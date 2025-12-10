הפדרל ריזרב מפולג מאי פעם, צפוי להוריד הערב את הריבית

היום בתשע בערב שעון ישראל, תפרסם הוועדה המוניטרית של הפדרל ריזרב בארה"ב את החלטת הריבית, האחרונה לשנת 2025. בשוק צופים הפחתה של רבע נקודת אחוז בפעם השלישית ברציפות לרמה של 3.5%-3.75%, אך במוקד יעמדו נאומו של נגיד הבנק והתחזיות המעודכנות לצמיחה, לאינפלציה ולריבית.

● אחרי 15 שנה: האסטרטג הוותיק בוול סטריט שמשנה כיוון לגבי "שבע המופלאות"

● "ההלם הסיני": אירופה מתמודדת עם חזית חדשה

הכרזת הריבית מגיעה ברגע מכריע עבור הבנק המרכזי - הנשיא טראמפ מגביר את הלחץ על היו״ר ג'רום פאוול להפחית את הריבית, בשווקים הפיננסיים גוברים החששות מבועה בתחום הבינה המלאכותית, ובמקביל, מלחמת הסחר שטראמפ מנהל מתנגשת עם אינפלציה עיקשת, שוק עבודה פגיע וירידה בביטחון הצרכנים.

לנוכח נתוני מאקרו מעורבים, יש שצופים שהפד ישדר כי תהליך הפחתת הריבית יוצא להפסקה זמנית. זאת גם לאור ההערכות כי ייתכן שנראה מספר מתנגדים להפחתה הנוכחית, לפחות עד שיצטברו נתונים נוספים שיתמכו בהמשך הפחתות.

נתוני שוק העבודה בארה"ב בשבוע האחרון היו מעורבים: סקר המשרות של מכון ADP הצביע על ירידה של כ-32 אלף משרות, ירידה שמקורה כולה בעסקים קטנים. במקביל, מספר התביעות השבועיות לדמי אבטלה הפתיע לחיוב וירד בחדות לרמתו הנמוכה ביותר זה שלוש שנים, אם כי ייתכן שחופשת חג ההודייה תרמה חלק מהירידה.

בסך הכול, הנתונים מצביעים על המשך החולשה בשוק העבודה, אך עדיין לא על האטה משמעותית. נתוני ההכנסה והצריכה הפרטית לחודש ספטמבר, שהתפרסמו רק כעת לאחר פיגור של כמעט שלושה חודשים, הראו אינפלציה שנתית של 2.8%, כאשר אינפלציית הליבה התמתנה קלות ל-2.8%. רמה זו עדיין מעל יעד הפד, אך אין סימני האצה.

חוסר הסכמה היסטורי

למרות שחלק לא מבוטל מחברי הוועדה כלל לא תומכים בהפחתה, פאוול צפוי לחתור לקונצנזוס רחב ככל האפשר, באמצעות הורדת ריבית של רבע אחוז לרמה של 3.5%-3.75%, ובמקביל איתות שהמשך הורדות יהיה מותנה ברף גבוה יותר - מהלך שיזכיר את אסטרטגיית ה"להוריד ואז לעצור" שהוביל ב-2019.

הקו המוצהר של פאוול נשען על הערכה שהשוק מתחיל להיחלש, וכי העלייה באינפלציה שנבעה מהמכסים לא התפתחה כפי שחששו. אבל ההתנגדות בתוך הפד גוברת: קבוצה של קובעי מדיניות מודאגת מכך שהירידה באינפלציה נתקעה, וחוששת שהריבית הנוכחית אינה גבוהה מספיק כדי להחזיר אותה לכיוון היעד של 2%.

לפי הערכות, עד חמישה מתוך 12 החברים בעלי זכות הצבעה, ועוד כ-10 מכלל 19 חברי הוועדה, אותתו בפומבי שהם אינם רואים הצדקה להפחתה. לפי אנליסטים בגולדמן סאקס, לפחות שניים מהפדיים יתנגדו להורדת הריבית.

בכירי הפדרל ריזרב חלוקים באופן חריג בשאלה מה יהיה קשה יותר לתקן אם הפד טועה. הניצים מודאגים מכך שהפחתת ריבית מוגזמת עכשיו תוביל לקושי גדול יותר להילחם באינפלציה באביב הבא. „כשאינפלציה נותרת גבוה מעל היעד, ריבית של כ-4% בכלל לא מרסנת כמו שחשבו," אמרה נשיאת שלוחת הפד דאלאס, לורי לוגאן, בחודש שעבר.

