ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ממחר: מחיר הדלק יעלה ב-4 אגורות לליטר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מחירי הדלק

ממחר: מחיר הדלק יעלה ב-4 אגורות לליטר

משרד האנרגיה: "מחיר הבנזין בתחנה יעמוד על 7.11 אגורות לליטר בשירות עצמי, עלייה של כ־0.56% לעומת החודש הקודם; מתוך זה, עלייה של 3 אגורות נובעת מהעלייה במחיר הבינלאומי של הדלק, ועוד עלייה של אגורה אחת נובעת מהתחזקות הדולר"

שירות גלובס 11:47
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier
תדלוק בתחנת דלק / צילום: ap, Marta Lavandier

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (א') כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני (30.11-01.12.2025) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

"המהפכה השנייה בפנסיה" יוצאת לדרך: מערכת שליטה אישית לציבור על כספי החיסכון
יותר זולה מחדשה: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים בפרויקט תמ"א?

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.11 שקלים לליטר, עלייה של 4 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.03 שקלים לליטר, עלייה של 3 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

ממינהל הדלק והגז נמסר: "מחיר הבנזין בתחנה יתייקר החודש ב־4 אגורות לליטר ויעמוד על 7.11 אגורות לליטר בשירות עצמי, עלייה של כ־0.56% לעומת החודש הקודם. מתוך זה, עלייה של 3 אגורות (כ־0.42%) נובעת מהעלייה במחיר הבינלאומי של הדלק, ועוד עלייה של אגורה אחת (כ־0.14%) נובעת מהתחזקות שער הדולר".