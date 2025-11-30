מנורה סוגרת את דוחות חברות הביטוח עם תשואה להון של 31.6%

מנורה מבטחים סוגרת את עונת הדוחות של חברות הביטוח. החברה, בניהולו של מיכאל קלמן, סיימה את הרבעון השלישי עם תשואה על ההון של כ־31.6%.

את הרבעון השלישי סיימה החברה עם רווח כולל של כ־587 מיליון שקל, עלייה של כ־10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם (הרווח בנטרול השפעות חד פעמיות, השפעות שוק ההון וריבית) גדל ב-15.4% והסתכם לכ־484 מיליון שקל.

מתחילת השנה, רשמה החברה רווח כולל של כ־1.69 מיליארד שקל - עלייה של כ-58.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה על ההון בתשעת החודשים הראשונים של השנה (במונחים שנתיים) עמדה על 30.4% - זאת, בהשוואה ל-23.1% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המתואם גדל מתחילת השנה בכ-11.2% והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל.

היקף הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על-ידי הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-25.9 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-24.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי, סך הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על־ידי הקבוצה ברבעון הסתכם לכ-9 מיליארד שקל, לעומת כ-8.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון להיום, מנהלת מנורה נכסים פיננסיים בהיקף של כ-423.5 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-361 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-17.2%).

"התוצאות מדגישות את מעמדה המוביל של מנורה מבטחים בשוק ומעידות על יישום מדויק של האסטרטגיה העסקית ארוכת־‏הטווח שלנו ועל ניהול עסקי מוקפד, בהתאם לתפישה עסקית ברורה, שאף תלווה אותנו בשנים הקרובות. הישענות על תמהיל פעילות מגוון, יחד עם מובילות בתחום הפנסיה והביטוח האלמנטרי, מביאות לידי ביטוי את האסטרטגיה של הקבוצה ומאפשרות לה להשיא על־פני שנים ובאופן מובהק רווחיות גבוהה, תשואה עודפת, תנודתיות נמוכה ברווח ורמת סיכון נמוכה ביחס לשוק", מסר מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח.

האיום של הרגולטור שמרחף מעל הדוחות

למרות התוצאות החזקות שהציגו חברות הביטוח בשבוע החולף, מניותיהן נסחרו לאורך השבוע בירידות שערים, בניגוד למגמה בשוק. הסיבה לכך, היא הודעתו הדרמטית של הממונה על שוק ההון, עמית גל, שמסמנת עליית מדרגה במהלך שהוא מוביל להורדת המחירים בביטוחי הרכב.

כחלק מהמהלך, קיבלו בשבוע שעבר (ג') שבע חברות ביטוח: הפניקס , שלמה, שומרה, איילון , הראל השקעות , ‏מנורה , כלל וביטוח ישיר - מכתב ובו דרישה כי יעדכנו תוך שלושה חודשים את מחירי הפוליסות שהן משווקות לביטוח מקיף וביטוח צד ג' לרכב. זאת, לאחר שבספטמבר אשתקד, ביקש גל "לבחון את התפתחות הפרמיות ואת מידת התאמתן לרמות הסיכון הביטוחי בענף", תוך שהוא מתרה בחברות כי "ככל שהרשות תמצא כי אין הלימה בין הפרמיה הממוצעת בפועל לבין פרמיית הסיכון, הרשות תשקול להורות לחברה להגיש לאישורה פרמיות מעודכנות".

מתחילת השנה, מדד ת"א-ביטוח עלה במעל ל-130%, ובתוך שנה זינק ב-160%. הביא לכך שילוב של גורמים: תקן חשבונאי חדש שמקל על הכרת החברות ברווחים עתידיים, שנכנס לתוקף ברבעון הראשון השנה; עליית המניות בבורסה, שמייצרת לחברות הביטוח מנוע יציב ויעיל של הכנסות מדמי ניהול - בשל הזינוק המתמיד בשווי; והעלאת מחירים דרקונית של החברות בביטוחי הרכב.

לצד כל אלה, גם המלחמה החלה לדעוך, מה שמבשר גל השקעות במשק והתאוששות במדדים השונים, לצד העובדה שעיקר נזקי הציבור מהמלחמה מפוצים על־ידי המדינה, כך שהחברות לא ספגו תביעות חריגות בפוליסות רכוש. הדבר הפך את הסקטור להשקעה כמעט בטוחה.