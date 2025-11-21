המסחר באסיה מתנהל בירידות חדות: הקוספי צולל ב-3.7%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:15

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות חדות, על רקע ירידות מניות הטכנולוגיה אמש בוול סטריט וספקות המשקיעים לגבי הורדת ריבית בדצמבר. מדד הקוספי בדרום קוריאה צולל ב-3.7%, מדד הנייקי יורד בכ-2.4%, ומדדי שנגחאי בסין והנג סנג בהונג קונג מאבדים כל אחד כ-1.8%.

מי שמובילה לירידה רחבה באסיה, היא קרן ההשקעות היפנית סופטבנק שצונחת בכ-10.5%. מניות טכנולוגיה נוספות רושמות ירידות חדות, בהן יצרנית השבבים אדוואנטסט שמאבדת יותר מ-9%, וטוקיו אלקטרון שיורדת בכמעט 6%. בדרום קוריאה - מניית סמסונג אלקטרוניקס צונחת ב-4%.

בשוק הקריפטו נמשכת המגמה השלילית. שער הביטקוין עומד על פחות מ-86 אלף דולר למטבע - הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל. מדובר בירידה של כ-30% בערכו בתוך חודש וחצי.

אמש נרשם יום עם תנודתיות חריגה בוול סטריט, שפתחה בעליות חדות ובאופוריה מדוחות אנבידיה. באמצע יום המסחר התהפכה המגמה והמדדים המובילים סגרו בירידת חדות בהובלת נאסד״ק שנחלש ב-2.2%. בינתיים החוזים על הבורסה האמריקאית מצביעים על עליות קלות בלבד.

הטלטלה בשווקים משפיעה גם על שוק המט״ח ועל השקל בפרט. שער הדולר עומד כעת על 3.28 שקלים - עלייה של 1.5% בתוך 8 ימים. ירידות חדות בוול סטריט משפיעות על שער השקל, מאחר שהם מובילות את המוסדיים לקנות דולרים כדי לאזן את החשיפה למט״ח בתיקים.

מעבר לתנודתיות החריפה ברחבי העולם, הירידות באסיה מושפעות מטלטלה שעוברת הכלכלה היפנית. זאת, על רקע תוכניתה של הממשלה החדשה להשיק תוכנית תמריצים שתגרור גיוס חוב ענק. בשוק האג״ח היפני ההשפעות מורגשות היטב, והתשואה על האגרת לעשר שנים שברה שיא של כמה עשורים.

נראה שגם אירופה תצטרף לגל המכירות בפתיחה: חוזים עתידיים על יורו סטוקס 50 ועל הדאקס הגרמני יורדים ב‑1.4% כל אחד, וחוזים על הפוטסי הבריטים מצביעים על ירידה של 1%.

בשווקי הסחורות, מחירי הנפט יורדים זה היום השלישי ברציפות, על רקע תקוות להסכם שלום קרוב בין רוסיה לאוקראינה. המחיר לחבית ברנט יורד ב‑1.3% ל‑62.54 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידה של 0.7% לרמה של קצת יותר מ-4 אלף דולר לאונקיה.

אמש, כאמור, המסחר בוול סטריט נסגר בירידות. מדד דאו ג’ונס ירד ב-0.8% לאחר שזינק ביותר מ1.5%. מדד S&P 500 נסוג ב־1.5% למרות עלייה מוקדמת של 1.9%. נאסד״ק נפל ב־2%, לאחר שבתחילת היום טיפס בשיא ל־2.6%.

מדד התנודתיות של CBOE, הידוע כ"מדד הפחד" של וול סטריט, המשיך לעלות והוסיף יותר מ-12% כעת. המדד עלה כבר יותר מ-40% החודש, ונמצא בדרך לרשום את עליית החודשית הגדולה ביותר מאז אפריל 2022.

היום האדום מצטרף לחודש חלש יחסית עבור מניות ה-AI והשוק בכלל, לאחר שמשקיעים מימשו רווחים בעקבות שנה חזקה במיוחד. אנבידיה נמצאת במסלול לסיים את נובמבר בירידה של יותר מ־8% - מה שצפוי להיות החודש הגרוע ביותר שלה מאז מרץ.

המהפך במניית אנבידיה הוביל לירידות רוחביות בשוק. בתחילת היום קפצה המניה כ־5% בעקבות דוחות חזקים מהצפוי ותחזית מכירות אופטימית לרבעון הרביעי. מנכ״ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר שהביקוש לשבבי Blackwell מהדור הנוכחי הוא "משוגע לגמרי" ודחה את הטענות לקיומו של בועת AI.

אבל גם תוצאות מרשימות לא הצליחו להחזיק את המניה - או את השוק כולו - בירוק, על רקע חששות מתגברים לגבי שוויים המנופח של מניות ה-AI, במיוחד אם הפד לא יוריד ריבית.

את הירידות אתמול הובילו מניות הטכנולוגיה, תעודת הסל XLK נפלה -2.5% והיא הבולטת לרעה בין 11 המגזרים במדד S&P 500, ובפרט נופלות מניות השבבים כשתעודת הסל SOXX נופלת ב-4%, אנבידיה השילה כ-3%, AMD ירדה ב-6%, מיקרון טכנולוג'י ב-9% וטאואר סמיקונדקטור הישראלית ב-6%.

