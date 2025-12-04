תדהר מתקדמת לכיוון הנפקה: זה הצעד האחרון שלקחה

שוק ההון

בלעדי: תדהר מתקדמת לכיוון הנפקה - גייסה את לידר ודיסקונט כחתמים

חברת הנדל"ן תדהר ממשיכה להיערך להנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב. לצורך כך שכרה החברה את שירותיהם של לידר חיתום, בניהולו של רנן כהן-אורגד, ודיסקונט חיתום בניהולו של לירן רזמוביץ'.

ההנפקה צפויה לצאת לדרך על בסיס הדוחות השנתיים, שיסגרו במהלך חודש מרץ 2026. שווי החברה בהנפקה והיקף הגיוס טרם נסגרו, אך בעבר דווח כי החברה מכוונת לשווי של 4.5-5 מיליארד שקל.

תדהר, שבבעלות איש העסקים גיל גבע (המכהן כיו"ר תדהר), בניהולו של אורי לוין, מנכ"ל בנק דיסקונט לשעבר, היא אחת מחברות הבנייה והייזום הגדולות בישראל. החברה מחזיקה בשורה ארוכה של פרויקטי ייזום בתחומים מגוונים כולל מגורים, משרדים ומסחר, לוגיסטיקה והתחדשות עירונית. כמו גם היא מחזיקה בנכסים מניבים, בשטח כולל של יותר מ-350,000 מ"ר בארץ ובחו"ל.

ההנפקה המסתמנת של תדהר מגיעה על רקע ההתחזקות של גל ההנפקות בבורסה המקומית לנוכח הגאות בשווקים. עד כה, במהלך השנה החולפת 9 חברות נדל"ן חדשות רשמו את מניותיהן למסחר (מתוך 21 הנפקות). בין החברות הבולטות ניתן למצוא את החברות אמפא, דלק נכסים, פאי סיאם ומגידו. אליהן צפויות להצטרף בזמן הקרוב גם החברות רמי לוי נדל"ן, עומר הנדסה ואביליה שכבר הגישו לבורסה תשקיפים.

יש לציין שחברת הביטוח הראל מחזיקה 15% מתדהר, והיא צפויה להרוויח מאות מיליונים מהנפקה.

משפט

בלעדי: שיכון ובינוי הגישה עתירה לבג"ץ נגד המדינה

חברת שיכון ובינוי הגישה אתמול (ד') עתירה לבג"ץ נגד הממשלה (שרי הבינוי והשיכון, האוצר, שר המשפטים, הפנים), מינהל התכנון והכנסת, בדרישה לתקן את החוק כך שתוכל למכור דירות שבנתה להשכרה לטווח ארוך.

אבישי קימלדורף, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן, מסביר לגלובס מה עומד מאחורי העתירה. "המדינה רצתה לקדם את הדיור להשכרה לטווח ארוך ולאפשר את הכלכליות של המתווה הזה, והוציאה מכרזים דרך דירה להשכיר. ואז הריבית עלתה, הסביבה הכלכלית השתנתה, פרצה המלחמה וכו' - והפרויקטים האלה הפכו לא כלכליים כלל. בעקבות זאת, החליטו לאפשר לחברות למכור 40% מהדירות אבל למכור אותן בבעלות אחודה ולהשכרה - וזה לא עבד. המשקיעים לא נהרו.

"לכן החליטה לפני כשנתיים מועצת מקרקעי של רמ"י שניתן למכור את אותן 40% דירות גם לאנשים פרטיים, בתנאי שישכירו אותן. הרי ממילא בעוד 20 שנה הדירות האלה חוזרות לשוק. הבעיה היא שמרבית הפרויקטים לדיור בהשכרה תוכננו בותמ"ל - וחוק הותמ"ל, לא מאפשר למכור דירות בבודדים. זה נעשה מתוך כוונות טובות, אבל כך נוצרה בעצם סתירה בין התקנה של רמ"י לבין חוק הותמ"ל, ולכן המאמץ של רמ"י לא רלוונטי.

