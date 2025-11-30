ממחר: מחיר הדלק יעלה ב-4 אגורות לליטר

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (א') כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני (30.11-01.12.2025) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.11 שקלים לליטר, עלייה של 4 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.03 שקלים לליטר, עלייה של 3 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

ממינהל הדלק והגז נמסר: "מחיר הבנזין בתחנה יתייקר החודש ב־4 אגורות לליטר ויעמוד על 7.11 אגורות לליטר בשירות עצמי, עלייה של כ־0.56% לעומת החודש הקודם. מתוך זה, עלייה של 3 אגורות (כ־0.42%) נובעת מהעלייה במחיר הבינלאומי של הדלק, ועוד עלייה של אגורה אחת (כ־0.14%) נובעת מהתחזקות שער הדולר".