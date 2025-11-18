קשיי צמיחה: הסיבה לפיטוריהם הצפויים של מאות עובדי פלייטיקה

מאז שחברת הגיימינג פלייטיקה הולדינג הונפקה לראשונה בנאסד"ק לפני כמעט 5 שנים, היא כבר ביצעה מספר סבבי פיטורים, ומצבת העובדים שלה התכווצה מ־3,800 באותו הזמן ל־3,500 בסוף 2024. כעת היא בדרך לעוד סבב פיטורים, גדול במיוחד: לפי הערכות, עד כ־700 עובדים ייאלצו לעזוב, כלומר סדר גודל של כ־20% מסך העובדים שהועסקו בסוף השנה שעברה. לפי הערכות, בישראל מועסקים כ־1,000 עובדי פלייטיקה.

מפלייטיקה נמסר בתגובה: "בהתאם למדיניות החברה, איננו נוהגים להתייחס לנושאים מסוג זה".

פלייטיקה מפתחת משחקים למובייל, כולל משחקי קז'ואל וקזינו. זהו סבב פיטורים שני שלה השנה, לאחר שבחודש יוני פוטרו קרוב ל-100 עובדים, כמחציתם בישראל, שעבדו ספציפית על שני משחקים של החברה. בשנים קודמות היו כאמור מספר סבבים שבכל אחד מהם פוטרו כמה מאות עובדים. במקביל החברה ביצעה רכישות שהוסיפו לה עובדים, כך שהמספר נטו ירד בקצב נמוך יותר.

לא נראה שהפיטורים נובעים ממצוקה פיננסית - החברה רווחית, יש לה כסף בקופה והיא אף מחלקת דיבידנד. עם זאת, היא מתקשה לצמוח בשנים האחרונות. החברה סיימה את השנים 2023 ו־2024 עם שחיקה בהכנסות, ואילו שורת הרווח הנקי לא הציגה מגמה עקבית - בחלק מהשנים מאז ההנפקה היא גדלה, ובחלק התכווצה (בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025 הרווח הנקי ירד ב־42%). בדוחות הרבעון השלישי היא דיווחה על ירידה דו-ספרתית בהכנסות מאחד המשחקים החשובים שלה, Slotomania, ועל עלייה של 1.5% במשחק משמעותי אחר, Bingo Blitz.

לפי התחזית ל-2025, פלייטיקה אמורה לסיים את השנה עם הכנסות של 2.7-2.75 מיליארד דולר ו־EBITDA מתואם של 715-740 מיליון דולר - מספרים שמשקפים צמיחה של 5.9%־7.9% בהכנסות (אחרי שב־2024 הן ירדו) וירידה של 2.3%־5.6% ב-EBITDA לעומת השנה הקודמת.

דוחות מעורבים לרבעון השלישי

פלייטיקה, המנוהלת על ידי המייסד רוברט אנטוקול, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של כ־1.5 מיליארד דולר. ההנפקה שלה בתחילת 2021 בוצעה לפי שווי של 11 מיליארד דולר, ומאז איבדה המניה 85%. החברה פרסמה לאחרונה דוחות מעורבים לרבעון השלישי, ואשררה את התחזית השנתית שלה.

ברבעון השלישי היא צמחה ב־8.7% להכנסות של 675 מיליון דולר, כשאת הצמיחה הובילו הכנסות שיא ממכירות ישירות לצרכן, שצמחו ב־20% ל־209 מיליון דולר. הרווח הנקי נותר ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל, כ־39 מיליון דולר, וה־EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב־10.3% לכ-218 מיליון דולר. פלייטיקה ייצרה מתחילת השנה תזרים חופשי של כ-218 מיליון דולר, ירידה לעומת 268 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בסוף הרבעון השלישי היו לה בקופה 641 מיליון דולר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 12 אנליסטים מסקרים את המניה, מתוכם 8 נייטרליים ו־4 חיוביים, ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 50% על המחיר הנוכחי.