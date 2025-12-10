השקל חזק מאי פעם? השיא לא שייך לנתניהו

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: השקל הגיע לרמתו החזקה אי פעם מול הדולר מה נכון:

● השקל קרוב לשיא שנרשם בעבר מול הדולר

● מול סל של 21 מטבעות זרים, השקל נמצא ברמתו החזקה אי פעם מה לא נכון:

● השקל עדיין לא שבר את השיא מול הדולר שנרשם בתקופת בנט־לפיד הציון: לא מדויק

בנאום במליאת הכנסת, רה"מ בנימין נתניהו מנה את "ההישגים הכבירים" של ישראל, ביניהם "כלכלת ישראל ששוברת שיאים", למשל "השקל מול הדולר - במצב הטוב ביותר בכל הזמנים". האם זה נכון?

ובכן, ביחס לדולר, כבר היו נקודות שבהן השקל היה חזק יותר. השער הנמוך ביותר של השקל (כלומר, רמתו ה"חזקה ביותר") שנרשם לאחרונה היה לפני כחודש - אז הוא הגיע ל־3.2 ב־12 בנובמבר. אלא שבין אוקטובר 2021 לאפריל 2022 - בתקופת ממשלת בנט־לפיד - נרשמו 87 ימים שבהם השקל היה חזק יותר (כשבאחד מהם הדולר הגיע ל־3.074 שקלים).

אבל כן יש צדק בטענה של נתניהו שהשקל חזק ביחס לעבר. ועדיין, זאת לא כל התמונה. מניתוח שערך בנק ישראל - ושאותו הנגיד הציג בחודש שעבר - עולה שהשקל בכל זאת חלש יותר ממה שהיה אפשר לצפות. כפי שהסברנו בהזדמנות אחרת, בעבר היה מתאם גבוה מאוד בין מדדי הבורסה בארה"ב לבין התחזקות השקל: כשהבורסה בארה"ב עלתה, השקל התחזק.

אלא שמאז קידום הרפורמה המשפטית בתחילת 2023, הקשר בין הבורסות בארה"ב הלך ונחלש. ולפי הניתוח של בנק ישראל, אילו המגמה הזאת הייתה נמשכת, שער הדולר היה אמור להגיע גם ל־3.0 שקלים. לכן, העובדה שהשקל חלש יותר, מעידה לשיטת הבנק על "'פיחות עודף' ביחס למגמה ארוכת הטווח שאפיינה את שער החליפין של השקל".

מצד שני, השקל אכן חזק יותר מאי פעם ביחס למטבעות בעולם. בפרט, מול ממוצע משוקלל של 21 מטבעות ("שער חליפין נומינלי אפקטיבי"), השקל הגיע בנובמבר לרמתו החזקה ביותר אי פעם. מאז הוא נחלש מעט, אבל גם כיום הוא נמצא ברמות שלא נראו לפני אוקטובר האחרון.

יש כוכבית

ואחרי שאמרנו את כל זה, צריך גם לשים כוכבית. ד"ר יניי שפיצר מהאוניברסיטה העברית מסביר כי "זה לא בלתי אפשרי שייסוף בערך השקל הוא תוצאה של שיפור בתשקיף של המשק הישראלי", אבל "זה מדד פחות טוב למצב המשק, כי יש כאן גורמים נוספים שיכולים להשפיע ולגרום לכך שהתוצאה תהיה תלויה בהקשר". לפי פרופ' ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, "כשמדברים על כלכלה חזקה מתכוונים לפעילות ריאלית: כמה צומח התוצר, כמות התעסוקה, תוצר לנפש וכו'. הקשר בין פעילות ריאלית לשווקים פיננסיים הוא חלש מאוד".

מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי נתניהו לא מדויקים. בתקופת ממשלת בנט־לפיד השקל היה חזק יותר מול הדולר. ואולם, מול סל של21 מטבעות עולמיים, השקל אכן הגיע לאחרונה לרמתו החזקה אי פעם.

תחקיר: עדין קליין