היונים, לעומת זאת, חוששות שכל פגיעה בשוק העבודה תהיה קשה הרבה יותר לתקן אם יחכו עד שיופיעו סימני חולשה ברורים. „אני לא בטוחה שנצליח להקדים את זה. השוק פגיע מספיק כעת כך שהסיכון הוא לשינוי חד ולא-ליניארי," אמרה נשיאת הפד בסן פרנסיסקו, מארי דיילי, בראיון בחודש שעבר.

חברי הפד גם יאלצו לפעול כמעט בלי נתונים חדשים שיכלו לחדד את התחזית שלהם, בגלל השבתת הממשלה הממושכת. משרד העבודה אמור לפרסם בשבוע הבא - אחרי הישיבה - נתוני תעסוקה לאוקטובר ונובמבר ונתוני אינפלציה לנובמבר, כחלק מזרם נתונים שעשוי לשנות את התמונה.

המשימה הקשה יותר עשויה להיות קביעת הרף לחודש ינואר. עד אז יהיו בידי בכירי הפד נתוני תעסוקה ואינפלציה עד דצמבר - הרבה יותר ממה שיש להם כעת. עבור פאוול, יהיה מאתגר לשדר מסר חד שהפד סיים להפחית ריבית, מבלי לדעת אם הנתונים שיגיעו יתמכו בגישה הזו - או יאיימו להפוך אותה במהירות.

הערב גם יפרסמו בכירי הפד תחזיות כלכליות חדשות, שעשויות להראות עד כמה, אם בכלל, הצוות הנוכחי מצפה להוריד ריבית בשנת 2026. לפי גולדמן סאקס, חמישה חברים יציגו תחזיות ריבית "נוקשות" בגרף הנקודות הידוע כ‑dot plot.

טראמפ מחפש מחליף נוח

פרשנות התחזיות תהיה קשה מהרגיל מפני שהנשיא טראמפ פועל לשנות את הרכב הפד - במטרה להוריד את הריבית עוד יותר. טראמפ ניסה - ללא הצלחה עד כה - להדיח חברת מועצה, ליסה קוק.

פאוול יסיים את כהונתו כיו"ר במאי, מה שאומר שהוא ינהל את שלוש ישיבות הריבית הראשונות של 2026. טראמפ אמר בשבוע שעבר שיש לו מועמד אחד סופי, בוול סטריט מניחים שהוא קווין האסט, יועץ ותיק שלו.

אנליסטים מזהירים כי יו"ר חדש שינסה לרצות את טראמפ עלול ללכת רחוק מדי בהפחתות ריבית, מעבר למה שחברי הוועדה האחרים יהיו מוכנים לסבול. "זה יכול להיות רגע מכריע," אמר וינסנט ריינהרט, בכיר לשעבר בפד וכיום הכלכלן הראשי של BNY Investments. "הפד הולך להיות פוליטי יותר, ופד פוליטי יותר יחתוך ריבית עד כמה שיוכל".

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר כי יבחן את יו״ר הפדרל ריזרב הבא לפי נטייתו לחתוך את הריבית מיד עם כניסתו לתפקיד.

בראיון לפוליטיקו השיב טראמפ "כן" כשנשאל אם הפחתת ריבית מהירה תהיה מבחן מפתח למועמד שלו. הוא הוסיף כי גם יו"ר הפד הנוכחי, ג'רום פאוול, "צריך לעשות זאת", וטען שפאוול הוא "לא אדם חכם" וש"הוא לא אוהב את טראמפ".

אתמול עבר המועמד המוביל של טראמפ את המבחן - קווין האסט, אמר כי הוא רואה "מרווח גדול" להוריד את הריבית של הפדרל ריזרב באופן משמעותי.לפי דיווח של בלומברג, נשאל האם יפעל לקיצוצי ריבית משמעותיים יותר, כפי שהנשיא רוצה, אם ימונה לתפקיד - "אם הנתונים יראו שאפשר לעשות זאת, אז, כמו עכשיו, לדעתי יש הרבה מרווח לבצע זאת", אמר. כשנשאל האם הכוונה ליותר מ־25 נקודות בסיס, הוא השיב: "נכון".