מייסד ברידג'ווטר, ריי דאליו מרגיע - למרות שההוצאות על בינה מלאכותית יוצרות בועה בשוק, משקיעים לא צריכים למהר למכור את אחזקותיהם - אמר אתמול, "אל תמכרו רק בגלל שיש בועה ," אמר ל־CNBC. "אבל אם מסתכלים על הקורלציה עם התשואות לעשר השנים הבאות - כשאתה ברמת תמחור כזו, התשואות צפויות להיות נמוכות מאוד".

למרות שדאליו מזהה היווצרות של בועה, הוא אומר שחייב להיות טריגר שיפוצץ אותה. לדבריו, זה כנראה לא יהיה הידוק מוניטרי, אבל ייתכן שיגיע בצורה של מסי עושר גבוהים יותר .

מניית פאלו אלטו נפלה אתמול בכ-7%. החברה רשמה צמיחה של 16% בהכנסות ל-2.5 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצרים צמחו ב-22.6% ל-434 מיליון דולר וההכנסות ממנויים ותמיכה צמחו ב-14.3% למעל 2 מיליארד דולר. החברה מצפה לסיים את שנת הכספים עם צמיחה שנתית של 14%. הרווח הנקי Non-GAAP יהיה 3.80-3.90 דולר למניה, שהם מעל 2.7 מיליארד דולר.

בתגובה לדוחות, האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס ממשיך להמליץ על המניה בהמלצת "קנייה" ומחיר היעד שלו, 250 דולר, משקף פרמיה של כ-25% על המחיר בנעילה אתמול (ד').

בינתיים החברה הודיעה על עוד רכישה: לצד הדוחות שפורסמו שלשום (ד') אחרי המסחר, החברה דיווחה על רכישת Chronosphere מארה"ב ב-3.35 מיליארד דולר. ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו, מסר שהרכישות האסטרטגיות של סייברארק ו-Chronosphere ממצבות את החברה כשותפה המועדפת בתחומי הדאטה והאבטחה בעידן ה-AI.

מניית וולמארט זינקה בכ-6% בעקבות הדוח הרבעוני שעקף את הצפי הן בהכנסות והן ברווח. בנוסף הודיעה כי המניה תחל להיסחר בנאסד"ק ב־9 בדצמבר, תחת אותו סימול - WMT . לדברי וולמארט, המהלך "מתאים לאסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו, שמבוססת על אנשים וטכנולוגיה." וולמארט נסחרה ב־NYSE מאז 1972.

מאקרו - אתמול אחר הצהריים התפרסם בארה"ב דוח התעסוקה של ספטמבר, שהתעכב בגלל השבתת הממשל.

הדוח לחודש ספטמבר הפתיע לטובה, אך הוא מתיישן ואינו מספק תמונה מלאה - דבר שמקשה על ההערכה מה יעשה הפדרל ריזרב בהחלטת הריבית הקרובה. מומחים ושווקים חלוקים בדעתם.

שיעור האבטלה הלא-מעוגל הגיע ל-4.44% - קרוב מאוד לרף של 4.5% שמדאיג חלק מחברי הפד. לדבריו, הבעיה היא חוסר הוודאות: לא יתפרסם נתון אבטלה לחודש אוקטובר, ולכן קובעי המדיניות פועלים כמעט באפלה.

בדוח עצמו נרשמה התאוששות: נוספו 119 אלף משרות בספטמבר לעומת צפי ל-51 אלף. עם זאת, הנתונים ממשיכים להיות תנודתיים מאוד - יוני היה שלילי, יולי חיובי, אוגוסט שוב שלילי אחרי תיקון כלפי מטה, וכעת ספטמבר שוב מציג קפיצה - מה שמקשה עוד יותר על בניית תמונת מצב אמינה של שוק העבודה.

יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר העסקאות של מזרחי טפחות - "מדובר, להערכתנו בתוספת נדיבה ביחס לזו הנדרשת לאיזון אל מול הגידול הכללי באוכלוסיה בארה"ב. מצד שני, בסיוע קל של עלייה בשיעור ההשתתפות, היא מגיעה עם שיעור אבטלה שדווקא מוסיף 0.1%, ל-4.4%.

"על זה יש להוסיף גידול של 3.8% בשכר השעתי הממוצע - אינפלציוני במידת מה. אבל אם מניחים התייעלות של אחוז ומשהו במשק האמריקאי, וכמובן את מצבו של הצרכן האמריקאי שנראה קצת יותר דחוק לאחרונה, נקבל שוק תעסוקה שגם אם הוא אינפלציוני מחד, מאידך, גם אם אותו שיעור אבטלה מעיד על תעסוקה מלאה, הוא בהחלט כזה שהסיכונים ממנו 'מוטים כלפי מטה'.

"על רקע הנתון המעורב, הציפיות בשוקי הריבית בארה"ב ממשיכות לתמחר הסתברות של כ-25% להורדת ריבית על ידי הפד, בהחלטה הקרובה, בדצמבר. ההשפעה פה מתונה יחסית, אולי גם כי ספטמבר היה לפני זמן מה. מצד שני, פרסום נתוני אוק' בוטל על ידי ה- BLS לאחרונה. ונתוני נוב' יפורסמו רק ב-16 בדצמבר, קרי, אחרי אותה ההודעה. ובמובן הזה, ייתכן שהנתון כן מהותי מבחינת המדיניות בהמשך".