזנק מכאן", אמר סיילור, מייסד־השותף ויו״ר החברה. מוקדם יותר ביום שישי, סיילור פרסם פוסט ברשת X עם הביטוי המוכר בקריפטו "hodl" - כלומר: להחזיק ולא למכור - כמסר למשקיעים לא להילחץ ולהמשיך להחזיק את הביטקוין שברשותם.

בארה"ב, דוח התעסוקה לחודש ספטמבר - הדוח הראשון שפרסומו נמנע בשל השבתת הממשל האמריקאי - צפוי להתפרסם ביום חמישי הקרוב. הדוח מציג, בין היתר, את השינוי במספר המשרות החדשות בארה"ב (למעט בענפי החקלאות), והוא קריטי לבחינת מצבו של שוק העבודה, ומכאן גם לקביעת המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב.