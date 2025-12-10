השקל חזק מאי פעם? השיא לא שייך לנתניהו

להגדרות הציונים לחצו כאן
תקציר הבדיקה
הטענה: השקל הגיע לרמתו החזקה אי פעם מול הדולר
מה נכון:
● השקל קרוב לשיא שנרשם בעבר מול הדולר
● מול סל של 21 מטבעות זרים, השקל נמצא ברמתו החזקה אי פעם
מה לא נכון:
● השקל עדיין לא שבר את השיא מול הדולר שנרשם בתקופת בנט־לפיד
הציון: לא מדויק
בנאום במליאת הכנסת, רה"מ בנימין נתניהו מנה את "ההישגים הכבירים" של ישראל, ביניהם "כלכלת ישראל ששוברת שיאים", למשל "השקל מול הדולר - במצב הטוב ביותר בכל הזמנים". האם זה נכון?
ובכן, ביחס לדולר, כבר היו נקודות שבהן השקל היה חזק יותר. השער הנמוך ביותר של השקל (כלומר, רמתו ה"חזקה ביותר") שנרשם לאחרונה היה לפני כחודש - אז הוא הגיע ל־3.2 ב־12 בנובמבר. אלא שבין אוקטובר 2021 לאפריל 2022 - בתקופת ממשלת בנט־לפיד - נרשמו 87 ימים שבהם השקל היה חזק יותר (כשבאחד מהם הדולר הגיע ל־3.074 שקלים).
אבל כן יש צדק בטענה של נתניהו שהשקל חזק ביחס לעבר. ועדיין, זאת לא כל התמונה. מניתוח שערך בנק ישראל - ושאותו הנגיד הציג בחודש שעבר - עולה שהשקל בכל זאת חלש יותר ממה שהיה אפשר לצפות. כפי שהסברנו בהזדמנות אחרת, בעבר היה מתאם גבוה מאוד בין מדדי הבורסה בארה"ב לבין התחזקות השקל: כשהבורסה בארה"ב עלתה, השקל התחזק.
אלא שמאז קידום הרפורמה המשפטית בתחילת 2023, הקשר בין הבורסות בארה"ב הלך ונחלש. ולפי הניתוח של בנק ישראל, אילו המגמה הזאת הייתה נמשכת, שער הדולר היה אמור להגיע גם ל־3.0 שקלים. לכן, העובדה שהשקל חלש יותר, מעידה לשיטת הבנק על "'פיחות עודף' ביחס למגמה ארוכת הטווח שאפיינה את שער החליפין של השקל".
מצד שני, השקל אכן חזק יותר מאי פעם ביחס למטבעות בעולם. בפרט, מול ממוצע משוקלל של 21 מטבעות ("שער חליפין נומינלי אפקטיבי"), השקל הגיע בנובמבר לרמתו החזקה ביותר אי פעם. מאז הוא נחלש מעט, אבל גם כיום הוא נמצא ברמות שלא נראו לפני אוקטובר האחרון.
יש כוכבית
ואחרי שאמרנו את כל זה, צריך גם לשים כוכבית. ד"ר יניי שפיצר מהאוניברסיטה העברית מסביר כי "זה לא בלתי אפשרי שייסוף בערך השקל הוא תוצאה של שיפור בתשקיף של המשק הישראלי", אבל "זה מדד פחות טוב למצב המשק, כי יש כאן גורמים נוספים שיכולים להשפיע ולגרום לכך שהתוצאה תהיה תלויה בהקשר". לפי פרופ' ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, "כשמדברים על כלכלה חזקה מתכוונים לפעילות ריאלית: כמה צומח התוצר, כמות התעסוקה, תוצר לנפש וכו'. הקשר בין פעילות ריאלית לשווקים פיננסיים הוא חלש מאוד".
מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי נתניהו לא מדויקים. בתקופת ממשלת בנט־לפיד השקל היה חזק יותר מול הדולר. ואולם, מול סל של21 מטבעות עולמיים, השקל אכן הגיע לאחרונה לרמתו החזקה אי פעם.
תחקיר: עדין קליין
שם: בנימין נתניהו
מפלגה: הליכוד
מקום פרסום: מליאת הכנסת
ציטוט: "השקל מול הדולר- במצב הטוב ביותר בכל הזמנים"
תאריך: 08.12.2025
ציון: לא מדויק
בחודשים האחרונים עולה לא מעט נושא התחזקות השקל. במליאת הכנסת, בדיון 40 חתימות, הופיע רה"מ בנימין נתניהו וטען: "השקל מול הדולר - במצב הטוב ביותר בכל הזמנים". האם השקל באמת בשיא?
כפי שהראינו בתחקיר קודם של "המשרוקית", השקל החדש הושק ב־1985 עם ערך של 1.4 דולר. מאז הוא נחלש משנה לשנה, אבל רק ב־1996 הוא נחלש מספיק מול הדולר כדי להיות זהה לערכו היום (3.21). אפשר לטעון שלמרות הביטוי המוגזם "בכל הזמנים", קצת לא הוגן ללכת לשנות התשעים בשביל להוכיח את טענותו של נתניהו - אבל ישנן דוגמאות עדכניות יותר.
השער חליפין של השקל מול הדולר - המדד המרכזי למדידת ערך השקל - עמד ב-8/12/2025 על 3.21. זה לא רק חזק ביחס למצב בזמן רוב המלחמה, אלא אחד מהמצבים החזקים של השקל. אבל האם זה שיא? לא. זה קרוב, אך במהלך השנים 2021-2022 הייתה תקופה לא קצרה שבה השקל היה יותר חזק. ב-17/11/2021 השער הגיע ל-3.074, וחוץ מזאת בין 6/8/2021 ל-14/4/2022 השער חליפין נע בין 3.09-3.21 (חוץ מירידה קטנה ב-9/2/2022 עד 28/3/2022). כלומר, הייתה תקופה של כ-7 חודשים שבה השקל היה חזק מהמצב הנוכחי.
עם זאת, צריך גם להסתכל על שער החליפין לסל המטבעות (נומינלי אפקטיבי). פרופ' ערן ישיב מביה"ס לכלכלה באוניברסיטת ת"א מסביר: "סל מטבעות זה לא מטבע מסוים שקיים, אלא ממוצע משוקלל שבנק ישראל בונה מהמטבעות המרכזיים, והוא מודד את שער החליפין מולו. זה מעיד על שער החליפין של השקל מול המטבעות שאיתם אנחנו סוחרים. הרי אנחנו לא סוחרים רק עם ארה"ב". אך מה מראה סל המטבעות? מדד זה באמת מראה שהגענו לאחרונה לשיא: ב-13/11/2025 המדד הגיע ל-66.37. ב-8/12/2025 זה עמד על 66.51 - נתון שהוא באמת הישג.
אבל האם היו גורמים נוספים שיכלו לחזק את השקל עוד יותר? לפי המצגת של הכלכלן הראשי פרופ' אמיר ירון, בכנס השנתי של איגוד קרנות הגידור, ניתן לראות שבזמן הרפורמה המשפטית נשבר המתאם המתמיד בין מדד ה-NASDAQ לערך השקל.
המתאם אומנם חזר, אך אינו חזק כפי שהיה בעבר. מאחר ש-NASDAQ נחלש, השקל מתחזק- אך לא באותו רמה שה־NASDAQ מתחלש. כלומר, השקל יכול היה להיות אפילו חזק יותר כיום ולהגיע ל-3.0 בשער חליפין מול הדולר.
ומה משמעות התחזקות השקל? מה זה אומר על הכלכלה הישראלית? ד"ר יניי שפיצר, מרצה במחלקה לכלכלה ובתוכנית פכ"מ באוניברסיטה העברית, מסביר: "זה לא בלתי אפשרי שייסוף בערך השקל הוא תוצאה של שיפור בתשקיף של המשק הישראלי, אבל שער הדולר יכול להיות מושפע מכמה דברים אחרים, כמו ריבית וציפיות לאינפלציה. וזה גם בהשוואה למה שקורה בארה"ב. יכולות להיות הרבה סיבות לכך שהשקל מתחזק מול הדולר. זה מדד פחות טוב למצב המשק, כי יש כאן גורמים נוספים שיכולים להשפיע ולגרום לכך שהתוצאה תהיה תלויה בהקשר. לא הייתי קופץ למסקנות חזקות רק מכך שהשקל מתחזק מול הדולר בלא מידע נוסף".
באופן עקרוני, פרופ' ישיב, מציע לקחת בעירבון מוגבל את הטענות המבקשות להסיק מההתנהגות בשווקים הפיננסיים על עוצמת הכלכלה: "כשמדברים על כלכלה חזקה מתכוונים לפעילות ריאלית: כמה צומח התוצר, כמות התעסוקה, תוצר לנפש וכו'. הקשר בין פעילות ריאלית לשווקים פיננסיים הוא חלש מאוד. בזמני מלחמות סביר שהוא עוד יותר חלש. נכון שהבורסה והשקל התחזקו, אבל הביצועים הריאליים חלשים מהממוצע. הנתונים של השנה האחרונה לא מעידים כלל על קשר חזק".
מטעם רה"מ בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.
לסיכום, השקל במצב חזק אך אינו בשיא כל הזמנים ואף היה חזק יותר רק לפני כמה שנים. יתר על כך, השקל היה יכול להיות עוד יותר חזק כיום. לכן, דבריו של נתניהו לא מדויקים.