"מכרזים אחרים של דירה להשכיר, שבמקרה לא היו בתוכניות של הותמ"ל אלא של ועדה מחוזית למשל, ניתן למכור לפרטיים. כך יצא שבשדה דב יש לי שני מתחמים שאני לא יכול למכור, ומתחרה שקנה מגרש שתוכנן על ידי ועדה מחוזית כן יכול למכור דירות לבודדים. אז יש פה גם אפליה".

שיכון ובינוי מדגישה בעתירה כי בשל המדיניות הזו נגרמו לה נזקים כבדים. "העותרות נאלצו לבצע מחיקה בספריהן בסכום כמעט דמיוני של כ-2,000,000,000 שקל בגין ירידת ערך של שווי הפרויקטים המיועדים לדיור להשכרה", נכתב.

למרות בקשות החברה לתקן את חוק הותמ"ל כך שתוכל לנסות למכור את הדירות - תיקון כזה לא עבר. ח"כ יעקב אשר אף הגיש הצעת חוק פרטית לתיקון חוק הותמ"ל, אולם היא לא קודמה.

"היינו באינספור פגישות בעניין הזה, ולא היה בן אדם אחד שלא הצדיק אותנו, כי העיכוב פה מטורף", אומר קימלדורף. "לשיכון ובינוי זה הפסד ממשי אבל זה הפסד גם לשוק וזה גם אפיק השקעה שנמנע ממשקיעים. העתירה היא דבר חריג אבל גם המצב חריג. יש לנו חמישה פרויקטים כאלה ואנחנו מנסים לצמצם נזקים וגם לממש את הזכות שניתנה לנו".

התחדשות עירונית

העסקה נחתמה: נתי גלבוע ישקיע כ-40 מיליון שקל בגפן מגורים ויהפוך לחלק מגרעין השליטה

חברת גפן מגורים והיזם נתי גלבוע - ששימש בין היתר בעבר כמנהל תחום ההתחדשות העירונית בחברת שיכון ובינוי - חתמו על העסקה שעליה עדכנה החברה באוגוסט, ושבמסגרתה ייכנס גלבוע כשחקן מרכזי בחברה.

באוגוסט מונה גלבוע למנכ"ל החברה, ובמקביל יצאה לדרך עסקה שבמסגרתה ישקיע גלבוע כמעט 40 מיליון שקל, בתמורה לכ-10.4% ממניות חברת גפן. החברה אף הקצתה לגלבוע כ-118 מיליון כתבי אופציה, שיאפשרו לו להגיע עד להחזקה כוללת של כ-30% ממניות החברה, ויהפכו אותו לבעל שליטה משותפת בה לצד בעל השליטה כיום, צחי אבו. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במשך 36 חודשים ממועד הקצאתם.

ההסכם כולל, בהמשך הדרך, גם הקמה של תאגיד אשר ירכז את כלל הפעילות של החברה בתחום ההתחדשות העירונית. ההסכם דורש את אישור האספה הכללית של החברה, ויובא בפניה בקרוב.

צחי אבו, יו"ר החברה ובעל השליטה בה, ציין כי "העסקה צפויה להגדיל משמעותית את ההון העצמי של החברה ותייצר לה תזרים משמעותי בטווח הקצר והבינוני, שישפר את יכולתה לממן את קידום צבר הפרויקטים שלה ואת הפעילות השוטפת. נתי הוא יזם ומנהל מנוסה ומוכר היטב, גם בשוק ההון, וכניסתו מציבה את גפן בעמדה נהדרת להפיכתה לחברה משמעותית בשוק ההתחדשות העירונית".

מנכ"ל גפן מגורים, נתי גלבוע, מסר: "גפן היא אומנם מותג צעיר בתחום, אבל עם המסורת המפוארת והניסיון של קבוצת אבו, לצד ניסיוני ומעל לכל הרעב, שהוא המכנה המשותף שלנו, נוכל לבצע מהלכים משמעותיים בהתחדשות העירונית בישראל".